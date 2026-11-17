Рассказываем о том, что в 1С стоит изучить бухгалтеру, чтобы перестать зависеть от программистов.

Знакомая картина: закрытие месяца на носу, отчет не формируется так, как нужно, а программист 1С занят. Или в отпуске. Или «смотрит задачу». Задача в очереди уже третью неделю, и ответ на вопрос «когда?» традиционно звучит как «скоро».

Между тем значительная часть того, из-за чего бухгалтеры и аналитики обращаются к программистам, не требует программирования вообще. Это настройки, которые система позволяет сделать самостоятельно, если знать, где именно смотреть и как объяснить системе, чего ты хочешь.

Разберем пять навыков, которые реально меняют эту ситуацию.

Иллюстрация: 5 навыков, которые заменяют программиста

Навык первый: читать структуру метаданных и понимать, что там происходит

Большинство пользователей воспринимают 1С как набор документов и кнопок. Это работает ровно до момента, когда что-то идет не так: отчет показывает не то, остатки не сходятся, или новый документ не попадает туда, куда должен.

В основе любой конфигурации 1С лежит структура метаданных: справочники, документы, регистры, отчеты. Понимание того, как эти объекты связаны между собой, дает принципиально другой уровень работы с системой. Не «кнопка не работает», а «документ не делает нужную запись в регистр и вот почему».

Это не программирование. Конфигуратор позволяет просматривать структуру без написания кода. Навык здесь – умение в этой структуре ориентироваться и понимать логику.

Для бухгалтера или аналитика это меняет многое: вы начинаете понимать, почему система ведет себя именно так, и перестаете воспринимать каждое отклонение как повод для заявки программисту.

Навык второй: настраивать отчеты самостоятельно без единой строчки кода

Система компоновки данных (СКД) в 1С – один из самых недооцененных инструментов в руках аналитика или бухгалтера. Большинство пользователей знают только стандартные отчеты. Между тем СКД позволяет настраивать группировки, отборы, вычисляемые поля и структуру вывода данных без разработки.

Типичный запрос к программисту: «Сделайте отчет, где видно продажи по менеджерам в разрезе групп номенклатуры, с остатками на конец периода». Типичное время ожидания: от недели до месяца. Типичный результат после первой итерации: «Почти то, что нужно, но вот тут нужно еще вот так».

Специалист, умеющий работать с СКД и конструктором запросов, решает такие задачи самостоятельно и в тот же день.

Здесь важна одна оговорка: конструктор запросов требует понимания языка запросов 1С на базовом уровне. Это не программирование в полном смысле, но синтаксис нужно знать. Порог входа ниже, чем кажется.

Навык третий: писать ТЗ, которое программист поймет с первого раза

Это навык, который экономит время обеим сторонам, и при этом он самый недооцененный.

Классическое ТЗ от бухгалтера: «Нужно, чтобы в отчете показывалась прибыль». Классическая реакция разработчика: переспросить пять раз, сделать что-то, переделать три раза, и в итоге получить «ну в целом похоже, но не совсем то».

Хорошее техническое задание – это не документ на 50 страниц. Это четкое описание: что именно должна делать система, при каких условиях, какие данные на входе и что должно быть на выходе. С примерами. С граничными случаями. С описанием того, что система делать не должна.

Аналитик, умеющий формулировать задачи в терминах, понятных разработчику, сокращает цикл доработки в разы. Задача уходит в работу один раз и возвращается решенной.

Этому учат не на курсах программирования. Это отдельная компетенция, которая находится на пересечении понимания бизнес-процессов и базового знания устройства платформы.

Иллюстрация: Анатомия идеального ТЗ: что видит программист

Навык четвертый: работать с механизмом расширений

Расширения конфигурации – это возможность добавлять в типовую конфигурацию собственные объекты и изменения без вмешательства в основной код. Для бухгалтера или аналитика это означает: можно добавить нужное поле в документ, создать дополнительный реквизит справочника или подключить новый отчет и при этом не сломать типовое обновление.

Механизм расширений появился давно, но массово освоен преимущественно программистами. Между тем базовый уровень работы с расширениями доступен без глубокого знания языка: добавление реквизитов, подписок на события, несложных форм.

Это не означает, что аналитик превращается в разработчика. Это означает, что для несложных задач, которые составляют значительную часть обращений к программисту, специалист может обходиться собственными силами.

Навык пятый: понимать, как устроены обмены данными

Обмен между 1С:УНФ и 1С:Бухгалтерией, выгрузка в Excel, загрузка из внешней системы, интеграция с маркетплейсом – все это в той или иной форме сталкивается с механизмами обмена данными.

Аналитик 1С, понимающий, как работают правила конвертации и что именно передается при синхронизации, решает несколько проблем сразу.

Во-первых, он может самостоятельно диагностировать расхождения: не «данные не совпадают», а «такой-то документ не переносится, потому что в правилах обмена он не включен».

Во-вторых, он может грамотно поставить задачу программисту, если доработка все же нужна. В-третьих, он понимает ограничения системы заранее, до того, как клиент уже нужно предъявить результат.

Это не требует знания COM-соединений и программирования правил конвертации с нуля. Но базовое понимание структуры обмена – обязательный элемент компетенции специалиста, работающего с несколькими конфигурациями.

Почему этих навыков нет и как их получить

Формальный ответ: потому что их нигде не дают в связке.

Курсы по 1С исторически делятся на два типа: пользовательские – для тех, кто проводит документы, и программистские – для тех, кто пишет код. Аналитик, которому нужно понимать платформу, но не становиться разработчиком, между этими двумя категориями проваливался.

Именно эту нишу закрывает курс «Конфигурирование 1С для бухгалтера и аналитика» от CORS Academy. Программа построена вокруг того, что реально нужно аналитику и бухгалтеру: конфигуратор, структура метаданных, основы языка запросов, система компоновки данных, механизм расширений, обмены данными. Без лишней теории для разработчиков, но с достаточной глубиной, чтобы перестать зависеть от очереди к программисту.

Авторы курса: практикующие преподаватели с опытом работы именно с аналитиками: Дмитрий Мительков (кандидат технических наук, старший преподаватель CORS Academy, автор книги «1С:Профессионал по платформе: к экзамену готов»), Эмир Алмазбеков (преподавал программирование на 1С и 1С:Бухгалтерию в вузах, в том числе в КазНУ им. Аль-Фараби), а также Сергей Ваганов и Жанат Жуматаева – оба сертифицированные преподаватели 1С с многолетним практическим опытом.

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Если нужна не только платформа, но и профессия

Описанные выше пять навыков – это то, что отличает опытного пользователя от специалиста. Но если цель – сменить профессию или выйти на рынок как аналитик 1С, то задача шире.

Флагманский курс аналитика 1С от CORS Academy – программа, которую составили 50 соавторов-практиков и которая с 2020 года выпустила уже более 1 400 специалистов. Курс охватывает полный цикл работы аналитика: от обследования бизнес-процессов и написания ТЗ до внедрения конфигураций, переговоров с заказчиком и управления проектом.

По окончании курса выпускник получает три документа: сертификат CORS Academy, свидетельство от фирмы 1С и диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. CORS Academy имеет статус «1С:Центр сертифицированного обучения» и лицензию Министерства образования РФ, это означает, что стоимость обучения можно частично возместить через налоговый вычет по НДФЛ.

Среди выпускников: специалисты, пришедшие из бухгалтерии, операционного управления, пользовательской работы в 1С и даже из предпринимательства. Яркий пример построения карьеры выпускника курса: Елена Атласкова, выпускница первого потока, пришла на курс как специалист, которая «сама разбиралась в 1С и помогала другим», а сейчас возглавляет отдел автоматизации документооборота и бизнес-процессов в ГК Axelsoft.

«В какой-то момент знакомый подсказал, что мои действия, задачи – это всё связано с профессией аналитика. Прямо вот оно и есть это», – Елена Атласкова, выпускница первого потока.

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Иллюстрация: Карта компетенций: где вы сейчас и куда ведет курс

Подводя итог

Зависимость от программиста 1С бухгалтера или экономиста, работающего с программами 1С, не константа. Это следствие конкретного пробела в знаниях, который закрывается через конкретные навыки. CORS Academy предоставляет читателям Клерк скидку на обучение 20% по промокоду KLERK-11-11-SALE. Получить скидку можно до 23 ноября включительно.

Понимание структуры метаданных, работа с СКД и конструктором запросов, умение писать ТЗ, базовые расширения и логика обмена данными – это не программирование. Это вполне доступный для понимания и освоения инструментарий, который позволяет работать с системой, а не ждать, пока кто-то другой сделает это вместо вас.

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