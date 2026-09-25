Аналитик, бизнес-аналитик, системный, продуктовый, 1С: как понять, куда идти

А стоит ли вообще идти в аналитику?

Объективно: стоит, но далеко не всем.

Идти стоит, если вам нравится копаться в сути, задавать «почему», разбираться в процессах. Если вы устали от рутины и готовы учиться постоянно. Если комфортно общаться с людьми – для бизнес-, системного и 1С-аналитика это критично. Если хочется управлять смыслом, а не только цифрами.

Идти не стоит, если вы ищете «войти в IT за три месяца и получать 300 тыс.» – это миф, который никогда в действительности не реализуется. Если не готовы к тому, что первые 6–12 месяцев будете джуном на 70–100 тыс. ₽. Если не любите документацию – аналитик пишет много и подробно. Если ждете, что после курса вас сразу возьмут на Middle: рынок так не работает.

Еще один момент, о котором иногда забывают те, кто стремится в IT за легкой и высокой зарплатой. Рынок джунов-аналитиков перенасыщен во всех направлениях, кроме одного – 1С. Опрос в профессиональном сообществе 1С:Франчайзи показал, что аналитик 1С сегодня – вторая по востребованности профессия после программиста 1С. А с учетом того, что бизнес-аналитика входит в работу аналитика 1С, возможно, что и первая.

Простая математика: пока тысячи выпускников курсов идут в системный и продуктовый анализ, конкурируя друг с другом за позиции джунов, в 1С-аналитике специалистов не хватает.