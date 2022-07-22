Как налоговики борются с неофициальной зарплатой с помощью АСК ДФЛ

Использование в описании АСК ДФЛ слова «разрывы», вероятно, должно навеивать ассоциации с разрывами по НДС, выявляемыми АСК НДС-2. Но если НДС — косвенный налог, который передается по цепочке контрагентов (которые и могут его не уплатить), то НДФЛ — прямой налог, который налоговый агент (работодатель) удерживает при фактической выплате заработной платы.

Отсюда очевидно, что природа разрыва НДС и НДФЛ (взносов) совершенно разная: по НДС — неуплата налога контрагентом, по НДФЛ и взносам — занижение заработной платы по сравнению с МРОТ и средним размером по отрасли самим налогоплательщиком (плательщиком взносов).

АСК ДФЛ так же, как и многие другие системы автоматического контроля ФНС, работает по принципу классификации всех налогоплательщиков по определенным признакам и критериям с присваиванием соответствующего уровня риска.

Базовые критерии для отнесения работодателя к определённому уровню риска — разница между размером заработной платы, федеральным МРОТ и средней заработной платой по виду деятельности, и доля разрыва. Чем выше разница между МРОТ и средней заработной платой по виду деятельности и чем больше доля разрыва — тем выше уровень риска работодателя.

Данные о средней заработной плате по видам деятельности открытые и содержаться на сайте Росстата.

Для расчета размера разрыва заработной платы по одному сотруднику необходимо определить его средний доход за месяц и сравнить его с МРОТ. Если доход выше МРОТ — разрыва нет, если ниже, разрыв — это разница между МРОТ и средним размером зарплаты работника. Аналогично алгоритм используется для расчета разрыва по средней заработной плате по отрасли. Далее разрыв по МРОТ и разрыв по средней заработной плате по отрасли складываются.

Пример

Вася Иванов отработал 3 полных месяца 2022 года. Заработная плата за три месяца — 35 000 руб. Заработная плата в месяц — 11 666 руб., МРОТ в 1 кв. 2022 г. — 13 890 руб. Разрыв — 2 223 руб.

Если предположить, что среднеотраслевая заработная плата — 20 000 руб., то разрыв составит 8 334 руб.

Размер разрыва по налогоплательщику по НДФЛ — разрыв по МРОТ плюс разрыв по средней заработной плате по отрасли. В нашем примере это 8 334 плюс 2 223 = 10 557 руб.

Разрыв по социальным взносам рассчитывается аналогично НДФЛ, но с учетом размера тарифов.

Совокупный размер разрыва по НДФЛ и взносам рассчитывается как сумма разрыва по НДФЛ (МРОТ и среднеотраслевого) и взносам.

Доля разрыва исчисляется как сумма налогового разрыва, разделенная на сумму налогового разрыва плюс сумма исчисленного налога.

При этом расчет делается по всем работникам налогоплательщика в совокупности, поэтому, если заработная плата генерального директора Васи Иванова составляла 1 млн руб. в месяц, разрыв по НДФЛ и взносам у организации вообще не образуется.

«Отработка» разрыва

Если разрыв образовался, то налоговый орган должен его отработать. Инструмента фактически два — требования и побуждения.

С 3 кв. 2022 года территориальные налоговые органы будут оцениваться, в том числе, исходя из показателей эффективности отработки низких заработных плат (уровни риска — критический и высокий), таким образом требований и побуждений станет больше.

А если не побуждаться? Можно ли, исходя только из показаний сотрудников о выплате неофициальной заработной платы, доначислить НДЛФ и взносы? Как показывает судебная практика — вполне.

Судебная практика

Например, если сам работодатель подтвердит выплату неофициальной заработной платы (и такое бывает).

Проверяемый ИП в ходе допроса сообщил, что у него в штате 15 водителей и механиков, со всеми заключены трудовые договоры. Заработная плата составляла один МРОТ, но документы, подтверждающие выплату, не составлялись, расчеты по форме 6-НДФЛ и расчеты по страховым взносам в налоговый орган не предоставлялись.

Исходя из анализа показаний работников и самого ИП, составленного им списка работников, трудовых договоров, представленных им в прокуратуру, налоговый орган пришел к выводу, что у предпринимателя работали сотрудники, которым производилась выплата заработной платы в размере, определённом за 2015 год в сумме, эквивалентной МРОТ (постановление 1 ААС от 25.05.2022 по делу № А38-247/2021).

И это не самый плохой вариант, который можно признать компромиссным: неофициальная заработная плата есть, но она равна одному МРОТ.

Проблемы у налогоплательщика могут возникнуть и при трудовом конфликте: ИП осуществлялась розничная торговля, работникам выплачивалась зарплата меньше МРОТ. Допрошенные сотрудники указали, что зарплату получали наличными, и она была выше официального размера. Один из работников предоставил фотографии расчетов выручки магазина, неофициальной ведомости по выплате заработной платы, а также зарплаты коллег, табели рабочего времени.

Судом по трудовому спору с ИП была взыскана задолженность по заработной плате работникам в сумме, выше указанной в трудовом договоре.

Доначисляя НДФЛ и взносы суд отметил, что указанная ИП зарплата, более чем в два раза ниже прожиточного минимума, что при количестве отработанных смен не соответствует уровню оплаты труда продавцов в данной сфере розничной торговли, а также, в принципе, уровню оплаты труда в 2020 году. При этом доначисление произведено только в отношении доходов работников за один месяц, отраженных в представленной ведомости выплаты заработной платы, на основании судебного акта, а также показаний работников и представленных в их подтверждение тетрадей (решение АС Челябинской области от 23.05.2022 по делу № А76-4671/2022).

В одном из дел, суд вообще указал, что находит необоснованным довод общества о недоказанности получения работниками заявленных ими доходов с учетом того, что налогоплательщик не представил документов, опровергающих выводы налоговой, кроме ссылки на справки 2-НДФЛ. Само доначисление было осуществлено только на основании показаний сотрудников и в заявленном им размере (постановление АС Северо-Кавказского округа от 16.08.2021 по делу № А20-584/2020).

Еще хуже ситуация, если в руках налогового органа окажутся письменные доказательства выплаты неофициальной зарплаты (ведомости, файлы Excel и т.д.).

Например, постановление 17 ААС от 03.06.2022 по делу № А50-31910/2021, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 08.06.2020 по делу № А71-11142/2018, постановление 17 ААС от 11.10.2021 по делу № А60-61235/2020.

Особенно внимательно к размеру заработной платы следует относиться, если от нее зависит ставка по УСН, возможность освобождения от НДС и т. д.:

Например, законом Санкт-Петербурга от 23.03.2022 № 142-13 предусмотрена ставка УСН доходы 1% и 5% доходы-расходы для IT-компаний и обрабатывающих производств. Одно из условий — размер заработной платы выше МРОТ в Санкт-Петербурге.

Одно из условий освобождения от НДС общепита с 01.01.2024 — среднемесячный размер выплат не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте РФ и т.д.

Так что оптимизация зарплатных налогов, в принципе, возможна, но без выплат меньше МРОТ и с учетом сопутствующих рисков, деловых целей и документального обоснования.

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