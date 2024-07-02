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Маркетплейсы

Онлайн-платформы и маркетплейсы: юридические риски и аспекты защиты

Торговать на подобных площадках выгодно — если вы знаете все подводные камни такого сотрудничества и готовы при необходимости противостоять посягательствам на ваши права. Расскажем о наиболее распространенных рисках и возможных методах защиты.
Онлайн-платформы и маркетплейсы: юридические риски и аспекты защиты
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Блокировка аккаунта без предупреждения

Снизился рейтинг — и маркетплейс блокирует аккаунт. С точки зрения поставщика — провал, с точки зрения онлайн-платформы — односторонний отказ от договора, который по общему правилу не допускается (ст. 310 ГК), если иное не установлено ГК, иными законами, договором.

По сути отношения между маркетплейсом (онлайн-платформой) и продавцами — посреднические, к ним применяются положения ГК о комиссии и агентировании.

Односторонний отказ от договора комиссии возможен, если контракт заключен без указания срока (п. 1 ст. 1004 ГК). Но есть важное условие: комиссионер должен заранее, не позднее чем за 30 дней, уведомить комитента об отказе от договора. Маркетплейс, разрывая контракт, должен действовать добросовестно и разумно (ч. 4 ст. 450.1 ГК). Если блокировка произошла произвольно, без представления доказательств вины продавца и без отправки уведомления, то продавец вправе потребовать возмещения убытков (ст. 15 ГК, положительный пример из практики — решение АС Московской области от 20.09.2023, дело № А41-65942/2023).

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Уменьшение суммы возмещения убытков

Блокировка лишает продавца прибыли и потенциально возможного дохода, поэтому он вправе потребовать возмещения упущенной выгоды. Крайне редко онлайн-платформа идет навстречу и соглашается возместить ущерб, но часто, в куда меньшем размере — какую бы методику расчета не предлагал пострадавший.

Тогда остается лишь один выход — судебный. Разумно обратить внимание арбитров на то, что:

следовательно, 30% от общей суммы реализации следует считать упущенной выгодой.

Приведем пример. 11 апреля 2024 года произошла блокировка. За три месяца до нее сумма выплат в месяц росла, составляя в среднем 1 461 500 руб. (подтверждается детализированными отчетами). Если бы не было блокировки, то можно было бы получить 438 450 руб. (1 461 500 руб. х 30%), или 14 615 руб. за день (календарный, ведь покупки делают и в нерабочие). Далее подсчитываем дни блокировки. Предположим, что, не добившись ничего от администрации маркетплейса, вы 24 мая 2024 года составляете исковое заявление, то есть прошло 44 календарных дня (включая начальную и конечную даты). Размер убытков составляет 643 060 руб. (14 615 руб. х 44 дн.).

Штрафы за манипуляции с рейтингом

Будем честны: нередко в погоне за рейтингом продавцы сами выкупают товары, создавая фейковые аккаунты, накручивают отзывы, совершают иные манипуляции. Но произвольного обвинения в этом и штрафов быть не должно.

Если вы получили штраф ни за что, немедленно обратитесь за разъяснениями в службу поддержки. Вы как комитент, вправе предъявить свои возражения по отчету и, если в договоре не установлен иной срок, не позднее 30 дней высказать их (в противном случае отчет будет считаться принятым, ст. 999 ГК).  

Если маркетплейс отмалчивается, то отправляйте досудебную претензию в письменном виде. Если и это не помогло, то обращайтесь в суд, помня о том, что в данном случае маркетплейс должен доказать, что удержал штраф правомерно (ч. 1 ст. 65 АПК), то есть в самом деле имело место запрещенное искусственное завышение рейтинга (пример положительного для продавца вердикта — решение АС Московской области от 12.10.2023, дело № А41-65066/23).

Доказательствами самовыкупов могут быть, например, факт привязки к одной и той же банковской карте нескольких аккаунтов, скриншоты из внутренних программ маркетплейсов, которые подтверждают, например, большое количество выкупов неподалеку от места регистрации продавца, из пунктов выдачи, расположенных рядом.

Штрафы за отсутствие маркировки

Если маркетплейс удерживает штрафы за нарушение требования обязательной маркировки за товар, не указанный в распоряжении Правительства от 28.04.2018 № 792-р, представьте возражения, указав корректный код и сославшись на то, что товар маркировке не подлежит. Даже если вы в самом деле неправильно выбрали ТН ВЭД, то это не основание для штрафа, если товар на самом деле не подлежит маркировке. Обращайтесь в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК) и признании незаконным штрафа за нарушение отсутствие маркировки.

«Золотая логистика»

Онлайн-платформы и маркетплейсы нередко произвольно накручивают размеры платы за логистику, делая ее фактически гигантской неустойкой. Или штрафуют за непредставление информации о габаритах в личном кабинете.

Помните, что если неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения, то суд вправе ее снизить (ст. 333 ГК).

Доказать несоразмерность должен продавец (тот, кто требует снижения), а в силу объективных причин у продавца нет информации о реальных убытках маркетплейса. Но вы праве представить свои мотивированные аргументы в пользу того, что неустойка явно завышена.

К тому же, согласно ч. 2 ст. 333 ГК, договорная неустойка может быть снижена тогда, когда ее взыскание влечет за собой получение необоснованной выгоды кредитором, то есть маркетплейсом. Ведь она должна компенсировать расходы, а не обогатить. К тому же договоры с онлайн-платформами — это договоры присоединения, то есть продавец не может влиять на их условия путем переговоров, он является слабой стороной. На сумму неосновательного денежного обогащения начисляются проценты (ст. 395, 1107 ГК).

А где же товар?  

Весьма часто продавцы сталкиваются с «пикантной» ситуацией: товар не реализован, в отчетах не значится, и возвращен не был, поскольку «фактически отсутствует» у продавца. То есть товар утерян.

При таких условиях размер убытков определяется согласно отчету по ценам, и эта сумма должна быть взыскана с маркетплейса, если он не сможет доказать ни реализации, ни возврата поставщику в надлежащем состоянии. Удержанное вознаграждение за реализацию пропавшего товара должно возвратиться продавцу.

При невозможности установить судьбу товара, который был передан маркетплейсу в надлежащем виде и в установленном порядке предполагается, что убытки должен возмещать маркетплейс (п. 1 ст. 998 ГК, п. 14 информационного письма Президиума ВАС от 17.11.2004 № 85), поскольку не доказал отсутствие своей вины в утрате (п. 12 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25). Причем размер убытков определяется по рыночной стоимости всех утраченных товаров (ст. 998 ГК), в том числе и определенной в карточке товара. Положительные для продавцов примеры из практики: решения АС Московской области от 29.05.2023 № А41-13257/2023, от 28.06.2023 № А41-37420/2023.  

Дорогостоящее «не прошло»

Сначала повысить цену, потом объявить распродажу — вполне рабочий метод ускорить реализацию. Вы повышаете цену на товар, потом устанавливаете скидку. Вроде бы все хорошо, но три часа спустя от платформы приходит сообщение об ошибке: рост цены не прошел, а вот установить скидку получилось! При этом товар уже распродан.

В чистом виде причинение убытков ненадлежащим исполнением договора (если, конечно, платформа не сможет доказать, что у вас была возможность немедленно выявить нарушения).

Рассчитайте убытки исходя из той цены, по которой собирались продать и не забудьте вычесть комиссию и фактически полученные вами средства за продажу товара — такой расчет суд сочтет справедливым (решение АС Московской области от 20.04.2023, дело № А41-95886/2022).

В рамках одной статьи трудно описать все нюансы «сотрудничества» с таким сильным и местами беспринципным партнером, как маркетплейс. К тому же ситуация требует индивидуального правового анализа. Не согласны с решением онлайн-платформы — проконсультируйтесь с опытными юристами. Эксперты DAS Group защитят ваши права!

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Маркетплейсы

Онлайн-платформы и маркетплейсы: юридические риски и аспекты защиты

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