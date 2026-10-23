С нуля до профессионала в 1С:зуп: как за 8 недель освоить то, на что другие тратят годы

Пять типичных ошибок в 1С:ЗУП

По данным аудиторских проверок, в 70% компаний есть ошибки в настройках 1С:ЗУП или ведении учета. Вот самые частые и самые дорогие:

Ошибка 1: Неправильная настройка учетной политики

Последствия: Неверный расчет взносов, штрафы от ФНС, доначисления по проверке.

Реальный кейс: Компания не настроила льготы по взносам для IT-сотрудников. Переплата составила 1,2 млн рублей за год. Вернуть можно, но это месяцы переписки с налоговой.

Ошибка 2: Неверный расчет отпускных при изменении оклада

Последствия: Недоплата сотруднику → трудовая инспекция → штраф от 30 000 до 50 000 рублей + компенсация сотруднику.

Как возникает: В 1С:ЗУП средний заработок рассчитывается автоматически, но если неправильно провели документ об изменении оклада, система считает неверно.

Ошибка 3: Путаница с больничными и отпускными в одном месяце

Последствия: Некорректные данные в РСВ и 6-НДФЛ, расхождения с ФСС, запросы от контролирующих органов.

Реальный кейс: Сотрудник ушел в отпуск, через 3 дня заболел. Кадровик оформил больничный, но не прервал отпуск в системе. В отчетности дни «наложились», ФСС отказал в возмещении больничного – 15 000 рублей компания заплатила из своих средств.

Ошибка 4: Неверное оформление увольнения

Последствия: Претензии от уволенного сотрудника, судебные разбирательства, восстановление на работе через суд.

Как возникает: В 1С:ЗУП нужно правильно рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск, учесть все выплаты и удержания. Одна ошибка, и бывший сотрудник идет в трудовую инспекцию.

Ошибка 5: Неверные данные в СЗВ-ТД

Последствия: Штраф 500 рублей за каждого сотрудника, у которого обнаружены ошибки. Для компании на 100 человек это 50 000 рублей.

Как возникает: Кадровые документы оформлены правильно, но в 1С:ЗУП данные внесены с опечатками или не полностью. При выгрузке в ПФР система передает то, что есть в базе, а не то, что в трудовой книжке.

Вывод: Ошибки в 1С:ЗУП – это не абстрактная проблема. Это штрафы, доначисления, претензии от сотрудников и проверки. Курс учит не просто «где нажать», а как настроить систему так, чтобы она работала без ошибок.