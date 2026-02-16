Как знание конфигурирования 1С упрощает работу бухгалтера на практике

Невидимые тормоза: как незнание конфигурации съедает рабочее время

Конец квартала. Руководству нужна управленческая отчетность с новой детализацией по контрагентам. В типовой конфигурации такого отчёта нет, задачу передают программисту.

Формулировка уходит в работу не сразу: разработчик занят другими проектами. Затем, неделя на доработку. Потом выясняется, что отчёт считает не те показатели: бухгалтер описал логику с точки зрения учета, программист реализовал её с точки зрения кода. Следуют правки, согласования, новые итерации. Проходит месяц. Отчёт теряет актуальность, руководство терпение.

Так выглядит стандартный сценарий, когда бухгалтер не понимает, как устроена конфигурация 1С и какие данные в ней реально можно получить.

«Когда я только начала работать, мне казалось, что разработчики разговаривают на иностранном языке. Они что-то объясняли, а я — главный бухгалтер с опытом, вроде всё знаю, но не понимаю, что именно происходит в системе и почему», — рассказывает Елена Саитгареева, выпускница CORS Academy, более 15 лет проработавшая в бухгалтерии.

Проблема не в квалификации специалистов. Между бухгалтерией и IT разный язык. Бухгалтер мыслит счетами, проводками и регистрами учета, а разработчик объектами, методами и структурой данных. Пока бухгалтер не понимает логику конфигурации, он не может точно поставить задачу и проверить результат.

Цена этого разрыва — рабочее время и ошибки. В компаниях среднего размера подготовка квартальной отчетности может занимать до 100–150 человеко-часов из-за ручных операций и сверок. В пиковые периоды нагрузка вырастает в 2–3 раза, а ошибки возникают в 15–20% случаев.

Иллюстрация: Временные потери при зависимости от программистов

В 2026 году ситуация усложняется. Повышение ставки НДС до 22%, новые формы отчётности по ФСБУ 4/2023, регулярные изменения требований, каждое из них требует доработок в 1С. Зависимость от программистов становится системной: без понимания конфигурации бухгалтер не может ни оценить масштаб изменений, ни объяснить, где именно возникает проблема.

Особенно остро это проявляется при работе с доработанными типовыми решениями. После обновлений 1С возможны конфликты с ранее внесенными изменениями. Бухгалтер, не понимающий структуру конфигурации, не может определить, что именно сломалось, насколько это критично и где искать причину. В итоге, ожидание, простои и потеря контроля над процессом.