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ЦСБ СоветникЪ

Как работает онлайн-касса

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Рассказываем, как работают новые онлайн-кассы, чем отличаются от старых и тестируем кассу MSPOS Е-Ф.

 

ККТ онлайн-ККТ кассовый чек
ЦСБ СоветникЪ

ЦСБ СоветникЪ - бухгалтерская компания Эльвиры Пожарской. Мы делаем мир налогов и законодательства немного понятней для предпринимателей. Рассказываем об изменениях, сообщаем новости, разъясняем тонкости. А ещё мы уже 14 лет оказываем бухгалтерские услуги и проводим консультации для предпринимателей.

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