Как уменьшить патент на страховые взносы?

Вчера мы выложили на канале информацию о том, что в налоговой утвердили форму уведомления об уменьшении стоимости патента на уплаченные страховые взносы, но к информационному сообщению на сайте налоговой была прикреплена совершенно другая форма.

Сегодня эту ошибку исправили и теперь с официального сайта ФНС можно скачать рекомендованную форму для уменьшения стоимости патента.

Форма состоит из трех листов. На титульном листе нужно указать код налоговой, в которую представляется уведомление и информацию о себе.

На втором листе нужно указать информацию о приобретенных патентах. Указывается номер, дата и стоимость патента. Всю эту информацию можно взять из самого патента, который выдала налоговая.

На третьем листе указывается признак налогоплательщика. Указывают «1» предприниматели, которые работают с сотрудниками и могут уменьшить патент только на половину, а «2» указывают те, кто действует один и может уменьшать патент до нуля.

Далее нужно указать общую стоимость всех патентов, перечисленных на втором листе.

И наконец нужно указать сумму страховых взносов, на которую подлежит уменьшение налога по ПСН.

ВАЖНО! При заполнении поля с суммой страховых взносов, вы должны быть уверены, что эти взносы были фактически уплачены, и что вы не указали сумму больше, чем положено для вычета. Например, если стоимость патента 20 000 рублей, Вы работаете без сотрудников и заплатили взносов на 30 000 рублей, то в уведомлении в поле «Сумма страховых взносов» нужно указывать именно 20 000 рублей, если вы укажете 30 000, то налоговая откажет в зачете (источник - бланк уведомления об отказе в зачете - КНД 1112022).

И еще один момент. Это уведомление подается в налоговую, в которой вы стоите на учете по патентной системе. Если у вас несколько патентов в разных налоговых, то на каждую налоговую должно быть свое уведомление. И перечислять в этих уведомлениях нужно только те патенты, которые приобретены в соответствующих налоговых.

Если у вас куплен патент только на январь, то можете заполнить и подать это уведомление по нашей небольшой инструкции. Если у вас патент на более длинный срок, то мы бы советовали пока ничего не подавать, а дождаться нашего ролика по заполнению этого Уведомления.

Мы планируем внимательней изучить форму, проконсультироваться с налоговиками и дать четкую инструкцию по заполнению.