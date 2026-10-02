Заменит ли ИИ аналитика 1С

Почему разговор начался именно сейчас

Аналитик 1С выступает посредником между бизнесом и системой. Он выясняет, что нужно заказчику, описывает процессы, готовит техническое задание, настраивает учет и проверяет результат. Значительная часть этой работы состоит из текстов, запросов к данным и поиска нужных объектов в конфигурации. Языковые модели с такими задачами справляются лучше всего, и это первая причина, по которой профессия оказалась в центре обсуждения.

Вторая причина в том, что ИИ перестал быть внешним чатом и стал частью экосистемы 1С. Здесь можно назвать три события.

Первое: официальный ИИ-помощник от фирмы «1С». Фирма выпустила «1С:Напарник для разработки», ИИ-помощника, встроенного в среду 1C:EDT. Согласно описанию продукта, он продолжает код, генерирует его по описанию на естественном языке, ищет и исправляет ошибки. В агентном режиме он сам ищет по проекту, читает файлы, планирует шаги и редактирует код.

Второе: способ подключить ИИ к данным. По материалу компании «Синимекс» на РБК (это авторский материал самой компании), в 2025 году рынок начал массово обсуждать подключение ИИ-моделей к корпоративным системам через протокол MCP (Model Context Protocol). Затем в центре внимания оказались агентские сценарии, где ИИ не просто отвечает на вопрос, а последовательно выполняет несколько шагов на основе реальных данных. В 2026 году, по словам авторов, эти подходы пришли в мир 1С.

Третье: сертификация. В сентябре 2026 года расширение «СИНИМЕКС:ИИ-агент», сообщает «Асектор», получило знак «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Оно работает внутри системы без изменения кода конфигураций и в рамках прав доступа сотрудников. Важное уточнение: это разработка партнера, прошедшая проверку на совместимость, а не продукт самой фирмы «1С».

Итак, три факта: официальный помощник для разработчиков, стандарт подключения ИИ к данным и первые сертифицированные агенты. Вместе они объясняют, почему вопрос «а нужен ли теперь аналитик» перестал быть теоретическим.