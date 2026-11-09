Второе дыхание карьеры: почему специалисты по учету массово переходят в аналитики 1С

Потолок в профессии и зарплате

«Я уперлась в потолок и по задачам, и по зарплате», – говорит Надежда Криницына. После 18 лет в бухгалтерии дальше был только главбух. Но эта должность нравится далеко не всем.

Главный бухгалтер в России несет ответственность вплоть до уголовной. Причем не только за свои действия: подчиненные могут «накосячить», а отвечать придется вам. Именно поэтому многие опытные бухгалтеры говорят: главбухом быть не хочу.

Та же история в кадрах. Вы растете до руководителя отдела, дальше только HR-директор. Но вакансий на эту позицию в разы меньше, конкуренция жесткая, а потолок зарплаты упирается в 150–180 тысяч. При этом ответственность огромная: ошибки в расчете зарплаты, проблемы с трудовыми инспекциями, конфликты с сотрудниками.

В экономике и финансах похожая картина. Вы можете дорасти до финансового директора, но это штучные позиции в крупных компаниях. А в среднем и малом бизнесе – все те же 120–150 тысяч и тот же набор задач из года в год.

Что предлагает рынок аналитиков:

Начинающий аналитик 1С (Junior) получает 70–100 тысяч рублей – уже выше, чем начинающий бухгалтер (50–70 тысяч). Аналитик уровня Middle зарабатывает 100–150 тысяч, что сопоставимо с опытным бухгалтером. А дальше разница становится кратной.

Аналитик, который освоил сложные конфигурации вроде 1С:ERP, выходит на 150–200 тысяч. Ведущий аналитик (Senior) – 200–500 тысяч. Это уровень заместителя финансового директора в крупной компании, но без необходимости годами ждать освободившейся позиции.

По данным Marksman, на рынке 669 вакансий аналитиков 1С при 403 резюме. Спрос превышает предложение в 1,7 раза. За год число вакансий выросло с 82 до 131: плюс 49 позиций.

Иллюстрация: Зарплаты: бухгалтер vs аналитик 1С

Что мешает перейти в аналитику? Ничего

«Я не программист, мне это не подойдет», – первое, что говорят бухгалтеры и экономисты, услышав про работу аналитиком 1С.

Это главное заблуждение. Аналитик 1С – не программист. Аналитик – это специалист, который понимает бизнес-процессы компании, знает логику учета и умеет перевести потребности заказчика на язык, понятный разработчику. Вы не пишете код. Вы формулируете, что должна делать программа, а не как она это делает технически.

Роман Ушаков, главный бухгалтер и специалист по автоматизации корпоративных финансов, объясняет:

«Существенная часть моей работы – это не бухгалтерия как таковая, а архитектура учетных систем. Чтобы быть полезным в этом пространстве, нужно говорить на одном языке с заказчиками, менеджерами, программистами. Это язык аналитика. И пока ты его не знаешь, ты всегда чуть-чуть посторонний в разговоре о серьезных проектах внедрения».

Роман прошел курс аналитика в CORS Academy. После этого изменилось многое.

Теперь он сам собирает коммерческие предложения: от железа и лицензий до стоимости внедрения. Раньше зависел от оценок подрядчиков, теперь может считать сам. Понял, как пишется техническое задание и как принимать работу, это стало инструментом управления проектом.

«Курс устроен так, что в нем найдут что-то новое и начинающие, и опытные специалисты», – резюмирует Роман.