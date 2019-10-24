Товарный знак как инструмент оптимизации налога на прибыль

Использование объектов интеллектуальной собственности является одним из универсальных способов оптимизации налога на прибыль. Сегодня мы поговорим об объекте интеллектуальной собственности, который доступен любому юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю. Это товарный знак.

Для потребителя товарный знак – это визитная карточка, символ определенного производителя.

Товарный знак может быть размещен: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках, или хранятся или перевозятся с целью введения в гражданский оборот на территории РФ, либо ввозятся на территорию РФ;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Известный, завоевавший доверие потребителей товарный знак ассоциируется у потребителя с гарантией качества выпускаемых товаров и способствует их продвижению. Кроме того, грамотное использование товарного знака позволит бенефициару получить подтвержденный доход, а компании – снизить налог на прибыль.

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Стоит сразу отметить, что за последние два года значительно сократился срок регистрации товарного знака. Если раньше заявителю приходилось ждать решение Роспатента 11-12 месяцев, то сейчас срок регистрации товарного знака составляет примерно 6 месяцев. Кроме того, появилась возможность ускоренной регистрации, при которой Роспатент выносит решение за 3 недели (по заявкам на изобразительные товарные знаки), либо за 5-6 недель (по заявкам на словесные товарные знаки).

Только факта регистрации товарного знака недостаточно для того, чтобы использовать его в целях налоговой оптимизации. Товарный знак нужно оценить. И уже имея на руках результат оценки для обоснования размера роялти и паушальных платежей, можно регистрировать лицензионный договор. Как показывает судебная практика, регистрация в установленном порядке лицензионного договора и дополнительных соглашений к нему - это обязательное условие для правомерности производимых по договору расчетов.

В деле № А76-6391/2018 между четырьмя физическими лицами-патентообладателями (лицензиары) и АО «Папилон» (лицензиат) были заключены лицензионные договоры, зарегистрированные в Роспатенте. К этим договорам были составлены дополнительные соглашения, которые увеличивали размер роялти и которые не направлялись на регистрацию в Роспатент. Налоговая инспекция посчитала, что лицензиат получил необоснованную налоговую выгоду в виде неправомерного завышения расходов, что привело к занижению налоговой базы на прибыль, а также обратил внимание суда на то, что дополнительные соглашения не были зарегистрированы Роспатентом. Однако суд первой инстанции и апелляционный суд не приняли довод инспекции об отсутствии регистрации дополнительных соглашений. Дело было направлено в кассационную инстанцию, которая постановила отменить решения нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение, мотивировав свое решение тем, что условие о размере вознаграждения - это неотъемлемая часть возмездного договора, который в обязательном порядке должен быть зарегистрирован в Роспатенте. При новом рассмотрении дела суд первой инстанции принял позицию налоговой инспекции.

Помимо правильно оформленных документов, в лицензионном договоре должен быть указан размер роялти. Суды придерживаются мнения, что российское законодательство не устанавливает ограничения относительно минимального и максимального размера роялти, выплачиваемых по лицензионным договорам. Поэтому его размер должен быть «разумным». Но поскольку степень разумности у каждого правообладателя может быть своя, то используется общепринятая средняя ставка роялти – 5 % от оборота.

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По делу № А40-104968/2017 индивидуальный предприниматель Бирюков А.В. (применяет УСН) является правообладателем товарного знака. При этом заявка на товарный знак изначально была подана от имени ООО «Страховая компания «Экип», а затем права на нее переданы ИП за вознаграждение в размере 25 000 руб. При этом учредителями ООО являлись сын ИП и ООО «Гибралтар», единственным учредителем которого был ИП. После регистрации товарного знака между ИП и ООО был заключен лицензионный договор, зарегистрированный в Роспатенте, по которому размер роялти составлял 4,5 % от ежеквартальной выручки лицензиата. За 2015 год ИП получил 6 078 741 руб.

В ходе проверки налоговая инспекция установила следующее:

- ООО и ИП являются взаимозависимыми лицами;

- лицензионный договор был заключен на невыгодных для ООО условиях;

- у ИП, согласно ОКВЭД, зарегистрированы виды деятельности, не совпадающие с видами деятельности, для которых зарегистрирован товарный знак;

- денежные средства переводились со счета ИП на карту физического лица; не было никаких платежей, подтверждающих ведение финансово-экономической, коммерческой деятельности.

Суд первой инстанции принял позицию налоговой инспекции, апелляционный суд оставил решение в силе.

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Рассмотрим еще один пример, более удачный для налогоплательщика.

По делу № А43-16326/2018 ИП Выперайленко являлся владельцем товарного знака Х. Статусом ИП он обладал до 2008 г., затем вновь зарегистрировался в 2015 году.

В 2010 г. между ИП и ООО был заключен договор возмездного оказания услуг по разработке редизайна товарного знака, в соответствии с которым ООО должно было зарегистрировать новый товарный знак от имени Выперайленко и передать ему свидетельство. Однако заявка на товарный знак Х2 была подана в 2012 г. от имени ООО (мы помним, что на тот момент Выперайленко не имел статуса ИП и, соответственно, не мог быть заявителем). Роспатент вынес предварительный отказ в регистрации, противопоставив заявителю товарный знак Х, который принадлежал Выперайленко. Чтобы ООО смогло преодолеть предварительный отказ и зарегистрировать товарный знак, Выперайленко аннулировал товарный знак Х. ООО благополучно получило свидетельство на товарный знак Х2. После этого Выперайленко регистрируется в качестве ИП и подает иск к ООО о запрете использования товарного знака Х2. Стороны утвердили мировое соглашение, по которому ООО обязано передать права на товарный знак Х2 индивидуальному предпринимателю по договору уступки (безвозмездно), а за незаконное использование товарного знака Х2 ООО выплачивает ИП компенсацию, размер которой составил 102 047 130 руб.

Далее между ИП и ООО был заключен лицензионный договор, по которому размер роялти составил 1,5 % от ежегодного оборота ООО.

Казалось бы, все факты против налогоплательщика. У налоговой инспекции – железные аргументы:

Взаимозависимость ИП и ООО налицо. Компенсационные выплаты в адрес Выперайленко носят неправомерный характер. ООО необоснованно занизило размер расходов на сумму компенсации (102 млн. руб.); По результатам оценочной экспертизы, стоимость товарного знака Х2 составила 68 039 000 руб., в то время как он был передан Выперайленко безвозмездно; Выперайленко прекратил свою деятельность в качестве ИП, что лишает его статуса обладателя исключительного права на товарный знак, так как обладателем такого права может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель; Выперайленко знал о том, что ООО регистрирует на себя товарный знак Х2, так как после получения предварительного отказа Роспатента аннулировал свой товарный знак.

Однако у суда в ответ нашлись контраргументы:

Взаимозависимость участников сделок сама по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Реальность хозяйственных операций между ИП и ООО не опровергается, товарный знак в деятельности ООО используется. Передача товарного знака Х2 была совершена во исполнение условий мирового соглашения, поэтому не предполагает какой-либо оплаты; Факт прекращения предпринимательской деятельности не влечет за собой автоматическое прекращение прав на товарный знак. Для этого правообладатель должен направить в Роспатент заявление о досрочном прекращении исключительного права на товарный знак, и только на основании этого заявления товарный знак аннулируется. Аннулирование товарного знака Х1 было вызвано необходимостью зарегистрировать новый товарный знак. Воля правообладателя не была направлена на прекращение прав на товарный знак вообще.

Налоговая инспекция обратилась с иском в апелляционный суд, который оставил в силе решение суда первой инстанции.

Подводя итог, можно сделать следующий вывод – для того, чтобы успешно использовать товарный знак в качестве средства оптимизации налога на прибыль, нужно соблюдать несколько нехитрых правил: Своевременно регистрировать документы в установленном порядке; Определять адекватный размер роялти; Товарный знак реально должен использоваться в деятельности лицензиата. Учесть все нюансы и следовать всем правилам можно, но достаточно трудо- и времязатратно. Поэтому наша компания "Комплаенс Решения" предлагает услугу регистрации товарного знака "под ключ". ПОДРОБНЕЕ

АВТОР:

Виктория Букова - патентный поверенный, эксперт по праву интеллектуальной собственности компании "Компаленс Решения".

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