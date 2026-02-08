Почему без понимания 1С:ERP сложно расти в проектах автоматизации

Рынок корпоративных информационных систем в России переживает период активной трансформации. События 2022 года запустили масштабный переход на отечественные решения, и 1С:ERP оказалась в центре этого процесса. Согласно данным АНО «НЦК ИСУ», к концу 2024 года отечественные ERP-системы заняли около 60% рынка, из которых 80% приходилось на решения 1С. А по итогам 2025 года рост доли российских ERP составил уже 75%.

Спрос на специалистов отражает эту динамику. По статистике HeadHunter на декабрь 2025 года, открыто более 37 тысяч вакансий для специалистов по 1С, что превышает количество вакансий для разработчиков Python, JavaScript и Java. Соотношение вакансий к резюме составляет более 5:1, а зарплаты демонстрируют рекордный рост: консультанты по 1С:ERP получают от 150 до 300 тысяч рублей, руководители проектов до 400-450 тысяч рублей, архитекторы и тимлиды до 650 тысяч рублей.

Парадокс в том, что при высоком спросе многие специалисты застревают на одном уровне. Программисты годами пишут код для типовых конфигураций, бухгалтеры автоматизируют участки учёта, но дальше не двигаются. Причина проста: без понимания архитектуры 1С:ERP невозможно участвовать в масштабных проектах, где решения принимаются на стыке технологий, финансов и операционного управления. Задачи есть, но карьерного роста нет.