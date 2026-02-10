Квартальная отчетность: как все проверить перед сдачей
Нейросеть для бухгалтера – эффективный инструмент для перепроверки ошибок, составления писем и прочих задач, которые не слишком сложны в исполнении, но требуют много времени и внимательности. По сути, это одна из разновидностей автоматизации бухгалтерии, чтобы сократить ошибки и сэкономить время.
ИИ – это ассистент бухгалтера, который не заменяет его, а дополняет. Один из самых эффективных способов использовать его – готовые промты.
Промт – это задание, которое вы поручаете ИИ-ассистенту. Вы даёте задание – его выполняют, всё просто.
Топ-5 промтов для квартальной отчётности
Чтобы вы смогли подготовиться к квартальной отчётности без ошибок, а заодно лично увидеть, как работают ИИ для бухгалтеров, мы подготовили для вас пять полезных промтов.
Промты работают в большинстве ИИ, можете протестировать в любом из удобных (например, можно воспользоваться Qwen Chat). Копируете один из промтов ниже, вставляете в [таких скобках] нужную информацию, отправляете в диалоговое окно с ИИ – получаете результат.
Важно: чтобы получить более чёткие результаты, на каждый промт нужно запускать новое диалоговое окно.
Промт №1: создать чек-лист подготовки к камеральной проверке
Этот промт поможет вам не забыть важные документы и заранее подготовить пояснения.
Используйте этот промт для чек-листа:
Составь чек-лист для бухгалтера по подготовке к камеральной проверке по [налог/отчет: например, НДС за 2 квартал 2025].
Укажи:
– какие документы проверить;
– какие ошибки чаще всего встречаются;
– какие пояснения лучше подготовить заранее.
Промт №2: проверить НДС перед сдачей декларации
Этот промт снизит риск расхождений и отказа в вычетах, а также ускорит проверку документов.
Внедряйте этот промт для проверки:
Составь чек-лист, как бухгалтеру проверить правильность учета НДС перед сдачей декларации за [период].
Добавь:
– контроль книг покупок и продаж;
– сопоставление с оборотно-сальдовой ведомостью;
– сверка с ЕГАИС/ГИС МТ при необходимости.
Промт №3: ИИ-проверка декларации глазами инспектора
Этот промт поможет увидеть декларацию так, как ее видит ФНС, и заранее выявить триггеры. Вам нужно заполнить информацию в [таких скобках] – ИИ проанализирует ключевые показатели и логику отчетности.
Копируйте этот промт:
Проверь декларацию глазами инспектора ФНС.
Налог: [ ].
Период: [ ].
Ключевые показатели: [ ].
Укажи:
– что может вызвать вопросы;
– какие показатели выглядят нетипично;
– что стоит проверить заранее.
Стиль: аналитический, по делу.
Итог: список потенциальных триггеров проверки.
Промт №4: создать чек-лист на закрытие месяца без пропусков
Благодаря промту вы сэкономите время на составлении внутренних списков, а ещё станет проще вести контроль операций по шагам.
Применяйте промт на персональный чек-лист:
Сделай пошаговый чек-лист закрытия месяца в бухгалтерии для организации на [система налогообложения] (отчетный месяц [указать]).
Раздели на блоки:
– учет доходов/расходов;
– сверка с контрагентами;
– проверка расчетов по зарплате и налогам;
– формирование отчетности.
Промт №5: самопроверка перед сдачей отчетности
Это универсальный промт, который поможет «пробежаться глазами» и убедиться, что всё учтено и сроки не сорваны. Можете использовать общий шаблон, а можете вместо «любой» подставить конкретный вид отчета.
Ваш промт для самопроверки:
Составь универсальный чек-лист самопроверки бухгалтера перед сдачей любой отчетности.
Примерные пункты:
– сверка сумм с оборотно-сальдовой;
– контроль сроков;
– проверка кодов;
– подтверждение сданной отчетности в личном кабинете ФНС/ФСС/ПФР.
Библиотека промтов
Большая библиотека промтов для бухгалтеров доступна в телеграм-канале БухAI. Там ежедневно бесплатно публикуют рабочие промты для составления писем, пояснений, проверки таблиц и создания чек-листов, а также другие полезные материалы для бухгалтеров. Подпишитесь, чтобы не потерять и начать осваивать новые инструменты для работы.
Важные правила при использовании ИИ и промтов
1. Для разных промтов нужно использовать разные диалоговые окна. Иначе ИИ может запутаться в задачах и выдавать некорректные результаты.
2. Если вас не устроил ответ ИИ – напишите ему, что вам не понравилось и попросите исправить. Он учтет пожелания и пришлёт исправленный ответ.
3. Всегда проверяйте результат ИИ. Он ускоряет и улучшает вашу работу: быстро пишет письма, ищет ошибки, напоминает о сборке и проверке документов, но может галлюцинировать и ошибаться. Будьте специалистом, который ускоряет свою работу за счёт технологий, а не заменяет себя ими.
4. Вводите промты и ИИ в рабочие задачи постепенно. Начните с простого – попросите написать письмо, проверить документ, указать возможные риски. Как освоитесь с простыми задачами, переходите к более сложным, пробуйте сами писать промты.
5. Собирайте собственную библиотеку промтов. Сохраняйте в отдельный документ промты, которые потенциально ещё пригодятся в работе. Так уже проверенные и рабочие инструменты будут всегда под рукой. Например, как в этом списке – промты, которые нужны каждый квартал. Искать промты для собственной библиотеки можно в телеграм-канале БухAI.
