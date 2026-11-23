Бухгалтер может годами работать в 1С, уверенно проводить документы, закрывать месяц, формировать отчетность и контролировать учет. Но когда предприятие переходит на 1С:ERP, привычных знаний оказывается недостаточно.
Дело не в том, что ERP сложнее обычной бухгалтерской программы. Просто это другая логика работы. Здесь бухгалтерский учет — лишь часть большой системы, которая объединяет закупки, склад, производство, продажи, планирование, финансы и управление затратами.
Понять эту логику — одна из главных задач для тех, кто хочет освоить 1С:ERP и получить сертификат «1С:Профессионал».
Сам экзамен тоже непростой: экзаменационная база насчитывает более 700 вопросов, объединенных в 14 тематических блоков. За 30 минут нужно ответить на 14 случайно выбранных вопросов и набрать не менее 12 правильных ответов.
Можно ли подготовиться к такому экзамену без механического заучивания сотен ответов? Да. Но для этого нужно изменить сам подход к обучению.
Почему бухгалтеру недостаточно просто знать 1С
В привычной 1С:Бухгалтерии специалист в основном работает с отражением хозяйственных операций в регламентированном учете. В ERP он сталкивается с гораздо более широким контуром управления предприятием.
Например, поступление материалов — это не только документ, который нужно правильно оформить для бухгалтерского учета. За ним стоят закупка, складская операция, движение запасов, возможное использование материалов в производстве и последующее формирование себестоимости.
Если бухгалтер понимает только последний этап, ему сложно разобраться, откуда появились данные в учете и почему система формирует именно такие результаты.
Рассмотрим простой пример.
Предприятие закупает материалы для производства.
1. Отдел закупок оформляет приобретение материалов.
2. Склад отражает их поступление и размещение.
3. Производство использует материалы в соответствии с производственными потребностями.
4. Система учитывает затраты, связанные с выпуском продукции.
5. Данные используются при расчете себестоимости и отражении операций в регламентированном учете.
На каждом этапе формируются данные, которые влияют на последующие процессы.
Поэтому при работе с ERP важно понимать не только то, какой документ создать, но и то, какое место он занимает в общем процессе.
Для бухгалтера это особенно актуально при переходе предприятия с 1С:УПП на ERP или при работе в производственной компании, где учет тесно связан с производственными и складскими операциями.
700 вопросов. Выучить или понять?
Соблазн очевиден: скачать сборник, прогнать вопросы по кругу, запомнить правильные ответы. Метод рабочий, но до первого нестандартного вопроса на экзамене. Или до первого рабочего проекта, где никаких правильных ответов в сборнике нет.
ERP – это не набор функций, а логика управления предприятием. Система охватывает все: от нормативно-справочной информации и планирования до бюджетирования, казначейства, производства, закупок, складского учета и регламентированного учета. Подсистемы связаны между собой. Ошибка в настройке НСИ аукается через три модуля: в себестоимости или в производственных заказах. Кто просто учил ответы — не поймет, почему. Кто понял логику, сразу увидит причину.
Именно поэтому специалисты, которые давно работают с ERP, говорят об экзамене примерно одинаково: подготовка ценна не тем, что помогает сдать, а тем, что закрывает пробелы. Даже у тех, кто несколько лет работал с системой.
«В процессе подготовки вы не просто учите: вы закрываете пробелы, находите ответы на вопросы, которые раньше оставались "в тумане". Даже если вы никогда не работали с каким-то модулем — например, "Казначейство" — подготовка к экзамену дает понимание, как он устроен, как взаимодействует с другими подсистемами».
из опыта разработчика 1С, Infostart
Структура экзамена: что нужно знать заранее
Экзамен «1С:Профессионал» принимается в авторизованных центрах сертификации (АЦС) фирмы «1С». Формат стандартный: компьютерное тестирование, 14 вопросов из разных тем, 30 минут, проходной порог 12 правильных ответов из 14. Результат известен сразу.
На деле 14 вопросов из базы в 700+ штук, и каждый может оказаться из любого функционального блока. Формулировки нередко намеренно запутаны: один и тот же механизм описан с разных сторон, варианты ответов похожи, и только понимание логики позволяет отделить правильный от правдоподобного.
Тематические блоки, которые покрывает экзамен:
Нормативно-справочная информация (НСИ)
Планирование
Бюджетирование
Казначейство и взаиморасчеты
CRM и маркетинг
Продажи
Нормирование
Управление производством
Производство
Закупки
Склад
Затраты и себестоимость
Регламентированный учет
Интеграция и обмены
Это не просто список тем. Это структура системы, которую нужно держать в голове целиком.
Три типичные ошибки при подготовке
Учить все подряд, без приоритетов. База вопросов огромная. Начав с первой темы и двигаясь по порядку, легко добраться до «Производства» и обнаружить, что НСИ из памяти уже улетела. Это нормально: так работает краткосрочная память. Выход один: повторение по интервальной схеме. Изучили тему – повторили через день, потом через три, потом через неделю. Только так знания переходят из краткосрочного хранилища в долгосрочное.
Смешивать темы раньше времени. Пока вы не разобрались с «Закупками», не переходите к «Продажам». Вопросы внутри темы связаны, и понять одно легче в контексте другого. Прыжки между блоками создают путаницу и иллюзию понимания там, где его нет.
Игнорировать практику. Теория без работы в программе – это знание о том, как, по идее, должно работать. Практика показывает, как работает на самом деле, где спрятаны настройки, почему документ не проводится и что делать, когда система ведет себя не так, как в методичке.
Как устроен «1С:Профессионал» по ERP на практике
Специалисты, которые прошли эту сертификацию, описывают несколько принципов, которые реально помогают:
Классифицировать вопросы по сложности. При разборе каждой темы делить вопросы на три группы: «зеленые» – знакомые и понятные, «желтые» – требующие уточнения, «красные» – сложные или незнакомые. Зеленым уделять минимум времени, красным – максимум.
Не пропускать незнакомые подсистемы. Соблазн пропустить «Казначейство», если никогда с ним не работал, велик. Но именно такие «белые пятна» и становятся причиной провала. Экзамен проверяет всю систему, а не только тот участок, который вы внедряли последние два года.
Использовать официальный тренажер «1С». Платная версия «1С:Учебного тестирования» показывает не просто результат, но и конкретные ошибки с правильными ответами. Это позволяет точечно работать над пробелами, а не проходить весь материал заново.
Нет опыта с ERP, что тогда?
Отдельная история – те, кто хочет войти в профессию или переквалифицироваться. Таких немало: бухгалтеры, финансисты, аналитики из смежных областей, которые понимают, что ERP-специалисты востребованы, и хотят разобраться в системе с нуля.
Как организовать системное обучение 1С:ERP
Самостоятельное изучение подходит тем, кто уже имеет опыт работы с системой и умеет находить нужную информацию в документации и профессиональных сообществах.
Но если знания фрагментарны или опыта практически нет, структурированное обучение помогает пройти путь последовательно — от базовых механизмов до понимания всей системы.
Один из вариантов — курс CORS Academy «1С:ERP с нуля до профессионала» (старт 9-го потока 8 февраля 2027 года).
Программа рассчитана на 256 академических часов и 13 недель обучения. Она охватывает все 14 тематических блоков, которые входят в экзаменационную программу: от НСИ и планирования до производства, затрат, себестоимости и регламентированного учета.
Главная особенность подхода — экзаменационные вопросы изучаются в контексте работы системы.
То есть обучающийся не просто получает список правильных ответов. Он разбирает конкретные механизмы ERP, знакомится с примерами работы в программе и понимает, почему определенный вариант ответа является правильным.
В программу входят:
- Видеоуроки с конспектами и скриншотами из программы.
- Практические задания после каждого урока.
- Тесты для проверки знаний.
- Еженедельные прямые эфиры с преподавателями.
- Чат потока для общения и разбора домашних заданий.
Кто преподает на курсе
Программа объединяет специалистов с опытом работы в методологии, финансах, бухгалтерском учете и внедрении 1С:ERP:
Татьяна Агафонова: консультант, преподаватель, методист по 1С:ERP. С 2016 по 2022 год руководила направлением «Академия ERP» в фирме «1С». Автор и преподаватель курсов в МФТИ на программах бакалавриата и магистратуры «Цифровая трансформация».
Дмитрий Чертов: функциональный архитектор и методолог. В моделировании бизнес-процессов, экономике и финансах с 2000 года. Прошёл путь от экономиста до руководителя финансовой службы. Автор книги «6 шагов в бюджетирование», преподаватель ВШЭ. По словам студентов — умеет объяснять так, что становится понятно.
Юлия Москатова: ведущий аналитик в крупном маркетплейсе. 15 лет работы главным бухгалтером в производственных компаниях, 5+ лет в 1С-франчайзи. Сертифицированный специалист 1С, с отличием окончила курс аналитика 1С (1 поток, 2020 год).
После завершения курса и успешной сдачи экзамена «1С:Профессионал» CORS Academy возмещает стоимость экзамена. Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке (при наличии законченного высшего или среднего профессионального образования), сертификат от фирмы «1С» и сертификат CORS Academy. По промокоду KLERK-20-ERP можно получить скидку 20% на обучение при подаче заявки до 30 ноября.
Что говорят те, кто прошел
Отзывы выпускников курса собраны на нескольких независимых площадках: Хабр Карьера, TutorTop, KursHub, Klerk.ru.
«Хочу выразить благодарность команде CORS Academy за курс "1С:ERP с нуля до профессионала". Это был мой старт с полного нуля, и за 13 недель я прошла путь от полного незнания системы до уровня, позволяющего уверенно работать. Материала много, но он подан максимально концентрированно и без "воды". Практические задания дали тот самый опыт, который невозможно получить по учебнику. Удобный формат позволил совмещать учебу с основной занятостью. Однозначно рекомендую, но предупреждаю: расслабиться не получится».
Nadin Likhanova (KursFinder)
«До обучения в CORS Academy работал в сфере ЖКХ на инженерной должности. После обучения решился сменить профессию. Через пару месяцев обучения мне удалось перейти на должность аналитика в Альфа-Банк».
Кокунов Виктор, (Хабр Карьера)
«13 недель обучения оказалось достаточным, чтобы понять пошаговую последовательность действий при правильном построении процесса внедрения 1С:ERP, работу справочников НСИ, их взаимосвязь, возможности системы при планировании производства, закупок, продаж и многое другое. При записи на курс не ожидал, что по его итогам смогу стать координатором проекта внедрения 1С:ERP».
Вячеслав Кизилов (TutorTop)
В качестве выводов
Дефицит специалистов по 1С:ERP – это то, о чем говорят и заказчики внедрений, и сами внедренцы. Не хватает людей, способных описать действующее производство на языке справочников НСИ, выстроить логику в системе так, чтобы она отражала реальные бизнес-процессы, а не просто «работала».
Сертификат «1С:Профессионал» в этом контексте – не просто строчка в резюме. Это сигнал рынку: человек знает систему системно, а не фрагментарно. И при прочих равных между кандидатом с сертификатом и без выбор очевиден.
Курс CORS Academy «1С:ERP с нуля до профессионала» стартует 8 февраля 2027 года. Скидка на обучение для читателей Клерк 20% по промокоду KLERK-20-ERP. Скидка действует по 30 ноября включительно. Подробности и запись на обучение по ссылке.
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