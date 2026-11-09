Второе дыхание карьеры: почему специалисты по учету массово переходят в аналитики 1С

Потолок в профессии и зарплате
«Я уперлась в потолок и по задачам, и по зарплате», – говорит Надежда Криницына. После 18 лет в бухгалтерии дальше был только главбух. Но эта должность нравится далеко не всем.
Главный бухгалтер в России несет ответственность вплоть до уголовной. Причем не только за свои действия: подчиненные могут «накосячить», а отвечать придется вам. Именно поэтому многие опытные бухгалтеры говорят: главбухом быть не хочу.
Та же история в кадрах. Вы растете до руководителя отдела, дальше только HR-директор. Но вакансий на эту позицию в разы меньше, конкуренция жесткая, а потолок зарплаты упирается в 150–180 тысяч. При этом ответственность огромная: ошибки в расчете зарплаты, проблемы с трудовыми инспекциями, конфликты с сотрудниками.
В экономике и финансах похожая картина. Вы можете дорасти до финансового директора, но это штучные позиции в крупных компаниях. А в среднем и малом бизнесе – все те же 120–150 тысяч и тот же набор задач из года в год.
Что предлагает рынок аналитиков:
Начинающий аналитик 1С (Junior) получает 70–100 тысяч рублей – уже выше, чем начинающий бухгалтер (50–70 тысяч). Аналитик уровня Middle зарабатывает 100–150 тысяч, что сопоставимо с опытным бухгалтером. А дальше разница становится кратной.
Аналитик, который освоил сложные конфигурации вроде 1С:ERP, выходит на 150–200 тысяч. Ведущий аналитик (Senior) – 200–500 тысяч. Это уровень заместителя финансового директора в крупной компании, но без необходимости годами ждать освободившейся позиции.
По данным Marksman, на рынке 669 вакансий аналитиков 1С при 403 резюме. Спрос превышает предложение в 1,7 раза. За год число вакансий выросло с 82 до 131: плюс 49 позиций.
Что мешает перейти в аналитику? Ничего
«Я не программист, мне это не подойдет», – первое, что говорят бухгалтеры и экономисты, услышав про работу аналитиком 1С.
Это главное заблуждение. Аналитик 1С – не программист. Аналитик – это специалист, который понимает бизнес-процессы компании, знает логику учета и умеет перевести потребности заказчика на язык, понятный разработчику. Вы не пишете код. Вы формулируете, что должна делать программа, а не как она это делает технически.
Роман Ушаков, главный бухгалтер и специалист по автоматизации корпоративных финансов, объясняет:
«Существенная часть моей работы – это не бухгалтерия как таковая, а архитектура учетных систем. Чтобы быть полезным в этом пространстве, нужно говорить на одном языке с заказчиками, менеджерами, программистами. Это язык аналитика. И пока ты его не знаешь, ты всегда чуть-чуть посторонний в разговоре о серьезных проектах внедрения».
Роман прошел курс аналитика в CORS Academy. После этого изменилось многое.
Теперь он сам собирает коммерческие предложения: от железа и лицензий до стоимости внедрения. Раньше зависел от оценок подрядчиков, теперь может считать сам. Понял, как пишется техническое задание и как принимать работу, это стало инструментом управления проектом.
«Курс устроен так, что в нем найдут что-то новое и начинающие, и опытные специалисты», – резюмирует Роман.
Почему специалистам по учету легче, чем другим
Елена, одна из выпускниц курса аналитика 1С, работала экономистом. После обучения устроилась аналитиком в партнерскую компанию. На собеседовании ее спросили: «Почему вы думаете, что справитесь, если у вас нет опыта в проектах внедрения?»
Ответ был простым: «Я 10 лет работаю с этой программой. Я знаю, где у пользователей болит, какие отчеты им нужны, где система зависает. Я понимаю логику учета, могу объяснить, почему проводка должна быть именно такой. Вам останется только научить меня методологии проектов, все остальное я уже знаю».
Ее взяли. Потому что это правда.
Учетные специалисты приходят в аналитику с тремя конкурентными преимуществами:
Первое: знание предметной области. Вы понимаете, как ведется бухгалтерия, как считается зарплата, как формируются управленческие отчеты. Программисту это объяснить сложно, он никогда не работал в учете. А вам не нужно объяснять: вы это делали каждый день.
Второе: понимание логики 1С. Вы работали в программе, настраивали справочники, делали отчеты, разбирались с проводками. Вы знаете, где искать нужную информацию и как устроена система. Это огромная фора перед теми, кто приходит в аналитику из других сфер.
Третье: язык бизнеса. Большинство заказчиков проектов внедрения – это финансовые директора, главные бухгалтеры, руководители. С ними нужно говорить на их языке, понимать их задачи, объяснять, как автоматизация решит их проблемы. Вы уже говорите на этом языке.
Галина Фролова, директор «Прайм Регион» – дистрибьютора фирмы 1С на Урале – прошла курс аналитика, имея опыт работы в партнерской сети 1С с 1996 года.
«Я не знаю лучшей альтернативы прокачать компетенции по 1С», – пишет Галина. Среди самых ценных знаний, которые она получила: описание ИТ-архитектуры предприятия, составление грамотного ТЗ, оценка работ по кастомизации, сравнение конфигураций, управление временем так, чтобы каждая минута была оплачена заказчиком.
Чему все-таки придется учиться
Знание учета и 1С – это половина пути. Вторая половина – методология проектов, навыки бизнес-анализа, умение работать в команде с разработчиками.
Светлана Гагарина прошла курс аналитика, затем окончила курс «1С:ERP с нуля до профессионала». Результат – повышение до аналитика-консультанта.
«Курсы дают хороший объем знаний. Теоретический материал структурирован, практические задания интересные. Преподаватели всегда готовы прийти на помощь», – рассказывает Светлана.
Юлия Косточкина окончила два курса: курс аналитика 1С и курс «1С:ERP с нуля до профессионала». Написала дипломную работу, получила диплом о профессиональной переподготовке. После обучения получила повышение на работе.
«Есть общие чаты группы, где можно задать вопрос и всегда получишь ответ. Раз в неделю проходит онлайн-встреча с преподавателем, где обсуждается пройденный материал», – говорит Юлия.
На курсе учат и тому, чего в учете нет:
Как составить техническое задание, которое разработчик поймет правильно. Как моделировать бизнес-процессы: с помощью BPMN, UML, use-case диаграмм. Как оценить трудозатраты и стоимость доработки. Как работает методология проектов – Agile, Scrum, водопадная модель.
Как выбрать конфигурацию под задачу клиента: когда нужна Бухгалтерия, когда УНФ, когда ERP. Как взаимодействовать с командой: разработчиками, тестировщиками, менеджерами проектов. Как тестировать решения и принимать работу.
Это не программирование. Это структура, логика, дисциплина. То, к чему учетные специалисты привыкли за годы работы.
Сколько это займет времени
Обучение на курсе аналитика 1С в CORS Academy длится 14 недель. В неделю — 10–15 часов на изучение материалов и выполнение заданий. Это реально совмещать с работой: большинство студентов учатся без отрыва от основной деятельности.
Анна из Санкт-Петербурга:
«Недавно завершила курс аналитика 1С в CORS Academy. Обучение оказалось очень полезным и структурированным. Лекции вели опытные специалисты, которые умеют доступно объяснять сложные моменты. Курс включает много практических заданий, которые помогают закрепить теорию. Мы работали с реальными кейсами».
Александр прошел курс после нескольких лет работы программистом. Понял, что ему интереснее работать с бизнесом, чем только с кодом.
«Курс дал структуру: как собирать требования, как общаться с заказчиком, как выстраивать архитектуру решения. Через три месяца после окончания перешел на позицию аналитика в крупную партнерскую компанию с ростом зарплаты на 40%», — рассказывает Александр.
Окупаемость:
При переходе на позицию Junior-аналитика зарплата в среднем на 15–20% выше, чем у начинающего бухгалтера. Это значит, что курс окупится за 1–2 месяца работы. При росте до уровня Middle (100–150 тысяч рублей) разница еще больше.
Реальные сценарии: как это работает на практике
Сценарий первый: бухгалтер → Junior-аналитик
Вы работаете бухгалтером, знаете 1С:Бухгалтерию. Проходите курс, получаете понимание методологии проектов и навык составления ТЗ. Устраиваетесь Junior-аналитиком в партнерскую компанию. Зарплата растет на 15–20%.
Сценарий второй: экономист → аналитик управленческого учета
Вы работаете в финансовом блоке, ведете управленческий учет частично в Excel, частично в 1С. Курс дает понимание, как автоматизировать процессы. Переходите на позицию аналитика по управленческому учету в крупной компании с ростом зарплаты на 30–40%. Срок: 14 недель + дополнительный курс по 1С:ERP.
Сценарий третий: кадровик → аналитик ЗУП
Вы работаете кадровиком, ведете расчет зарплаты в 1С:ЗУП. Курс дает навыки проектной работы. Дополнительно проходите курс «1С:ЗУП с нуля до профессионала». Становитесь аналитиком по ЗУП — одна из самых востребованных ниш. Срок: 14 недель + 8 недель (ЗУП) = 22 недели обучения.
Сценарий четвертый: повышение на текущем месте
Вы работаете в компании, где идут проекты автоматизации. Проходите курс, начинаете брать на себя задачи аналитика: составление ТЗ, общение с подрядчиками, приемка работ. Получаете повышение и рост зарплаты без смены работодателя. Срок: 14 недель обучения + применение знаний на текущей позиции.
Что говорят те, кто уже прошел этот путь
Надежда Криницына, которая после 18 лет в бухгалтерии стала аналитиком 1С:
«Мне нравится именно эта ниша. Фактически я являюсь промежуточным звеном между пользователем и разработчиком — первым помогаю сформулировать свои запросы для вторых, а вторым — понять, чего от них хотят первые».
Она говорит, что ей повезло: навыки бухгалтера не пропали, а стали фундаментом новой профессии. При этом исчезла рутина, работа стала интереснее, появились перспективы роста.
«Со сменой сферы цена ошибки снизилась, а зарплата увеличилась. Мой доход вырос на 10%, несмотря на уход с руководящей позиции на позицию рядового сотрудника», — признаётся Надежда.
Когда начинать
Старт 31-го потока курса аналитика 1С — 23 ноября 2026 года. Курс создан Ильей Отькало совместно с 50 экспертами-практиками. Это флагманская программа академии, которая обновляется каждый поток.
По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство фирмы «1С» и сертификат академии. Академия сотрудничает с партнерскими компаниями, выпускники получают доступ к вакансиям.
Если начнете сейчас: к марту 2027 года закончите курс, к апрелю – маю найдете работу или получите повышение, к лету будете работать аналитиком с новой зарплатой.
Если отложите: начнете весной 2027 года, закончите летом, выйдете на рынок осенью, когда конкуренция вырастет.
Рынок аналитиков растет. С ноября 2026 года фирма «1С» запустила новую сертификацию «1С:Аналитик»: официальное подтверждение компетенций. Партнерские компании обязаны увеличивать количество сертифицированных аналитиков в штате, чтобы сохранить статус. Спрос будет только расти, и у вас есть возможность за короткий срок изменить свою карьеру и повысить зарплату, опираясь на обучение и свой профессиональный опыт.
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