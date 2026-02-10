Квартальная отчетность: как все проверить перед сдачей

В период сдачи квартальной отчетности хочется трех вещей: отсутствия ошибок, тишины от ФНС и уходить домой вовремя. В статье делимся инструментом, который поможет все это осуществить.

Нейросеть для бухгалтера – эффективный инструмент для перепроверки ошибок, составления писем и прочих задач, которые не слишком сложны в исполнении, но требуют много времени и внимательности. По сути, это одна из разновидностей автоматизации бухгалтерии, чтобы сократить ошибки и сэкономить время.

ИИ – это ассистент бухгалтера, который не заменяет его, а дополняет. Один из самых эффективных способов использовать его – готовые промты.

Промт – это задание, которое вы поручаете ИИ-ассистенту. Вы даёте задание – его выполняют, всё просто.

Топ-5 промтов для квартальной отчётности

Чтобы вы смогли подготовиться к квартальной отчётности без ошибок, а заодно лично увидеть, как работают ИИ для бухгалтеров, мы подготовили для вас пять полезных промтов.

Промты работают в большинстве ИИ, можете протестировать в любом из удобных (например, можно воспользоваться Qwen Chat). Копируете один из промтов ниже, вставляете в [таких скобках] нужную информацию, отправляете в диалоговое окно с ИИ – получаете результат.

Важно: чтобы получить более чёткие результаты, на каждый промт нужно запускать новое диалоговое окно.

Промт №1: создать чек-лист подготовки к камеральной проверке

Этот промт поможет вам не забыть важные документы и заранее подготовить пояснения.

Используйте этот промт для чек-листа:

Составь чек-лист для бухгалтера по подготовке к камеральной проверке по [налог/отчет: например, НДС за 2 квартал 2025]. Укажи: – какие документы проверить; – какие ошибки чаще всего встречаются; – какие пояснения лучше подготовить заранее.

Промт №2: проверить НДС перед сдачей декларации

Этот промт снизит риск расхождений и отказа в вычетах, а также ускорит проверку документов.

Внедряйте этот промт для проверки:

Составь чек-лист, как бухгалтеру проверить правильность учета НДС перед сдачей декларации за [период]. Добавь: – контроль книг покупок и продаж; – сопоставление с оборотно-сальдовой ведомостью; – сверка с ЕГАИС/ГИС МТ при необходимости.

Промт №3: ИИ-проверка декларации глазами инспектора

Этот промт поможет увидеть декларацию так, как ее видит ФНС, и заранее выявить триггеры. Вам нужно заполнить информацию в [таких скобках] – ИИ проанализирует ключевые показатели и логику отчетности.

Копируйте этот промт:

Проверь декларацию глазами инспектора ФНС. Налог: [ ]. Период: [ ]. Ключевые показатели: [ ]. Укажи: – что может вызвать вопросы; – какие показатели выглядят нетипично; – что стоит проверить заранее. Стиль: аналитический, по делу. Итог: список потенциальных триггеров проверки.

Промт №4: создать чек-лист на закрытие месяца без пропусков

Благодаря промту вы сэкономите время на составлении внутренних списков, а ещё станет проще вести контроль операций по шагам.

Применяйте промт на персональный чек-лист:

Сделай пошаговый чек-лист закрытия месяца в бухгалтерии для организации на [система налогообложения] (отчетный месяц [указать]). Раздели на блоки: – учет доходов/расходов; – сверка с контрагентами; – проверка расчетов по зарплате и налогам; – формирование отчетности.

Промт №5: самопроверка перед сдачей отчетности

Это универсальный промт, который поможет «пробежаться глазами» и убедиться, что всё учтено и сроки не сорваны. Можете использовать общий шаблон, а можете вместо «любой» подставить конкретный вид отчета.

Ваш промт для самопроверки:

Составь универсальный чек-лист самопроверки бухгалтера перед сдачей любой отчетности. Примерные пункты: – сверка сумм с оборотно-сальдовой; – контроль сроков; – проверка кодов; – подтверждение сданной отчетности в личном кабинете ФНС/ФСС/ПФР.

Библиотека промтов

Большая библиотека промтов для бухгалтеров доступна в телеграм-канале БухAI. Там ежедневно бесплатно публикуют рабочие промты для составления писем, пояснений, проверки таблиц и создания чек-листов, а также другие полезные материалы для бухгалтеров. Подпишитесь, чтобы не потерять и начать осваивать новые инструменты для работы.

Важные правила при использовании ИИ и промтов

1. Для разных промтов нужно использовать разные диалоговые окна. Иначе ИИ может запутаться в задачах и выдавать некорректные результаты.

2. Если вас не устроил ответ ИИ – напишите ему, что вам не понравилось и попросите исправить. Он учтет пожелания и пришлёт исправленный ответ.

3. Всегда проверяйте результат ИИ. Он ускоряет и улучшает вашу работу: быстро пишет письма, ищет ошибки, напоминает о сборке и проверке документов, но может галлюцинировать и ошибаться. Будьте специалистом, который ускоряет свою работу за счёт технологий, а не заменяет себя ими.

4. Вводите промты и ИИ в рабочие задачи постепенно. Начните с простого – попросите написать письмо, проверить документ, указать возможные риски. Как освоитесь с простыми задачами, переходите к более сложным, пробуйте сами писать промты.

5. Собирайте собственную библиотеку промтов. Сохраняйте в отдельный документ промты, которые потенциально ещё пригодятся в работе. Так уже проверенные и рабочие инструменты будут всегда под рукой. Например, как в этом списке – промты, которые нужны каждый квартал. Искать промты для собственной библиотеки можно в телеграм-канале БухAI.

