Выездная налоговая проверка: к кому придут в 2024 году

В новом году малый бизнес по-прежнему вправе рассчитывать на действие моратория. Однако это не предполагает полного отсутствия государственного контроля. Ограничив надзорные мероприятия, правительство оставило большой круг полномочий для действий различных ведомств. но для многих других поблажек не будет. Рассказываем подробности.

Мораторий на проверки продлен до 2030 года, но…

Большинство контролирующих органов — пожарные, санитарные службы, ГИТ — пока могут забыть путь к порогу проверяемых, поскольку мораторий на 2024 год (постановление кабмина от 10.03.2022 № 336) продлен до 2030 год (акт от 10.03.2023 № 372). Но есть нюансы:

Мораторий в большинстве случаев не распространяется на камеральные и выездные налоговые проверки. Здесь есть исключения — аккредитованные ИТ-компании, которые запрещено проверять до 3 марта 2025 года, и мобилизованные ИП, которых нельзя проверять до 28 числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации (постановление Правительства от 20.10.2022 № 1874).

Контролирующие органы могут нарушить мораторий при наличии некоторых условий. Не проверяются, по общему правилу:

финансовая деятельность — но только если правительство не выдало соответствующее распоряжение на проверку;

соблюдение трудового законодательства — если нет жалоб от работников;

соблюдение санитарных норм — если не появилась информации о том, что они нарушаются;

воздействие хозяйствующего субъекта на экологию, природу — если нет информации о том, что имеют место нарушения или случилась авария;

деятельность аккредитованных ИТ-компаний — если только ее не инициировали органы охраны правопорядка, валютного контроля или санитарные врачи.

Не проводятся и контрольные закупки — кроме случаев проверки режима соблюдения работы ККТ.

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Кому ждать проверок по-прежнему

Все вышеуказанные «если не» — поводы для проведения внеплановых проверок. Когда возникают такого рода обстоятельства, например, выдано распоряжение, поступили жалобы, информация о нарушениях, случилась авария, то это повод для проведения внеплановой проверки, независимо от статуса и от того, когда проводилась плановая.

Например, налоговая инспекция может проверить кассы, если получила жалобу от покупателей за невыдачу чека.

Кроме того, налоговая проверяет ККТ заведений общепита в рамках отраслевого проекта «Общественное питание». ИФНС каждую неделю отслеживает наличие касс и динамику выручки, а при необходимости проводит контрольную закупку.

Как правило, контрольные закупки происходят, если сотрудники регулирующего органа видят, что после проверки выручка существенно уменьшилась: это может означать, что предприятие скрывает часть выручки.

Даже ИТ-компанию могут проверить — разумеется, если есть на то веские основания плюс решение руководителя налогового органа. На такую возможность указывает налоговая служба (письмо ФНС от 24.03.2022 № СД-4-2/3586).

Также с 1 января 2024 года к плановым проверкам должны быть готовы:

организации, которые относятся к высокому или чрезвычайно высокому риску;

субъекты, которые осуществляют работу с опасными производственными объектами II класса опасности;

пользователи гидротехнических сооружений II класса;

государственные и муниципальные детские учреждения — детские сады и школы.

Уточнить категорию риска можно с помощью запроса непосредственно в контролирующий орган или через Единый реестр проверок.

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