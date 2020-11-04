Как пережить отмену ЕНВД. Пошаговый план

Вменёнке осталось жить два месяца. И это факт. Если вы собираетесь хоронить свой бизнес вместе с ЕНВД, то мы предлагаем повременить с покупкой гроба и попытаться найти какую-то другую систему налогообложения, которая позволит вам еще поработать.

В этой статье собраны основные тезисы, озвученные в видео. Мы рассчитываем, что статья будет использована как шпаргалка по основным действиям, которые стоит предпринять для перехода на новую систему налогообложения с 2021 года.

Сейчас самое удачное время для отмены ЕНВД

Возможно, не все согласятся с этим тезисом, но мы считаем, что 2021 год наиболее удачный момент для того, чтобы отказаться от вменёнки. Правительство сейчас всячески старается поддерживать малый бизнес. Об эффективности этих мер можно спорить долго, но факт совершенно однозначный, что практически во всех регионах страны в настоящее время действуют налоговые льготы, которые позволят осуществить более плавный переход. Если бы срок действия ЕНВД продлили, то предприниматели попали бы на полноценные налоги, а пока есть возможность присмотреться к новой для себя среде, используя льготные ставки.

Разумеется, на самом деле все не так просто, как мы описали выше. В жизни вообще мало что можно описать одним абзацем текста. Вместе с регионами, которые ввели пониженные налоговые ставки для пострадавших отраслей, есть и такие, кто этого не сделал. Но, вместе с тем, есть регионы, которые сократили налоги для всех предпринимателей. Возможно, вам повезет, а возможно и нет. Но в любом случае, чтобы выбрать правильную систему налогообложения, придется немного повозиться с цифрами.

Каков план спасения?

План, который хотим предложить мы, состоит всего из трех шагов:

Выбор наиболее выгодной системы налогообложения на следующий год. Вам нужно освежить в памяти особенности всех систем, на которые можно перейти после отмены ЕНВД и просчитать свои налоги на каждой из них. Для тех, кто не хочет делать это самостоятельно, мы разработали специальную считалку. Это эксель-таблица, которую вы можете купить у нас на сайте. В нее достаточно занести основные характеристики вашего бизнеса (доходы, расходы, зарплата сотрудников) и она сама посчитает и сравнит варианты. Выяснение текущей ситуации. Т.к. после того, как вы выберете новую систему налогообложения, нужно вспомнить — а какие спецрежимы вы применяете помимо ЕНВД сейчас. Может быть, вам никуда переходить и ненужно, а со следующего года вы автоматически окажетесь на нужной системе. Действие. Скорее всего, для того, чтобы оказаться на нужной системе вам придется предпринять какие-то действия. Мы расскажем какие.

Патентная система налогообложения

Из всех налогов, про которые мы будем сегодня говорить, патент наиболее похож на вменёнку. Как и в случае с ЕНВД, патент действует только для какой-то определенной деятельности и тоже не зависит от фактического дохода. Патент можно приобрести на срок от одного до двенадцати месяцев в рамках календарного года. Оплатить патент нужно одним или двумя платежами в зависимости от срока действия.

Патент могут применять только индивидуальные предприниматели. На патенте есть ограничение по сотрудникам (15 человек) и лимиты по площади магазинов и объектов общепита значительно ниже, чем на ЕНВД (50 метров против 150). Но сейчас на рассмотрении в Думе закон, который в случае принятия увеличит предельные площади для патента до 150 метров и позволит уменьшать стоимость патента на сумму страховых взносов (как это делают на ЕНВД).

Законопроект уже довольно давно «висит» на первом чтении, поправки в него принимались до 5 октября. Но видимых причин для того, чтобы его в итоге развернули, нет. В этом же законопроекте говорится о расширении списка видов деятельности, по которым можно применять патент. Чуть подробнее на эту тему мы говорили в одном из прошлых видео.

Взнос на пенсионное страхование от дохода свыше 300 тысяч, как в случае вменёнки, на патенте считается от «вменённого» дохода, т.е. от дохода, на основании которого посчитан размер патента. Если у вас несколько патентом, то доходы складываются.

Стоимость патента для каждого региона можно узнать на сайте налоговой. Для приобретения патента нужно подать заявление в налоговую. Никаких деклараций сдавать не требуется.

УСН (доходы)

На этой системе налогообложения налоги считаются от дохода без учета расходов. Стандартная налоговая ставка — шесть процентов, но регионы могут ее уменьшить на своей территории.

Из налога можно вычитать страховые взносы по аналогии с ЕНВД. ИП без сотрудников вычитают свои фиксированные взносы полностью, а при наличии сотрудников налог уменьшается и на взносы предпринимателя за себя, и на взносы за сотрудников, но налог так можно уменьшить только в два раза.

Один процент от дохода свыше 300 тысяч считается от всего дохода без учета расходов.

Декларацию нужно сдавать раз в год, но налог платится каждый квартал.

УСН (доходы минус расходы)

На этой системе налогообложения налог считается от разницы между доходом и расходом. Из всех заработанных денег нужно вычесть фактически оплаченные и документально подтвержденные расходы на бизнес, и полученное число умножить на ставку налога. По умолчанию это 15 процентов, но регионы могут ее уменьшать. Надо помнить, что даже если деятельность убыточная, то налог заплатить придётся. Дело в том, что на УСН (доходы минус расходы) налог уплачивается от разницы между доходами и расходами, но не меньше одного процента от дохода.

Один процент на пенсионное страхование считается от разницы между доходом и расходом.

Декларацию нужно сдавать раз в год, но налог платится каждый квартал.

Налог на профессиональный доход (самозанятые)

По сути этот спецрежим похож на УСН (доходы) — налог считается от доходов без учета расходов. Если вы осуществляете продажу в адрес юридического лица или ИП, то ставка налога 6%, а если в адрес физического лица, то 4%.

Годовой доход самозанятого не может превышать 2,4 миллиона рублей. Самозанятым нельзя нанимать сотрудников и можно вести только определенные виды деятельности (подробности — ст. 4, ФЗ-422 от 27.11.2018).

Самозанятые кроме своего налога не платят никаких дополнительных отчислений, даже фиксированных взносов ИП.

Работая в качестве самозанятого, вам не потребуется касса, и не нужно будет сдавать декларации, достаточно просто формировать чеки в мобильном приложении.

Общая система налогообложения

Индивидуальные предприниматели платят Налог на доходы физических лиц по ставке 13% и НДС. Организации вместо НДФЛ платят налог на прибыль по ставке 20%. Если ваш оборот каждые 3 последовательных месяца не превышает 2 млн рублей, то вы можете отказаться от НДС и платить только НДФЛ или налог на прибыль.

Налог на этой системе считается от разницы между доходом и расходом. Т.е. из всех своих доходов нужно вычесть все свои документально подтвержденные расходы и полученную сумму умножить на 13% в случае ИП и на 20% в случае ООО.

Внимание! Расчёт НДФЛ и налога на прибыль делается без учёта НДС.

Один процент на пенсионное страхование для ИП на общей системе считается от разницы между доходом и расходом. И тоже без учёта НДС.

Декларации по НДС и налогу на прибыль сдаются каждый квартал, и каждый квартал уплачиваются налоги. Декларация по НДФЛ сдается раз в год, но налог платится каждый квартал.

Выбираем систему налогообложения

Начинается самое интересное, вооружитесь карандашом и давайте считать.

Выпишите на бумагу свой ежемесячный доход. Под ним запишите свои ежемесячные расходы. Для удобства можете разбить на группы (себестоимость товаров/услуг, аренда, коммунальные платежи, связь и т.д.). Выпишите зарплату своих сотрудников (до удержания НДФЛ) и страховые взносы с зарплаты. Выпишите свои фиксированные взносы (если вы ИП). Чтобы было с чем сравнивать, выпишите свой текущий налог по ЕНВД.

Далее, используя информацию о системах налогообложения, про которые мы сегодня поговорили, произведите расчет своих налогов на каждой из этих систем. Ту, что окажется дешевле, и стоит рассматривать как альтернативу вменёнке.

Напоминаем, что у нас на сайте можно купить автоматическую считалку, которая поможет выбрать наиболее выгодную систему налогообложения. Вот небольшой отрывок из нашего видео, который иллюстрирует действие считалки.

Выясняем, на каком свете живем

Т.к. ЕНВД — спецрежим, который применяется только к определенной деятельности, то для остальной деятельности у вас должна быть выбрана какая-то другая система налогообложения. Если вы не выбирали ничего, то это значит, что вы на Общей системе и с первого января станете плательщиком НДС.

Если на прошлых этапах вы выбрали наиболее выгодную систему налогообложения, то чтобы на ней оказаться, надо выяснить текущую ситуацию. Для этого достаем свои регистрационные документы и ищем Уведомление о переходе на УСН. Если вы его нашли, то смотри на поле «в качестве объекта налогообложения выбраны». Если в этом поле стоит цифра 1, значит вы на УСН (доходы). Если стоит цифра 2, значит вы на УСН (доходы минус расходы).

Если уведомления нет, но вам кажется, что на УСН вы могли перейти, то можете узнать свою систему налогообложения в личном кабинете налогоплательщика или обратившись в свою налоговую. Но будьте готовы, что в налоговой вас, возможно, заставят написать официальный запрос и будут его долго обрабатывать.

Приступаем к действиям

Если вы решили перейти на УСН (не важно, какого вида) и вы выяснили, что до этого никогда Уведомление о переходе не подавали, то вам нужно до 31 декабря заполнить и подать Уведомление о переходе на УСН.

Если ранее вы подавали Уведомление, но сейчас хотите сменить вид УСН, то до 31 декабря нужно подать Уведомление о смене объекта налогообложения.

Если вы решили, что будете работать на патенте, то вам не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала деятельности нужно подать заявление на приобретение патента. Если вы хотите начать работать с 1 января, то заявление необходимо подать не позднее, чем 17 декабря.

Если вы решили стать самозанятым, то вам нужно просто зарегистрироваться через мобильное приложение Мой налог. Если при этом вы являетесь индивидуальным предпринимателем, то мы советуем закрыть ИП. Это не обязательно, но может уберечь вас от возможных проблем. Если вы решили ИП не закрывать, то в течение месяца с момента регистрации в качестве самозанятого нужно уведомить налоговую о том, что вы прекратили деятельность, облагаемую УСН.