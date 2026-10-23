С нуля до профессионала в 1С:зуп: как за 8 недель освоить то, на что другие тратят годы

Специалист по 1С:ЗУП – одна из самых востребованных профессий в сфере автоматизации учета. По данным HeadHunter, в октябре 2026 года в России открыто более 1200 вакансий для специалистов по зарплате и кадровому учету с знанием 1С. При этом большинство работодателей указывают в требованиях уверенное владение именно «1С:Зарплата и управление персоналом» (1С:ЗУП), флагманской конфигурацией для кадрового учета и расчета зарплаты.
Проблема в том, что традиционный путь освоения 1С:ЗУП занимает от года до трех лет: сначала работа помощником бухгалтера или кадровика, затем постепенное погружение в систему, затем бесконечные вопросы к более опытным коллегам и ошибки, которые приходится исправлять.
Но есть другой путь: структурированное обучение, которое за 8 недель закрывает весь путь от новичка до уверенного пользователя и дает навыки, на освоение которых методом проб и ошибок уходят годы.
Что изменилось в 1С:ЗУП в 2026 году: почему старых знаний уже не хватает
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения, которые затронули каждого, кто работает с зарплатой и кадрами. Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ внес многочисленные изменения в Налоговый кодекс РФ по налогам и взносам — и они напрямую влияют на работу в 1С:ЗУП.
Изменения по НДФЛ:
Новая прогрессивная шкала налогообложения — доходы свыше определенного порога облагаются по повышенной ставке. В 1С:ЗУП это требует правильной настройки видов доходов и автоматического применения ставок.
Изменился порядок применения вычетов — стандартных, имущественных, социальных. Система должна корректно учитывать вычеты при расчёте налога по новым правилам.
Новые коды доходов для 6-НДФЛ и справок о доходах — неправильное указание кода приводит к ошибкам в отчетности и требованиям пояснений от налоговой.
Изменения по страховым взносам:
Скорректированы предельные базы для начисления взносов — суммы, свыше которых взносы не начисляются или начисляются по пониженной ставке. В 1С:ЗУП это настраивается, и ошибка ведет к переплате или недоплате.
Изменились правила применения пониженных тарифов для IT-компаний, резидентов особых экономических зон и других категорий работодателей.
Уточнен порядок расчета взносов при выплатах по договорам ГПХ — в отличие от трудовых договоров, здесь своя логика начисления.
Изменились формы отчетности:
СЗВ-СТАЖ получил новые разделы для учёта дистанционной работы и особых условий труда
РСВ изменил структуру разделов по взносам — старый порядок заполнения больше не работает
6-НДФЛ добавил новые строки и коды, которые должны формироваться автоматически из данных ЗУП
Ужесточились штрафы за ошибки в отчетности:
Несвоевременная подача СЗВ-ТД — 500 рублей за каждого сотрудника (для компании на 50 человек это 25 000 рублей)
Ошибки в РСВ — от 1 000 до 30 000 рублей в зависимости от характера нарушения
Неверные данные в 6-НДФЛ — 500 рублей за каждый документ, плюс требования пояснений
Появились новые требования к кадровому учету:
Обязательный учёт дистанционных и гибридных форматов работы
Новые правила оформления электронных трудовых книжек (ЭТК) через СЗВ-ТД
Изменения в учете больничных и декретных выплат
Если вы ведете учет «по старинке» или освоили 1С:ЗУП год-два назад — ваши знания уже устарели. Программа обновляется каждый квартал, законодательство меняется еще чаще. Ошибка в настройке ставок НДФЛ или предельной базы по взносам — это тысячи рублей переплаты или недоплаты, умноженные на количество сотрудников.
Курс дает не только базу, но и понимание как адаптировать систему под изменения законодательства и настроить её так, чтобы расчеты шли корректно с первого раза.
Почему 1С:ЗУП – это не просто «еще одна программа»
1С:ЗУП – это не Excel с кнопками и не простой калькулятор зарплаты. Это комплексная система, которая объединяет:
Кадровый учет: прием, перевод, увольнение, учет отпусков, больничных, командировок
Расчет зарплаты: оклады, премии, надбавки, удержания, расчет по сложным схемам
Учет рабочего времени: табели, графики, сменность, сверхурочные
Налоги и взносы: НДФЛ, страховые взносы, расчет по выплатам физлицам
Отчетность: СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, 6-НДФЛ, РСВ и десятки других форм
Каждый из этих блоков связан с остальными. Нельзя просто «научиться начислять зарплату», не понимая, как ведется кадровый учет. Нельзя сформировать отчетность, не разобравшись с налогами и взносами. Нельзя настроить учет рабочего времени, не понимая логику начислений.
Системное понимание – вот что отличает специалиста, который стоит на рынке 100–150 тысяч рублей, от того, кто получает 50–70 тысяч и вечно боится ошибиться.
Пять типичных ошибок в 1С:ЗУП
По данным аудиторских проверок, в 70% компаний есть ошибки в настройках 1С:ЗУП или ведении учета. Вот самые частые и самые дорогие:
Ошибка 1: Неправильная настройка учетной политики
Последствия: Неверный расчет взносов, штрафы от ФНС, доначисления по проверке.
Реальный кейс: Компания не настроила льготы по взносам для IT-сотрудников. Переплата составила 1,2 млн рублей за год. Вернуть можно, но это месяцы переписки с налоговой.
Ошибка 2: Неверный расчет отпускных при изменении оклада
Последствия: Недоплата сотруднику → трудовая инспекция → штраф от 30 000 до 50 000 рублей + компенсация сотруднику.
Как возникает: В 1С:ЗУП средний заработок рассчитывается автоматически, но если неправильно провели документ об изменении оклада, система считает неверно.
Ошибка 3: Путаница с больничными и отпускными в одном месяце
Последствия: Некорректные данные в РСВ и 6-НДФЛ, расхождения с ФСС, запросы от контролирующих органов.
Реальный кейс: Сотрудник ушел в отпуск, через 3 дня заболел. Кадровик оформил больничный, но не прервал отпуск в системе. В отчетности дни «наложились», ФСС отказал в возмещении больничного – 15 000 рублей компания заплатила из своих средств.
Ошибка 4: Неверное оформление увольнения
Последствия: Претензии от уволенного сотрудника, судебные разбирательства, восстановление на работе через суд.
Как возникает: В 1С:ЗУП нужно правильно рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск, учесть все выплаты и удержания. Одна ошибка, и бывший сотрудник идет в трудовую инспекцию.
Ошибка 5: Неверные данные в СЗВ-ТД
Последствия: Штраф 500 рублей за каждого сотрудника, у которого обнаружены ошибки. Для компании на 100 человек это 50 000 рублей.
Как возникает: Кадровые документы оформлены правильно, но в 1С:ЗУП данные внесены с опечатками или не полностью. При выгрузке в ПФР система передает то, что есть в базе, а не то, что в трудовой книжке.
Вывод: Ошибки в 1С:ЗУП – это не абстрактная проблема. Это штрафы, доначисления, претензии от сотрудников и проверки. Курс учит не просто «где нажать», а как настроить систему так, чтобы она работала без ошибок.
Сколько времени нужно, чтобы освоить 1С:ЗУП самостоятельно
Типичный путь выглядит так:
Год 1. Знакомство с программой.
Вы устраиваетесь помощником бухгалтера или кадровика. Первые месяцы – это «нажми сюда, заполни это, не трогай то». Вы выполняете рутинные задачи, но не понимаете, как система работает в целом. Ошибки постоянные, потому что логика не ясна.
Год 2. Освоение отдельных участков.
Вы начинаете вести один участок, например, кадровый учет или расчет зарплаты. Постепенно понимаете, как работают документы, как формируются начисления. Но другие блоки все еще непонятны.
Год 3. Попытки разобраться в отчетности и настройках.
Вы сталкиваетесь с изменениями законодательства, новыми формами отчетности, ошибками в расчетах и только теперь начинаете понимать, как настраивать систему под конкретные задачи.
Итог: три года, десятки ошибок, стресс, зарплата, которая растёт медленно, потому что работодатель видит: справляетесь, но не уверенно.
Как устроен курс «1С:ЗУП с нуля до профессионала»
Курс CORS Academy сжимает этот трехлетний путь до 8 недель за счет одного принципа: структура от общего к частному, от настройки до отчетности.
Старт 8-го потока: 26 октября 2026 года
Автор курса: Ольга Минеева – сертифицированный специалист 1С, практик с многолетним опытом работы с ЗУП
Темы, рассматриваемые в ходе обучения на курсе
Курс построен по принципу нарастающей сложности. Каждая новая тема опирается на предыдущий, формируя целостное понимание системы.
Общие возможности системы 1С:ЗУП
Вы начинаете не с кнопок, а с понимания: что такое 1С:ЗУП, для чего она нужна, как устроена.
Интерфейс программы, навигация, справочники, журналы
Поиск информации, фильтры, отборы
Кабинет сотрудника: что видит пользователь
Практика: задание на освоение интерфейса, работа со справочниками
Результат: уверенная ориентация в программе, понимание структуры данных
Подготовка к экзамену: закрываете 64 вопроса к экзамену «1С:Профессионал»
Настройки программы
Прежде чем вести учет, нужно правильно настроить систему. Это то, чего не делают новички и потом тратят месяцы на исправление ошибок.
Учетная политика организации
Настройки кадрового учета
Настройки расчета зарплаты
Параметры налогов и взносов
Практика: настройка тестовой организации под конкретные условия
Результат: понимание, как система адаптируется под разные схемы учета
Подготовка к экзамену: ещё 26 вопросов к «1С:Профессионал»
Кадровый учет
Основа всего расчета – это правильно оформленные кадровые документы. Без этого блока зарплата не рассчитается корректно.
Прием на работу: трудовые договоры, личные карточки, штатное расписание
Кадровые перемещения: переводы, совмещения, изменения условий
Увольнение: расчет компенсаций, оформление документов
Работа с воинским учетом, инвалидностью, иностранными гражданами
Практика: оформление полного цикла от приема до увольнения
Результат: вы умеете вести кадровый учет без ошибок
Подготовка к экзамену: 87 вопросов
Учет рабочего времени
Зарплата начисляется за отработанное время. Значит, нужно правильно вести табели.
Графики работы: пятидневка, шестидневка, сменный график, гибкий график
Табель учета рабочего времени
Отпуска: ежегодные, учебные, без сохранения зарплаты
Больничные листы
Командировки
Прогулы, простои, сверхурочные
Практика: заполнение табеля, оформление отпусков и больничных
Результат: понимание, как время влияет на начисления
Подготовка к экзамену: 53 вопроса
Расчет зарплаты
Самый объемный и важный блок. Здесь формируется навык расчета от простых окладов до сложных премиальных схем.
Начисления: оклад, тариф, сдельная оплата, премии, надбавки
Удержания: НДФЛ, алименты, займы, профсоюзные взносы
Расчет отпускных и больничных
Расчет при увольнении: компенсация отпуска, выходное пособие
Средний заработок для командировок
Практика: расчет зарплаты для разных категорий сотрудников, проверка корректности начислений
Результат: вы умеете рассчитывать зарплату в любых ситуациях
Подготовка к экзамену: 83 вопроса
Налоги и взносы
Зарплата рассчитана. Теперь нужно правильно начислить налоги и перечислить их в бюджет.
НДФЛ: ставки, вычеты, удержание, перечисление
Страховые взносы: единый тариф, пониженные тарифы, взносы на травматизм
Расчеты с физлицами по договорам ГПХ
Учет выплат и начислений по сотрудникам
Практика: расчет налогов, формирование платежек, проверка правильности начислений
Результат: вы понимаете налоговую нагрузку на зарплату и умеете ее рассчитывать
Подготовка к экзамену: 40 вопросов
Отчетность
Финальный блок: сформировать и сдать отчетность в контролирующие органы.
СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД
4-ФСС, РСВ
6-НДФЛ, справки о доходах
Персонифицированный учет
Проверка корректности отчётов, исправление ошибок
Практика: формирование полного комплекта отчетности за квартал и год
Результат: вы умеете сформировать и сдать отчетность без ошибок
Подготовка к экзамену: 38 вопросов
Итого: за 8 недель вы проходите полный цикл — от настройки системы до сдачи отчётности. Закрываете 391 вопрос к экзамену «1С:Профессионал по 1С:ЗУП».
Разбор реального кейса: расчет зарплаты при совмещении должностей
Представим ситуацию, с которой сталкивается каждая вторая компания:
Исходные данные:
Сотрудник Иванов И.И. работает бухгалтером (оклад 80 000 рублей, полная ставка). С 10 октября ему оформили внутреннее совмещение – кассир (доплата 20 000 рублей, 0,5 ставки). В октябре 31 рабочий день. С 15 по 28 октября Иванов был в отпуске (14 календарных дней).
Задача:
Рассчитать зарплату за октябрь, начислить НДФЛ, взносы, сформировать отпускные, правильно заполнить табель.
Как это делается в 1С:ЗУП:
Оформляем внутреннее совмещение: документ «Кадровое перемещение» → вид события «Совмещение должностей» → указываем доплату 20 000 руб., дату начала 10.10.2026
Оформляем отпуск: документ «Отпуск» → указываем период с 15.10 по 28.10, считаем отпускные за 12 месяцев
Заполняем табель: по основной должности — октябрь отработан частично, по совмещению – только с 10 по 14 октября (4 рабочих дня до отпуска)
Начисляем зарплату: система автоматически рассчитывает:
Оклад по основной должности: (80 000 / 31) × 10 дней = 25 806 руб. (отработано до отпуска)
Доплата за совмещение: (20 000 / 31) × 4 дня = 2 581 руб.
Отпускные: средний заработок за 12 месяцев × 14 дней
Считаем НДФЛ: со всех выплат 13%
Формируем взносы: с зарплаты и доплаты – стандартные ставки, с отпускных тоже
Где обычно ошибаются:
Забывают указать дату начала совмещения → система начисляет доплату за весь месяц
Неправильно заполняют табель → расчет идет с ошибкой
Не учитывают, что совмещение прерывается на время отпуска → доплата начисляется за дни, которых не было
Неверно считают средний заработок для отпускных, если оклад менялся в расчетном периоде
Результат после курса: Вы понимаете логику системы, знаете, какие документы и в какой последовательности проводить, видите ошибки до того, как они попадут в отчётность.
Как построена практика
Смотреть видео и читать теорию – это 30% обучения. Остальное – практика на реальных задачах.
После каждого модуля:
Практическое задание в учебной базе 1С:ЗУП (облачный доступ, без установки программы)
Тест на закрепление материала
Проверка задания преподавателем с обратной связью
Еженедельные вебинары:
Разбор домашних заданий
Ответы на вопросы
Разбор типичных ошибок
Чат потока:
Общение с другими студентами
Помощь преподавателя в рабочее время
Обмен опытом и кейсами
Методички и шаблоны:
К каждому уроку приложена текстовая методичка с примерами и скриншотами
Шаблоны документов
Полезные ссылки на нормативные акты и разъяснения
Что получаете по окончании
Системное понимание 1С:ЗУП от настройки до отчетности
Практические навыки – вы не просто знаете, вы умеете
Подготовку к экзамену «1С:Профессионал» – 391 вопрос разобран в курсе
Удостоверение о повышении квалификации (при наличии высшего или среднего профессионального образования)
Сертификат CORS Academy – подтверждение компетенций
Что говорят выпускники
Светлана Федоренко ранее проходила курс аналитика 1С, затем прошла курс «1С:ЗУП с нуля до профессионала»:
«Курс глубокий и насыщенный, состоит из теоретической части и практической. Теоретическая часть профессионально изложена в методичках и грамотно преподавалась спикером. Материал прослушивался интересно и без нареканий. Спикером демонстрировались примеры в программе 1С:ЗУП. Практическая часть помогла закрепить знания и лучше разобраться в материале. Получила удостоверение о повышении квалификации».
Татьяна (отзыв с Хабр Карьеры):
«Спикер отлично знает материал, приводит много примеров из реальной практики. Курс структурирован логично: от настроек к расчету, от простого к сложному. Домашние задания реально помогают – после каждого модуля чувствуешь, что разобрался. Особенно понравилась подготовка к сертификации: вопросы экзамена разбираются прямо в уроках, не отдельным блоком. Через месяц после курса сдала «1С:Профессионал» с первого раза».
Виктор:
«Прошел курс «1С:ЗУП с нуля до профессионала». Самое необходимое умение для HR – правильно выполнять учет персонала. Узнал много – от настроек системы до формирования отчетности. Удивился, как доступно изложен материал – предметная область раскрывается глубоко и конкретно. Приятно общаться в группе, половину знаний узнал от участников. Карьеру точно поддержали – двигаться дальше по специальности стало возможно».
Жанна Измайлова:
«Обучение – это сложный процесс, но оно точно того стоит. Одним из приятных моментов этого курса является забота куратора Елены Бобровской. Она всегда готова выслушать и помочь найти оптимальное решение для вашей ситуации. Также хочу выразить благодарность преподавателю за профессионализм и доступное изложение материала».
Лиза Душина:
«Вы будете вовлечены в работу и учебу в кругу единомышленников, где общение на курсе превратится в теплую и поддерживающую среду и доброжелательное общение между участниками группы».
Для кого этот курс
Бухгалтерам
Увеличите спектр профессиональных навыков в области зарплаты и управления персоналом. Получите сертификат «1С:Профессионал», который дает преимущества на рынке труда. Зарплата специалиста по ЗУП на 30–50% выше, чем у бухгалтера общего профиля.
Кадровикам и HR-специалистам
Научитесь работать в 1С:ЗУП как профессионал. Сможете автоматизировать расчет зарплаты, учет рабочего времени, управление персоналом. Сократите время на рутинные процессы. Станете незаменимым специалистом, который понимает и кадры, и расчеты.
Руководителям и собственникам бизнеса
Станете уверенным пользователем 1С:ЗУП. Сможете автоматизировать бизнес-процессы в области расчета зарплаты и кадрового учета. Повысите эффективность управления персоналом. Перестанете зависеть от бухгалтера, будете понимать, как все работает.
Новичкам без опыта в 1С
Освоите востребованную профессию с нуля за 8 недель. Без опыта работы в 1С, без высшего образования (для получения удостоверения нужно СПО или ВО, но учиться можно и без него). Получите навык, который окупится за 1–2 месяца работы.
Сколько зарабатывают специалисты по 1С:ЗУП
По данным HeadHunter и Хабр Карьеры (октябрь 2026 года):
Junior (помощник бухгалтера по зарплате): 50 000–70 000 ₽ – начальный уровень, работа под руководством старшего специалиста
Middle (специалист по зарплате и кадрам): 80 000–120 000 ₽ – самостоятельная работа, ведение участка
Middle+ (ведущий специалист): 120 000–180 000 ₽ – полное ведение зарплаты и кадров в компании, отчётность
Senior (главный специалист, руководитель отдела): 180 000–300 000 ₽ – управление командой, сложные схемы расчёта, консультирование
Вакансий более 1200 только по запросу «1С:ЗУП» на HeadHunter. Многие работодатели готовы рассматривать удаленный формат. Спрос стабильно высокий, потому что зарплату платят все компании, и учет нужен всем.
Как проверить, что вы ведете учет в 1С:ЗУП правильно
Даже если вы уже работаете в 1С:ЗУП, пройдите этот чек-лист. Если хотя бы на три вопроса ответили «нет» или «не уверен» – есть риск ошибок.
Вы правильно настроили учетную политику организации?
Проверьте: Настройки → Учетная политика → соответствует ли реальности (льготы, налоговые режимы, виды деятельности)
Вы ведете раздельный учет облагаемых и необлагаемых выплат?
Проверьте: Начисления → Виды начислений → признак «не облагается НДФЛ/взносами» стоит там, где нужно
Вы правильно рассчитываете средний заработок для отпускных?
Проверьте: Отчет «Анализ среднего заработка» → совпадают ли цифры с ручным расчетом хотя бы по одному сотруднику
Вы проверяете расхождения между начисленными и выплаченными суммами?
Проверьте: Отчёт «Анализ начисленной и выплаченной зарплаты» → должны быть нули или обоснованные расхождения
Вы сверяете данные между ЗУП и бухгалтерией?
Проверьте: Отчет «Свод начислений и удержаний» → суммы должны совпадать с проводками в бухучете
Вы формируете отчетность без ручных корректировок?
Проверьте: Если в СЗВ-М, РСВ, 6-НДФЛ приходится вручную менять цифры — значит, учёт ведется неправильно
Вы знаете, что делать при увольнении сотрудника в день зарплаты?
Проверьте: Если затрудняетесь ответить – это типичная ситуация, в которой делают ошибки
Вы понимаете, как отразить в ЗУП изменения графика работы задним числом?
Проверьте: Если не знаете последовательность документов, система посчитает неверно
Если 3+ вопроса вызвали сомнения, курс закроет эти пробелы за 8 недель. Если все 8 ответили уверенно – вы профессионал, но курс даст систематизацию и подготовку к сертификации.
Почему 8 недель, а не 3 года
Разница между самостоятельным освоением и структурированным обучением в плотности полезного опыта.
За 3 года работы методом проб и ошибок:
Вы тратите 80% времени на рутину
15% на исправление ошибок
5% на реальное обучение
За время обучения:
Вы тратите 100% времени на структурированное освоение навыков
Ошибки разбираются сразу, с объяснением, почему так нельзя
Практика выстроена так, что каждое задание закрывает конкретный навык
Итог: за 8 недель вы получаете концентрат того опыта, на который при обычной работе уходят годы.
Кроме того, вы сразу готовы к экзамену «1С:Профессионал». Без курса на подготовку к экзамену уходит еще полгода. В курсе вопросы разбираются по ходу обучения.
Когда начинать
Старт 8-го потока: 26 октября 2026 года.
Если начнете сейчас:
К началу 2027 года закончите курс
К февралю сдадите экзамен «1С:Профессионал»
К весне выйдете на рынок труда с сертификатом и реальными навыками
Если отложите на потом:
Начнете весной 2027 года
Закончите летом
Выйдете на рынок осенью, когда бюджеты на найм в компаниях уже распределены
1С:ЗУП – это не тренд, который можно переждать. Это базовый навык, который нужен каждой компании. Чем раньше начнете, тем быстрее окупите вложения.
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CORS Academy: курсы по 1С, аналитике, бизнес-процессам и бюджетированию. Официальный статус: «1С:Центр сертифицированного обучения».
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