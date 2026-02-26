Промты для бухгалтера: как писать и где брать готовые

Разбираем, как писать промты для бухгалтерских задач: какой должна быть структура запроса, частые ошибки, примеры работающих промтов, которые можно использовать прямо сейчас + доступ к библиотеке для бухгалтера.

Если нейросеть не помогает вам работать, а только раздражает неверными ответами – проверьте, правильно ли вы пишите промты (запросы).

Как правильно составить промт? Инструкция + примеры

Правильно составленный промт – это конкретная просьба, с контекстом, вводными данными, ограничениями и требованием к результату. Разберём пошагово:

Шаг 1) Пропишите, что хотите получить

Начинайте с действия – так ИИ сразу понимает формат задачи.

Примеры:

– «Составь пояснение…»

– «Подготовь письмо…»

– «Сделай чек-лист…»

– «Проверь письмо на ошибки и логику…»

– «Проанализируй договор на риски: [перечень]»

Шаг 2) Дайте контекст: о чём речь, для кого результат

Достаточно 1-2 строк, но по делу:

– тема (какой налог/отчёт/вопрос)

– период

– суть ситуации

– если это письмо – куда (ИФНС/СФР/контрагент/руководителю)

Пример:

Пояснение в ИФНС по расхождениям по НДС, 4 квартал 2025. Ответ на требование [суть требования].

Шаг 3) Укажите факты, даты и цифры

Подумайте, без каких данных вы бы не смогли сами выполнить задание, и дайте эти данные нейросети. Например:

– номер/дата требования

– суммы, сроки

– выдержка из требования/письма (можно кратко)

– причина ситуации (что именно произошло)

– что уже сделано/отправлено

– какие документы есть и каких не хватает

Шаг 4) Поставьте ограничения

Это страховка, чтобы нейросеть не додумывала информацию. Например, в любой промт можно добавить такую строку: «не выдумывай нормы, реквизиты и факты; если данных не хватает – напиши, что уточнить»

Так ИИ вместо придумывания информации будет запрашивать её у вас и общий результат выйдет более точным.

Шаг 5) Задайте формат результата: стиль, объём и итог

Чтобы не получить «эссе» на 10 тысяч знаков, а то, что вам нужно, сразу уточните формат.

Пример:

Стиль: деловой, нейтральный

Объём: до 1 страницы

Итог: текст письма + список приложений + 3–5 пунктов «что проверить перед отправкой»

Это – общие рекомендации для создания качественного промта. Строгих правил и последовательности нет, так как многое зависит от конкретной задачи. Главное – указать всю необходимую информацию, а результат – обязательно проверить.

Помните, что ИИ не может угадать вашу ситуацию, потому что у него нет вашей первички и контекста.

Давайте разберем на примере?

Представьте, что получили от коллеги такое сообщение:

Нужно срочно ответить в ИФНС! Пришло требование про расхождения. Напиши, пожалуйста, письмо-пояснение, чтобы закрыть вопрос.

Номера и даты требования нет, периода нет, непонятно, по чему расхождения (НДС? 6-НДФЛ? прибыль?), нет сумм, причины и перечня документов. В таком виде вам всё нужно уточнять, иначе не получится написать письмо, которое решит проблему.

А теперь та же просьба, но с контекстом:

Нужно срочно ответить в ИФНС в ответ на требование о пояснениях по расхождениям. Период: 4 квартал 2025. Требование № 112233 от 15.01.2026. Суть: инспекция просит пояснить расхождения по данным декларации и книги продаж. Причина: УПД № 987 от 29.12.2025 от ООО «Ромашка» отражён в следующем периоде. Сумма: 354 000 руб. (в т.ч. НДС 20% – 59 000 руб.). Приложим: копию УПД, при необходимости – уточнёнку/пояснительную записку. Напиши письмо в нейтрально-деловом тоне, на 1 страницу.

Теперь и вам всё понятно, верно?

Смысл простой: если вам дали задачу «вслепую», вы тоже не напишете хороший ответ. ИИ работает так же – ему нужны вводные, иначе он будет заполнять пробелы догадками, а это плохо отразится на результате.

Да, такой промт займёт больше времени и усилий, но зато результат будет качественным. К тому же, запрос всё равно пишется быстрее, чем полноценное письмо.

По началу составление промтов будет занимать много времени – с непривычки. Но как только освоитесь – работать станет проще и быстрее. Тем более, что для бухгалтеров уже есть целые библиотеки готовых промтов: можно не писать запрос с нуля самостоятельно, а выбрать нужный и подставить в него свои данные.

Из бесплатных и со свободным доступом есть две библиотеки:

1. В соцсетях это канал БухAI – в телеграм и MAX, где уже есть большая база готовых рабочих промтов, плюс почти каждый день публикуются новые.

2. Библиотека промтов в КабинетПлюс – после регистрации на этом сайте для бухгалтеров открывается доступ к библиотеке с удобной навигацией по тематикам, а также к бесплатному чату с нейросетью.

Частые ошибки при написании промтов и как их избежать

Перед тем как писать запрос, уберите три фактора, из-за которых нейросеть чаще всего тормозит и ошибается: сложность, отсутствие опоры и смешанный контекст.

Разбираем по пунктам:

1. Слишком сложные запросы

Не просите нейросеть проверить сразу все документы и создать отчет – иначе она запутается и вместо четкого понятного результата отдаст полотно текста (скорее всего с ошибками).

Разбейте задачу на несколько этапов: сначала попросите отобрать документы по какому-либо критерию (например, с просрочкой платежа более 30 дней), следующим шагом – составить претензионные письма, потом – сделать таблицу и так далее.

Чем проще и понятнее запрос к нейросети – тем лучше результат.

2. Задачи без примеров

Если вы хотите быстрый и четкий результат – дайте нейросети шаблоны и примеры. Их можно загружать отдельными файлами или текстом в диалог. И не забудьте прописать в промте, что при выполнении задачи нужно опираться на пример, который вы показали.

3. Смешение тем в одном окне

Не нужно в одном окне обсуждать налоги, кадры, первичку, отчеты и так далее. Делайте отдельный чат для каждой задачи – так нейросеть будет реагировать на конкретный запрос, а не добавлять новые задачи к старым.

Кроме того, из наших личных наблюдений – чем дольше ведётся один чат с нейросетью, тем хуже становятся ответы.

Примеры хороших промтов

Инструкцию изучили, теперь давайте посмотрим, какие промты должны получаться на практике. Их уже можно использовать в работе, вам нужно только вставить недостающую информацию в [квадратные скобки].

Пример №1: вам нужно пояснение по разовым и нестандартным выплатам сотрудникам

Промт:

Составь пояснение по нестандартной выплате сотруднику. Вид выплаты: [премия / компенсация / выплата при увольнении / разовая выплата] Период: [ ] Основание выплаты: [приказ, положение, договор] и сумма: [ ] Налогообложение: [НДФЛ / взносы начислены или не начислены – почему] Объясни: экономическую и правовую природу выплаты, почему выбран такой порядок налогообложения, какие документы подтверждают правомерность. Стиль: деловой, нейтральный. Итог: готовое пояснение + список подтверждающих документов.

Пример №2: вам нужен чек-лист передачи дел бухгалтера

Промт:

Составь чек-лист передачи дел бухгалтера при увольнении/смене сотрудника. Система налогообложения: [ ]. Основные налоги: [ ]. Период передачи: [ ]. Включи: – отчётность и статус сдачи; – незакрытые требования и переписку с ФНС; – сверки с контрагентами; – остатки по счетам и обязательствам; – доступы и ЭДО. Формат: чек-лист. Итог: документ для передачи дел.

Пример №3: вам нужен ответ на повторное требование ФНС

Промт:

Составь ответ на повторное требование ИФНС. Номер и дата требования: [ ]. Суть повторного запроса: [ ]. Ранее предоставленные пояснения: [кратко]. Документы уже переданы: [перечень]. Сформируй ответ: – со ссылкой на ранее представленные пояснения и документы; – с уточнением по запрошенным пунктам; – без дублирования лишней информации; – в нейтральной деловой форме. Итог: готовое письмо + список приложений (если требуется).

Пример №4. Вам нужен анализ требования ФНС, понять, что на самом деле хотят

Промт:

Проанализируй требование ИФНС. Номер и дата: [ ]. Налог и период: [ ]. Текст требования: [вставить]. Определи: – тип требования (камеральная / уточняющая / повторная проверка); – что именно проверяет ФНС; – какие показатели вызывают вопрос; – возможные риски. Итог: краткая расшифровка сути требования, что проверить в учете, приоритет действий.

Обратите внимание: ваши промты могут быть проще и короче, всё зависит от задачи и ожидаемого результата. Это лишь примеры, на которые можно опираться, чтобы вам было проще начать.

Частый вопрос: назначение роли в промтах – нужно или нет?

Как вы заметили, в наших рекомендациях по созданию промта нет установки роли – для бухгалтерских задач это не обязательно. Дело в том, что роль часто не добавляет новых данных и не влияет на результат так сильно, как контекст и формат. Поэтому вместо роли гораздо лучше прописать действительно важную информацию.

Более того, в некоторых случаях роль может ухудшить результат. Например, если вы просите ИИ быть строгим налоговым инспектором, то тон ответа может стать неприятным, с обвинительными формулировками. А ещё конкретная роль может спровоцировать лишние рассуждения.

При этом роль полезна, если нужен другой угол зрения – например, оценить письмо со стороны инспектора и понять, какие вопросы он может задать. Или проверить договор на риски глазами юриста. Если хотите провести проверку через чей-то взгляд – смело задавайте роль.

Где бухгалтеру брать готовые промты?

Как мы уже писали выше – готовые запросы есть в специальных библиотеках для бухгалтеров, они бесплатные и удобные.

Можете искать подходящие через поисковик, а можете использовать уже проверенный ресурс: Библиотека промтов в КабинетПлюс. Доступ открывается сразу после регистрации, вместе с бесплатной нейросетью. Очень удобно, если хотите сразу попробовать бухгалтерские промты в деле.

ИИ в работе бухгалтера постепенно становится нормой – как и во многих других сферах, поэтому не откладывайте знакомство с этим инструментом. В нашем блоге есть и другие статьи, которые помогают бухгалтерам использовать нейросети – переходите в профиль и читайте.

И отправьте статью коллегам-бухгалтерам, которые интересуются нейросетями для работы – помощь в новых технологиях с искусственным интеллектом ещё никому не помешала :)

Реклама: ООО «КомпасКонсалт», ИНН: 7806173139, erid: 2W5zFHF8xBB