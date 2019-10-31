Их нравы: налоговые схемы в иностранных юрисдикциях

Желание платить меньше налогов или не платить их вовсе - не особенность российских налогоплательщиков, но налоговые схемы, которые используют иностранцы имеют некоторые особенности, некоторые из которых не могут не вызвать снисходительную улыбку.

Великобритания [1]

Налоговая служба Великобритании (HMRC) своей напористой риторикой о решимости побороть все способы уклонения от уплаты налогов, напоминает ФНС России. Утверждается, что HMRC в 2017-2018 годах собрал 94,4% от всех налогов, подлежащих уплате, что на 1,6% больше, чем в 2005 году.

Английские налоговики верят, что большинство схем уклонения от уплаты налогов просто не работают, а HMRC выигрывает около 9 из 10 случаев уклонения, рассмотренных в суде (ФНС России выигрывает около 70% споров в суде).

Примечательно, что если налогоплательщика один раз поймали на уклонении от уплаты налогов, ему присваивается высокий уровень риска и его начинают проверять регулярно и с особым пристрастием.

Под уклонением от уплаты налогов HMRC понимает нарушение налогового законодательства с целью получения налоговых преимуществ и включает в себя искусственные операции (транзакции), которые служат лишь для того, чтобы создать это преимущество. Уклонение от уплаты налогов может предполагать действие в рамках буквы, но не духа закона. В целом эти положения похожи на ст.54.1 НК РФ.

HMRC на сайте публикует все налоговые схемы и разъясняет, почему их использование незаконно. Большинство используемых налоговых схем связано с оптимизацией подоходного налога и страховых взносов при этом они достаточно однотипны: минимально допустимое вознаграждение работнику осуществляется в качестве оплаты по трудовому договору и облагается подоходным налогом и взносами, а оставшаяся - основная часть, оплачивается иначе.

Чаще всего основная часть оплаты маскируется под кредит или аванс от траста, который не облагается подоходным налогом и взносами (в РФ получение займа также не приводит к обложению НДФЛ и взносами). Причем кредит выдает не работодатель, а траст через цепочку других трастов или партнерств.

Но у работника возникает задолженность, и здесь есть варианты: либо само условие договора о возврате займа или аванса такие, что они не будет никогда реально исполнены, либо сотрудник становится акционером офшорной компании, которая осуществляет различные сделки с акциями, которые приводят к возникновению у сотрудника дивидендов, которые ему не выплачиваются, а погашают его кредиторскую задолженность. В какой-то момент все кредиты сотрудника погашаются в результате прироста капитала и дивидендов.

Схема №47. В Великобритании ставка налога на прибыль с активов, получаемых собственником при ликвидации или продаже компании ниже, чем ставка на дивиденды. Следовательно, для получения нераспределенной прибыли выгоднее ликвидировать организацию или номинально продать ее, чем выплачивать дивиденды. После ликвидации компании или ее продажи номиналам и распределения прибыли, бизнесмен открывает новую компанию, с таким же видом деятельности.

HMRC доказывает «отзеркаливание» бизнеса и переквалифицирует доход от распределения прибыли ликвидируемой или проданной компании в выплату дивидендов. Сам алгоритм доказывания похож на алгоритмы, используемые ФНС РФ в делах о переводе бизнеса в новое юридическое лицо после ВНП и налоговых доначислений [2].

Если HMRC подлавливает налогоплательщика на этой схеме, помимо доначисления штраф составляет 60%.

Для использования льготы по налогу на прирост капитала, вместо налога на прибыль, бизнесмены также продают все активы своей компании организации на Кипре и устраиваются в нее на работу (оставаясь собственниками и директорами «пустой» компании в Великобритании). После этого «пустая» английская компания выплачивает им вознаграждение за услуги (которые оказываются якобы собственниками на Кипре), вместо выплаты заработной платы с удержанием подоходного налога и взносов.

Также в Великобритании есть возможность получить налоговый вычет в размере 100% от суммы, потраченной на ремонт коммерческих помещений (BPRA), предназначенный для поддержки восстановления обездоленных регионов.

Есть льгота – есть злоупотребления: здания фактически не ремонтируют; ремонтируют не пустующее здание; льгота получена, а ремонт фактически начинается только через несколько лет и т.д.

Интересно, что все налоговые консультанты (промоутеры) в Великобритании зарегистрированы и имеют свои идентификационные номера, которые обязаны указывать при осуществлении консультаций бизнесменам и при подготовке налоговых деклараций. Так что давать безнаказанно вредные советы не получиться, также как рекламировать незаконные способы налоговой оптимизации, HMRC требует их удаления.

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США [3]

В США показатель добровольной уплаты налогов меньше чем в Великобритании и оценивается в 81,7 %. Для повышения собираемости налогов юридическим и физическим лицам требуется сообщать о любых операциях, на сумму более $ 10 000 путем подачи декларации.

Способы оптимизации налогов физических лиц не могут не вызвать улыбку: например, для снижения подоходного налога, недобросовестные специалисты по подготовке налоговой документации могут «поделиться» ребенком (или детьми) налогоплательщика, которых можно указать в налоговой декларации в качестве иждивенца, что дает возможность получить налоговый вычет за заработанный доход.

Для того, чтобы не декларировать доходы, физические лица покупают на номиналов дома и после этого заключают с ними договор аренды (выплаты по которому являются расходами и уменьшают подоходный налог).

Уклонение от уплаты налогов юридическими лицами осуществляется через использование схем с участием международных и внутренних трастов (популярно у богатых людей, владельцев малого бизнеса и таких профессионалов, как врачи и юристы). При использовании международных трастов, сотрудники прекращают трудовые отношения с компанией в США и устраиваются в аутстафинговую (лизинговую) компанию в офшоре. Компания в США вместо зарплаты, с которой уплачивается подоходный налог, теперь платит иностранной организации за предоставление услуг по предоставлению персонала (схема с аутстафингом была популярна и в России до 2016 года). Денежные средства выводятся таким образом из США в офшор.

Также распространены схемы, в которых оффшорные компании якобы осуществляют для американских компаний услуги (в том числе консультационные), которые фактически либо не осуществляются, либо их цена явно завышена.

Налогоплательщики могут сфабриковать продажу имущества иностранному юридическому лицу (оффшору), которое они контролируют, в обмен на вексель, который они не намереваются предъявлять к оплате. Далее имущество арендуется, банки офшорных юрисдикций, трастовые компании, адвокаты и бухгалтеры управляют номинальными организациями-собственниками, создавая фальшивые документы, чтобы запутать аудиторов.

Все эти схемы придумываются налоговыми консультантами (промоутерами), которые оказывают комплексные управленческие услуги, включая ведение бухгалтерского учета или же промоутеры просто готовят первичные документы, которые создают "бумажный щит", за которым налогоплательщик/клиент может контролировать траст (скрытое владение бизнесом популярно и в России, но не только из-за налогового фактора).

Некоторые промоутеры откровенны со своими клиентами, признавая, что схема зависит от фиктивных договоренностей, предназначенных для введения в заблуждение IRS. Другие недобросовестно продают своим клиентам идею о том, что такая договоренность юридически допускает уклонение от уплаты налогов.

Неправомерные трастовые соглашения создаются для сокрытия истинного права собственности на активы и доходы или для сокрытия существа сделок, при этом траст фактически контролируется бенефициаром схемы.

Средства могут поступать из одного Траста в другой Траст посредством договоров аренды, платы за услуги, договоров купли-продажи. Цель состоит в том, чтобы использовать завышенные или несуществующие вычеты (расходы) для уменьшения налогооблагаемого дохода до номинальных сумм.

Стоимость создания такой схемы - от 5000 до 70 000 долларов США (подготовка документов, доверенных лиц, открытие иностранных банковских счетов и корпораций). В некоторых случаях также предоставляются услуги по подготовке налоговых деклараций.

При использовании внутренних трастов бизнес номинально передается в доверительное управление трасту. Траст может использоваться как хранитель активов, которые потом сдаются в аренду другим контролируемым трастам по завышенным ценам.

Налогоплательщики могут передать в траст дом и мебель, а потом арендовать их у этого же траста, создавая расходы.

Часть схем применяется с использованием благотворительных трастов, которые фактически оплачивают личные расходы собственников, а не занимаются благотворительностью, поэтому в составе расходов их принимать нельзя.

Германия [4]

Судя по сайту BMF (министерство финансов ФРГ), основной способ уклонения от уплаты налогов в Германии – неправомерное использование иностранных юрисдикций. Для решения этой проблемы, BMF предлагает продолжить обмен налоговой информацией в рамках ОЭСР, раскрыть бенефициаров бизнеса, усилить банковский контроль (План BEPS), ужесточить ответственность на налоговые нарушения и отменить срок давности привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления (как тут не вспомнить Проект Постановления ВС РФ от 06.06.2019 г. «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления», в котором тоже планировалось отменить срок привлечения к ответственности).

Налоговые споры не затрагивающий международный уровень, скромнее: например, BMF рассматривается спор о том можно ли предоставление работодателем работникам булочек и горячих напитков из автомата признать в качестве завтрака, а если – да, в каком объеме это будет соответствовать выплате налогооблагаемой заработной платы (наш Минфин признал бы такие завтраки частью оплаты труда в натуральной форме, а суды - возможно социальными выплатами, не облагаемыми взносами).

В общем, в России способы оптимизации налогов значительно более разнообразны, но в целом ФНС РФ в общемировом тренде автоматизации, открытости и усиления налогового контроля.

В завершении статьи история американца ДеХаан, который пытался объяснить неуплату налогов перед IRS тем, что «он был освобожден от уплаты налогов, потому что был рукоположен «шаманом», чьи доходы были освобождены от налогообложения».

У нас в России тоже много таких шаманов, обещающих последние законные способы оптимизации НДС и получения наличных денежных средств без лимитов. А вот узнать реальные способы налоговой оптимизации вы можете на ближайших бизнес-интенсивах "Бизнес в эпоху перемен. Корпоративная безопасность и налоговая оптимизация" в Москве и Санкт-Петербурге. ПОДРОБНЕЕ

Сноски:

[1] https://www.gov.uk/government/organisations/HM-Revenue-Customs

[2] Например, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.03.2019 по делу N А40-242725/2017, по делу «Тарас Бульба».

[3] https://www.irs.gov/

[4] https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html





Автор:

Иван Кузнецов - руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса "Комплаенс Решения".