Кредит почти как субсидия. За каждого сотрудника заплатят 95 тысяч

В начале мая президент озвучил новые меры поддержки бизнеса. Так уж завелось, что их меряют пакетами, так вот, это был третий пакет. И одна из инициатив заключалась в предоставлении бизнесу из пострадавших сфер экономики возможности взять льготный кредит по ставке 2% годовых. И самое неожиданное — президент пообещал, что в случае сохранения сотрудников, кредит вместе с процентами будет списан. Несколько дней назад вышло Постановление Правительства, прочитав которое, в общих чертах можно понять, что ожидает тех, кто решит воспользоваться этой льготой. У себя на YouTube канале мы уже выпустили подробный обзор этого льготного кредита. Спешим поделиться нашим новым видео.

Что это за постановление?

Постановление, которое мы анонсировали во вступлении, утверждает правила предоставления субсидий для банков на возмещение недополученных ими доходов по льготному кредиту. Т.е. оказывая услуги предпринимателям по предоставлению этого льготного кредита, банки должны придерживаться определённых правил. И отсылаясь в ходе статьи к какому-то пункту, мы будем иметь в виду именно эти правила, а не само Постановление.

Кто может рассчитывать на кредит?

Первое, что бросается в глаза — для получения кредита нет никаких условий по сохранению численности сотрудников. От этого только зависит будет ли кредит вам прощён. А получить его можно даже если вы прямо перед этим провели масштабное сокращение персонала. Кредит предоставляется как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям, но только при наличии сотрудников. Разумеется, чтобы не возникло проблем с получением, вы не должны быть в состоянии банкротства и ваша деятельность не должна быть приостановлена. Эти условия прописаны в пункте 9 Правил.

Кредит выдаётся только при наличие в выписке определённых ОКВЭД. Это дело привычное, наверное, уже все бухгалтеры выучили наизусть список кодов ОКВЭД, относящихся к пострадавшим сферам экономики. Но тут-то нас и поджидает сюрприз. Помимо привычного всем списка, утверждённого постановлением 434, в Правилах имеется свой список видов деятельности, представители которых тоже могут претендовать на получение кредита (Приложение № 2). В нём собрано 25 производственных кодов и один код для издания книг. Ниже представлен объединённый список всех ОКВЭД, с которыми можно получить кредит.

Аналогично беспроцентному кредиту, который уже вовсю получают предприниматели по всей стране, кредит под два процента положен малым и микропредприятиям при наличии у них какого-то кода из списка выше в качестве основного или дополнительного, а вот у всех остальных считается только основной ОКВЭД. Это прописано в пункте 10 Правил.

Социально-ориентированные НКО, которым оказывается поддержка в связи с коронавирусом и включённые в соответствующий реестр, могут не смотреть на свои виды деятельности, им кредит положен по умолчанию.

Сколько денег дадут?

Максимальная сумма кредита считается как произведение расчётного размера оплаты труда, количества сотрудников на 1 июня 2020 года и количество месяцев с момента заключения кредитного договора до 1 декабря. Любознательный читатель спросит: «А что такое расчётный размер оплаты труда?». Это произведение МРОТ, увеличенного на 30 процентов, на районный коэффициент и процентную надбавку. А если вы настолько любознательный читатель, что хотите эту информацию перепроверить, то добро пожаловать в пункт 24 Правил. Итоговая формула для расчёта суммы кредита выглядит так:

МРОТ * 1,3 * Районный коэффициент * Процентная надбавка * Кол-во сотрудников на 01.06.20 * Кол-во месяцев

Например, предприниматель из Петербурга с 10 сотрудниками, заключивший кредитный договор с 1 июня, может рассчитывать максимально на 946 140 рублей (12 130 руб * 1,3 * 1 * 1 * 10 чел * 6 мес).

Как выдают деньги?

Тут всё не так просто. После одобрения кредита банк не сможет перевести всю сумму вам на счёт. Он может это делать ежемесячными платежами не более двойного расчётного размера оплаты труда (что такое расчётный размер оплаты труда смотрите выше). Возвращаясь к нашему примеру с предпринимателем из Петербурга с десятью сотрудниками, то максимальный ежемесячный перевод в рамках такого кредитного договора будет 315 380 (2 * 12 130 руб * 1,3 * 1 * 1 * 10 чел).

И ещё интересный вопрос — каким образом будет осуществляться непосредственно перевод кредитных денег на счёт. У нас есть предположение, что это будет реализовано по той же схеме, что и использование кредита 0% на зарплату. Мы у себя в инстаграм-историях рассказывали об этом. Чтобы в рамках зарплатного кредита получить живые деньги на счёт, нужно отправить в банк информацию о платежах, которые вам необходимо сформировать (например, ведомость на выплату зарплаты). Далее банк перечисляет необходимую сумму вам на счёт и в этот же день деньги необходимо отправить туда, куда вы обещали банку. Мы думаем, что новый кредит будет работать аналогичным образом.

На что можно тратить?

Господин Мишустин в ходе совещания с Правительством заявил, что этот кредит можно тратить на любые нужды бизнеса, но Правительство рассчитывает, что в первую очередь он пойдёт на зарплату. Формулировка в Правилах, действительно, позволяет тратить деньги на любые необходимые для бизнеса нужды (см. определение термина «возобновление деятельности» в п. 5 Правил), но как всё будет в итоге — посмотрим. Наверняка можно сказать следующее:

Этим кредитом можно будет гасить взятые ранее льготные кредиты, в том числе беспроцентный зарплатный кредит. С помощью этого кредита можно будет платить зарплату. Только зарплату, про налоги в Правилах ничего не говорится.

Как гасить кредит?

А вот это самое интересное. В соответствии с правилами весь срок кредитования делится на 3 периода — базовый период, период наблюдения и период погашения.

Базовый период. Начинается с даты заключения договора и заканчивается 1 декабря 2020. Договор можно заключить в срок с 1 июня по 1 ноября. Во время базового периода происходит перечисление денег, т.е. формирование основного долга. По окончании этого периода происходит начисление процентов по ставке 2% годовых. Проценты присоединяются к основному долгу (капитализируются, как выразился президент).

После базового периода есть два варианта развития событий.

1. Вы не справились с соблюдением необходимых условий для прощения хоть какой-то части кредита, а именно, количество ваших сотрудников на конец какого-то месяца базового периода было менее 80 процентов от количества сотрудников 1 июня 2020 или в отношении вас по состоянию на 25 ноября введена процедура банкротства (или ваша деятельность была приостановлена). В этом случае для вас начинается период погашения. Весь долг, образовавшийся за базовый период (включая проценты) необходимо погасить тремя равными долями в срок до 28 декабря, 28 января и 1 марта. На этот период банк устанавливает свою процентную ставку по кредиту, это будет далеко не два процента.

2. По итогам базового периода вы выдержали все условия (сотрудники не уменьшились, вы продолжаете работать). В этом случае вы переходите в период наблюдения.

Период наблюдения. Начинается с 1 декабря 2020 года и заканчивается 1 апреля 2021 года. В этот период банк никаких денег вам не переводит, но и вы свой долг не возвращаете. За вами просто наблюдают. 1 апреля, когда этот период закончится, банк ещё раз начислит свои проценты по ставке 2% годовых. Причём он будет начислять их на весь долг (с учётом начисленных ранее процентов). И после этого решается ваша судьба. Тут уже три варианта развития событий:

Вам прощают кредит полностью (включая проценты).

(включая проценты). Вам прощают только половину кредита (включая проценты).

кредита (включая проценты). Вам ничего не прощают.

Чтобы получить полное списание задолженности, в периоде наблюдения необходимо выполнить следующие условия:

На дату завершения периода наблюдения (1 апреля 2021 года) в отношении вас не введена процедура банкротства и ваша деятельность не приостановлена. Средняя зарплата, выплачиваемая сотрудникам в период наблюдения, не меньше МРОТ. Эту информацию банки будут определять с помощью специального электронного сервиса, который разрабатывают в ФНС. В течение периода наблюдения на конец каждого месяца численность сотрудников была не ниже 80% от численности на 1 июня 2020. Отношение численности сотрудников по состоянию на 1 марта 2021 года к численности сотрудников по состоянию на 1 июня 2020 года не менее 0,9

Для списания половины долга, нужно выполнить те же самые условия кроме последнего, оно тут полегче. Достаточно чтобы отношение количества сотрудников на 1 марта 2021 к количеству на 1 июня 2020 было не ниже 0,8.

Мы обратили внимание, что в правилах уровень сохранения занятости, который нужно поддерживать на конец каждого месяца, дан в процентах, а условие списание долга — в долях. Нам это показалось интересным, но делать какие-то выводы не рискнём.

Несколько предостережений

Во-первых, бюджет на эту программу ограничен и если желающих окажется слишком много, то вы можете не успеть в ней поучаствовать, поэтому советую как можно быстрее принять решение и не терять время, если всё-таки надумаете сюда влезть.

Второе предупреждение — даже если вы абсолютно уверены, что подходите под все условия для полного списания долга по кредиту, то всё равно будьте готовы его гасить своими деньгами, лучше в итоге получить приятный сюрприз, чем неожиданные траты.

Третье — ответственно подходите к выбору банка для получения этого кредита, если он нарушит какие-то условия Правительства, то ваш льготный кредит превратится в самый обычный.

Четвертое — внимательно читайте кредитный договор, в нём должно быть прописано, что кредит выдаётся на возобновление деятельности, а срок окончания должен быть 30 июня. При нарушении этих условий у банка могут возникнуть проблемы с получением компенсации от государства, а вы, соответственно, будете должны вернуть этот кредит по рыночным условиям (см. определение «кредитный договор» в п. 5 Правил).