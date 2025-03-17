Как продать дебиторскую задолженность в 2025 году

Основные причины продажи дебиторской задолженности

Решение об уступке права требования долга обычно принимается по двум основным причинам: срочно нужны деньги или нет желания вступать с должником в судебные споры. Давайте рассмотрим эти причины и варианты их практической реализации более подробно.

Закрытие кассового разрыва

В ситуации, когда компании необходимо провести срочные платежи (например, оплату за поставки сырья, налоговые сборы или задолженность по заработной плате), на ее счету может не быть необходимой суммы. Необходимо либо откладывать эти платежи, рискуя столкнуться с неустойками или исками, либо искать возможности пополнить ликвидные средства. Конечно, можно обратиться за кредитом в банк или другую финансовую организацию, однако это предполагает необходимость в дальнейшем выплачивать достаточно высокие проценты — их размер в кредитовании для бизнеса сейчас может достигать 40% годовых. Продажа имеющейся дебиторской задолженности приносит деньги здесь и сейчас, без необходимости отдавать их в будущем. При этом сумма дисконта может быть даже меньше, чем процент по кредиту, и такой вариант окажется финансово выгоднее.

Инвестиции в развитие

Даже если у компании есть деньги на текущие расходы, она может нуждаться в деньгах для дальнейшего развития: к примеру, для обновления оборудования и перехода на новый уровень производства. Речь идет о проектах, способных в дальнейшем принести значительную выгоду, однако если их внедрение будет отложено до появления свободных средств, часть этой выгоды будет упущена. Продажа дебиторской задолженности может принести свободные денежные средства именно тогда, когда появилась необходимость инвестировать их в развитие бизнеса. Она позволяет значительно сократить «период ожидания» до погашения долга самим должником.

Отсутствие ресурсов на взыскание

Если задолженность стала просроченной, вряд ли стоит ожидать, что через некоторое время должник ее погасит добровольно. Такие случаи, конечно бывают — например, должник может сам столкнуться с кассовым разрывом и произведет оплату, когда ликвидирует его. Однако на практике возможность этого крайне мала, а значит, необходимо подключать законные механизмы воздействия, то есть обращаться в суд с иском. Однако судебное взыскание долга — это процесс, в котором есть множество неочевидных моментов. Упустив их, можно лишиться части причитающихся денег или и вовсе проиграть в суде. Кроме того, разбирательства скорее всего потребуют привлечения опытных юристов, специализирующихся на взыскании (корпоративные юристы не всегда сильны в этой сфере). Не стоит забывать и о том, что средняя продолжительность процесса взыскания — 6–8 месяцев, от подачи претензии до получения исполнительного листа. Все это время необходимо быть вовлеченным и контролировать все этапы судебного разбирательства. Продажа долга позволяет избежать возможных рисков и сократить количество ресурсов, потраченных на взыскание задолженности.

Нежелание портить отношения с должником