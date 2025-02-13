Пять способов снизить риски возникновения дебиторской задолженности 

О буднях финансового директора и эффективном управлении денежными средствами рассказываю в своем телеграм-канале.

Далее рассмотрим пять способов снизить риски появления дебиторской задолженности — в том числе проблемной. Ими делится финансовый директор Conomica Павел Адамант .

Главное для компании — не допустить появления сомнительных и безнадежных долгов. А эффективное управление задолженностью начинается с проверки контрагента и заключения договора. Такой подход позволяет предотвратить проблему еще до ее появления.

По возможности взыскания: текущая задолженность (оплаты в пределах установленных сроков), сомнительная задолженность (сроки пропущены, но есть вероятность получить средства), и безнадежная задолженность (взыскание практически невозможно).

По срокам погашения: краткосрочная задолженность (платежи ожидаются в течение 12 месяцев с даты отчета) и долгосрочная задолженность (платежи планируются больше чем через 12 месяцев).

Дебиторская задолженность — это сумма средств, которые должны юридические и физические лица предприятию. Эти долги считаются активом компании, поэтому важно тщательно их контролировать, чтобы избежать бесконтрольного роста.

Как снизить риски появления дебиторки

Способ 1 — всегда проверяйте того, с кем вы планируете сотрудничать

Тщательно выбирайте контрагента — не ориентируйтесь только на низкую цену. Важно убедиться, что он реально существует, выполняет свои обязательства и обладает активами, которые позволяют проводить оплату в срок. Добросовестные компании, которые ценят свою репутацию, предпочитают не доводить дела до суда, а вероятность взыскания их задолженности высока даже в сложных ситуациях. Проверить контрагента можно с помощью сервиса Rescore — он проверяет компании РФ с помощью технологии искусственного интеллекта. Сервис помогает оценить риски банкротства, предотвратить финансовые потери, исключая из анализа человеческий фактор. Деятельность контрагента анализируется по данным из 30+ источников информации. Оценка учитывает 1 500 показателей. В результате вы получите отчет с выводами и ключевыми рекомендациями, а также детальный отчет-выписку о деятельности контрагента. Проверить контрагента Также не забывайте про интернет — в сети можно найти много полезных сведений про компанию, с которой собираетесь сотрудничать, включая отзывы клиентов, сотрудников и партнеров. При оформлении контрактов на крупные суммы желательно провести оценку кредитной и налоговой нагрузки контрагента, а также его платежеспособности. Для этого запросите у него бухгалтерский баланс и рассчитайте: Коэффициент быстрой ликвидности = (Краткосрочная ДЗ + Краткосрочные обязательства + Остаток на счетах) / Краткосрочные обязательства. Показатель от 0,7 до 1 указывает на способность быстро покрывать обязательства.

Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства. Значения от 1,5 до 2,5 свидетельствуют о надежности контрагента и его способности справляться с долгами.

Способ 2 — составьте договор, который будет защищать ваши права

Павел Адамант: «Если вы сразу подпишете договор, предложенный контрагентом, этот документ, скорее всего, будет в основном защищать его интересы, а ваши останутся без внимания. К тому же в случае спора ваша позиция будет слабее. Поэтому важно составить договор, который учитывает ваши интересы и позволяет минимизировать риск появления «плохих» долгов. Лучшая защита — это грамотный договор с контрагентом». Что нужно учесть в договоре: Четко формулируйте предмет контракта: что именно поставляется, в каком количестве и качестве. Установите срок поставки или выполнения работ: укажите определенную дату или период со дня заключения договора или предоплаты. Установите порядок и срок оплаты: дату или период с момента заключения договора. Пропишите условия предоставления отсрочки платежа. Компании могут устанавливать конкретные сроки отсрочки, например, 15 или 30 дней, но один срок не подойдет для всех контрагентов. Для ключевых или постоянных клиентов можно его увеличить. Для новых или проблемных клиентов целесообразно сократить срок или потребовать предоплату. Пропишите санкции за несвоевременную оплату, в том числе пени и штрафы, чтобы мотивировать партнера выполнять свои обязательства в срок. В сложных и крупных сделках можно использовать вариант расчетов через эскроу-счет. Этот способ гарантирует, что деньги будут зарезервированы и перечислены поставщику после выполнения обязательств. Таким образом обе стороны могут быть уверены в сделке. Рассмотрите возможность привлечения юриста как эскроу-агента для большей надежности. Также в договор можно включить обеспечение — оно позволяет защитить одну сторону, если другая не выполнит свои обязательства. Хотя это эффективный инструмент, его используют не так часто. Он помогает стимулировать должника исполнить свои обязательства и пресечь возникновение долга. Основные способы обеспечения: залог денег или имущества;

удержание товара или результата работ;

поручительство владельца компании или директора;

банковская гарантия;

задаток;

обеспечительный платеж. Способ обеспечения и условия его использования прописываются в договоре. Даже одно простое условие, например возможность удержать долг из обеспечительного платежа, помогает избежать проблем с задолженностью. Еще важно учесть, в каком регионе РФ будут рассматриваться судебные споры по договору. Например, если вы с контрагентом находитесь в разных регионах, лучше указать свой. Нужно продать долг? Мы готовы заплатить до 80% его номинала за 10 дней. Оценим риски и перспективу взыскания, аналитическое заключение бесплатно Консультация

Способ 3 — контролируйте выполнение договора контрагентом

Контроль выполнения соглашения контрагентом можно наладить таким образом: 1. Работайте по принципу «ты мне — я тебе»: Контрагент сделал предварительную оплату (внес полную суммы или ее часть — как оговорено) — вы отгружаете товар.

Обещания «срочно» или «оплатим завтра» не принимаются — только строгое выполнение обязательств с обеих сторон. 2. Следите за документами. Обязательно проверяйте, правильно ли оформлены и подписаны все первичные документы, а также доверенности у подписантов, и сохраняйте оригиналы. 3. Используйте меры защиты, если они предусмотрены контрактом. Например, если возникла задолженность, можно приостановить поставки до погашения долга, если такое условие прописано в договоре.

Способ 4 — установите лимиты дебиторки

Наличие текущей дебиторской задолженности — нормальная практика для компаний, но важно тщательно контролировать ее размер, чтобы избежать финансовых проблем и поддерживать стабильность бизнеса. Для минимизации проблемных долгов установите лимиты дебиторки для каждого контрагента и отслеживайте состояние задолженности. Если у вас есть много деловых партнеров, пользуйтесь специализированными сервисами — например, Rescore. Это позволит вам следить за благонадежностью ваших партнеров и минимизировать риски финансовых потерь. Старайтесь поддерживать баланс между дебиторской и кредиторской задолженностями. Если дебиторская задолженность существенно превышает кредиторскую, это может привести к кассовому разрыву и негативно сказаться на финансовой стабильности вашей компании.

Способ 5 — своевременно предпринимайте меры к взысканию задолженности, чтобы избежать ее перехода в разряд проблемной