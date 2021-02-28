Эффективно ли банкротство как способ возврата долгов?

5 %, точнее, даже меньше – это доля требований кредиторов, которая удовлетворяется в ходе банкротства организаций (здесь и далее статистика Федресурса). Доля банкротств, в которых кредиторы вообще ничего не получили - больше 50 %. Естественно, эта статистика не учитывает наиболее распространенные варианты погашения долгов в связи с банкротством. Это погашение долга перед введением процедуры банкротства и выкуп задолженности связанными с должником (конечно, не напрямую) лицами.

В любом случае, как мне кажется, едва ли в 30 % процентах случаев банкротство приводит к получению кредитором своих денег.

Но почему тогда все используют банкротство? Причин, по моему мнению, несколько:

1) Нет альтернатив.

Исполнительное производство по «пустой» компании не эффективно. К тому же в банкротстве кредитор «ближе» к тому, кто ведет процедуру (арбитражный управляющий, юристы и т.д.), чем при работе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Важно учитывать, что российский бизнес в целях налоговой оптимизации и защиты от рейдерства либо взыскания долгов даже на микроуровне часто представлен как группа организаций / ИП, в которой нужную компанию легко оставить «пустой».

Уголовное преследование, особенно с коррупционным моментом, непредсказуемо, дорого, а иногда и опасно.

2) Юристы рассказывают про эффективность субсидиарной ответственности и оспаривания сделок должника в банкротстве.

Ну, а что еще юристам делать? Они ведь не врут (чаще всего), а просто описывают примеры, которые редко все вместе составляют хотя бы половину вариантов итога банкротства.

3) Банкротство можно финансировать постепенно и деньги могут вернуться за счет имущества должника.

Тут надо отметить, что в большинстве случаев этого самого имущества нет, а даже ежемесячная плата арбитражному управляющему и компенсация его обязательных расходов за годы банкротства могут сложиться в весьма ощутимые деньги.

Говоря о неэффективности банкротства стоит добавить еще несколько моментов, которые зависят от должника и стоящих за ним лиц:

банкротство может объективным и никакие средства не выводились и махинаций не было. Кредиторы не смогу ничего получить по причине отсутствия денег и активов. Предприниматель ведь может реально разориться и в нынешние сложные времена таких случаев становится все больше. Стоит отметить, что в такой ситуации руководитель организации должника очень часто освобождается и от субсидиарной ответственности;

юристы бенефициаров должника могут эффективно противодействовать банкротству через искутственных кредиторов, аффилированность которых доказать суду не получится, и мировое соглашение, по которому выплачивается малая часть долга и нередко с сильно растянутой рассрочкой. Например, ООО «Доктор спорт», созданное представителем известной предпринимательской семьи Ротенбергов, по мировому соглашению обязалось выплатить кредиторам только 30% от суммы долга в течение трех лет.

Значит ли это все, что в банкротство не надо идти? Нет, процедуру банкротства, как я считаю, запускать надо. Иначе ее запустят Ваши оппоненты (люди, стоящие за должником) или конкуренты (другие кредиторы).

Просто банкротство стоит дополнять использованием методик корпоративного коллекторства, которые могут применяться до, во время и даже после процедуры банкротства, если она не закончилась списание долга. Подробнее о корпоративном коллекторстве в серии публикаций на Клерк.ру