Как вести воинский учет 2023—2024

С 1 октября 2023 года за нарушения в воинском учете организация может получить штраф до полумиллиона рублей. Чтобы этого избежать, нужно вести учет по определенным правилам.

Как вести учет в компании

Вести воинский учет сотрудников обязаны все организации независимо от формы собственности (подп. 6 п. 1 ст. 8 закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ, п. 7 ст. 8 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

Воинский учет ведется в соответствии с правилами, установленными в положении, утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719 (далее — Положение № 719), Методическими рекомендациями, утв. Минобороны 11.07.2017(далее — Методические рекомендации) и Инструкцией, утв. приказом Минобороны от 22.11.2021 № 700 (далее — Инструкция № 700).

Чтобы организовать воинский учет в организации, необходимо назначить сотрудника, ответственного за ведение воинского учета, или нескольких (для этого надо определить численность сотрудников, подлежащих постановке на ВУ).

Для начала издайте о приказ об организации воинского учета и определите сотрудника, который будет нести ответственность за его ведение. Приказ нужно предоставить в военный комиссариат, согласовать с ним, а также обновлять каждый год. Если ответственное лицо изменилось, это закрепляется новым приказом, который передается военкомату. Обязанности работника, занимающегося воинским учетом, опишите в его должностной инструкции.

Вместе с приказом об организации воинского учета граждан разработайте и согласуйте с военкоматом план работ по организации воинского учета по форме из приложения 17 к Методическим рекомендациям.

В рамках ведения учета ответственное лицо:

проверяет документы воинского учета при приеме на работу;

ставит на воинский учет новых сотрудников;

заполняет и ведет карточку учета военнообязанного;

уведомляет военкомат о приеме или увольнении военнообязанного;

выдает работникам сведения для постановки на учет;

оповещает сотрудников о вызове в военкомат по повестке;

разъясняет работникам их обязанности по воинскому учету;

уведомляет военкомат об изменениях в жизни сотрудников;

проводит сверку документов воинского учета;

снимает сотрудников с воинского учета;

проводит мероприятия по мобилизационной подготовке;

сдает отчетность в военкомат.

Расскажем подробнее, что нужно делать работнику, ответственному за воинский учет:

1. При приеме на работу запросите документы воинского учета — военный билет или удостоверение призывника.

Проверьте наличие в паспортах граждан РФ отметок об их отношении к воинской обязанности или о постановке на воинский учет по месту жительства или месту пребывания, а также наличие и подлинность документов воинского учета.

2. Не позднее 5 дней с даты приема или увольнения военнообязанного или призывника подайте в военкомат сведения о нем (ст. 4 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, письмо Минтруда от 14.08.2023 № 14-6/В-960).

3. На основании данных военного билета или удостоверения призывника внесите данные в личную карточку работника Т-2, если организация продолжает их вести. Также заполните карточку по форме № 10.

Карточки воинского учета всех призывников и военнообязанных работников компании заполняются по форме № 10 (утверждена в приложении 22 к Инструкции № 700). Это основной документ учета военнообязанных и призывников в компании.

4. Отметки о снятии с воинского учета в карточке воинского учета и личной карточке сделайте на основании записи в военном билете (п. 33 Инструкции).

5. Разъясняйте работникам порядок исполнения ими обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации. Контролируйте их исполнение, а также информируйте работников об ответственности за неисполнение указанных обязанностей

6. Вносите в документы учета данные об изменении сведений о сотруднике: например, если изменилось семейное положение, образование, структурное подразделение или должность, место жительства или пребывания.

В течение 5 дней с момента внесения изменений нужно передать соответствующие сведения в военкомат.

7. Оповещайте сотрудника о вызове в военкомат, если получили на военнообязанного повестку — вручите ее работнику под подпись за 3 дня до даты, когда сотрудник должен прийти в военкомат.

Если сотрудник отказывается получить повестку, которую принесли ему по месту работы, то зафиксируйте это отметкой на повестке в соответствии с п. 2 ст. 31 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, п. 16.2 положения № 719. Чтобы гражданин мог своевременно посетить военный комиссариат, компания должна выделить ему на это время.

8. При выявлении сотрудника, который не состоит на учете, но при этом имеет такую обязанность, в течение 3 дней уведомьте военный комиссариат (абз. 5 п. 1 ст. 4 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). В течение такого срока необходимо давать ответы на запросы об уточнении сведений.

9. Не реже, чем раз в год, сопоставляйте данные во внутренних учетных документах с документами воинского учета граждан и информацией, которой располагает военкомат. Все эти сведения должны совпадать. Если работники состоят на воинском учете в других военкоматах, для сверки направьте в эти военкоматы списки работников в запасе (п. 36 Инструкции).

10. Ежегодно сдавайте в военкомат карточку учета организации и отчет о численности работников в запасе. Сроки и порядок их представления нормативно не установлены, обычно их сдают перед новым годом.

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Какие сотрудники подлежат воинскому учету

Категории работников, подлежащих воинскому учету, и документы, которые они представляют в организацию, показали в таблице.

Категории Кто относится Какие документы предоставляют Призывники Не служившие в армии и не состоящие в запасе мужчины возраста 18–27 лет (с 1 января 2024 верхняя планка возраста повысится до 30 лет) Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Военнообязанные прошедшие службу и переведенные в запас граждане;

окончившие военные вузы и прошедшие программы военной подготовки;

граждане, освобожденные от службы по разным причинам военный билет офицера запаса или военный билет;

временное удостоверение, выданное взамен военного билета офицера запаса, или временное удостоверение, выданное взамен военного билета;

справка взамен военного билета

О работнике, который отказывается предоставить документы, работодатель в течение 3 дней уведомляет военкомат. Кроме того, работнику необходимо выдать направление для постановки на учет.

Что будет со штрафами

За ряд нарушений в ведении воинского учета штрафы с октября 2023 года существенно возросли и добавились новые. Например, если при объявлении мобилизации не оповестить о ней подлежащих призыву сотрудников и не организовать их явку на пункты сбора, должностное лицо могут оштрафовать на 60-80 тыс. руб., а компанию — на 400-500 тыс. руб. (ст. 19.38 КоАП).

Если не уведомить сотрудника о получении повестки за 3 дня до установленного в ней срока или вовремя не передать военкомату список сотрудников для первичной постановки на учет, штраф для юридического лица составит 350–400 тыс. руб., для должностного — 40–50 тыс. руб. (ст. 21.1, ст. 21.2 КоАП).

Должностных лиц, которые несвоевременно передают или не передают вовсе сведения, необходимые для ведения воинского учета (ст. 21.4 КоАП), будут штрафовать на суммы 40–50 тыс. руб.

В ведении воинского учета много нюансов, а существенное повышение штрафов означает пристальное внимание к нему контролирующих органов. Если у вас возникают вопросы или сомнения — обращайтесь за консультацией к профессионалам. Компания DAS Group проведет аудит воинского учета в вашей организации и поможет наладить работу.

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