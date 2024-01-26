Выездная налоговая проверка: к кому придут в 2024 году

Мораторий на проверки продлен до 2030 года, но…
Большинство контролирующих органов — пожарные, санитарные службы, ГИТ — пока могут забыть путь к порогу проверяемых, поскольку мораторий на 2024 год (постановление кабмина от 10.03.2022 № 336) продлен до 2030 год (акт от 10.03.2023 № 372). Но есть нюансы:
Мораторий в большинстве случаев не распространяется на камеральные и выездные налоговые проверки. Здесь есть исключения — аккредитованные ИТ-компании, которые запрещено проверять до 3 марта 2025 года, и мобилизованные ИП, которых нельзя проверять до 28 числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации (постановление Правительства от 20.10.2022 № 1874).
Контролирующие органы могут нарушить мораторий при наличии некоторых условий. Не проверяются, по общему правилу:
финансовая деятельность — но только если правительство не выдало соответствующее распоряжение на проверку;
соблюдение трудового законодательства — если нет жалоб от работников;
соблюдение санитарных норм — если не появилась информации о том, что они нарушаются;
воздействие хозяйствующего субъекта на экологию, природу — если нет информации о том, что имеют место нарушения или случилась авария;
деятельность аккредитованных ИТ-компаний — если только ее не инициировали органы охраны правопорядка, валютного контроля или санитарные врачи.
Не проводятся и контрольные закупки — кроме случаев проверки режима соблюдения работы ККТ.
Профессионалы DAS Group подробно проконсультируют, как избежать или свести к минимуму риски назначения налоговой проверки, проведут аудит налоговых рисков и проанализируют налоговую отчетность с целью выявления возможных ошибок и проблем. Если проверку уже назначили, то специалисты помогут подготовить к ней документы, бухгалтерию и сотрудников.
Кому ждать проверок по-прежнему
Все вышеуказанные «если не» — поводы для проведения внеплановых проверок. Когда возникают такого рода обстоятельства, например, выдано распоряжение, поступили жалобы, информация о нарушениях, случилась авария, то это повод для проведения внеплановой проверки, независимо от статуса и от того, когда проводилась плановая.
Например, налоговая инспекция может проверить кассы, если получила жалобу от покупателей за невыдачу чека.
Кроме того, налоговая проверяет ККТ заведений общепита в рамках отраслевого проекта «Общественное питание». ИФНС каждую неделю отслеживает наличие касс и динамику выручки, а при необходимости проводит контрольную закупку.
Как правило, контрольные закупки происходят, если сотрудники регулирующего органа видят, что после проверки выручка существенно уменьшилась: это может означать, что предприятие скрывает часть выручки.
Даже ИТ-компанию могут проверить — разумеется, если есть на то веские основания плюс решение руководителя налогового органа. На такую возможность указывает налоговая служба (письмо ФНС от 24.03.2022 № СД-4-2/3586).
Также с 1 января 2024 года к плановым проверкам должны быть готовы:
организации, которые относятся к высокому или чрезвычайно высокому риску;
субъекты, которые осуществляют работу с опасными производственными объектами II класса опасности;
пользователи гидротехнических сооружений II класса;
государственные и муниципальные детские учреждения — детские сады и школы.
Уточнить категорию риска можно с помощью запроса непосредственно в контролирующий орган или через Единый реестр проверок.
Прогрессивный консалтинг
Комплексные решения для вашего бизнеса
Реклама: ООО «ДАС ГРУП», ИНН 5405083068, erid: LjN8K8LS3
Начать дискуссию