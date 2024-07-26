Налоговая реформа 2024–2025: последствия для бизнеса

Президент подписал закон о налоговой реформе (№ 176-ФЗ от 12.07.2024). Рассказываем, как изменения налогового законодательства повлияют на бизнес уже в ближайшем будущем — с 1 января 2025 года.

Налог на прибыль — рост ставки

Общую ставку налога на прибыль для компаний на ОСНО с 1 января 2025 года поднимут до 25% (сейчас 20%). Из них 8% пойдет в федеральный бюджет, 17% — в региональный.

Для компаний ИТ-отрасли на 2025–2030 годы вместо нынешней нулевой вводится пониженная ставка 5%. Вся сумма налога будет направляться в федеральный бюджет.

Пониженная ставка 20% вводится для компаний — владельцев лицензий на недропользование, при условии раздельного учета доходов и расходов от освоения недр и от иной деятельности.

Субъектам РФ дали право в 2025–2030 годах устанавливать пониженную региональную ставку для малых технологических компаний.

Помочь бизнесу снизить налог на прибыль должны следующие меры:

Вводится федеральный инвестиционный вычет для приоритетных отраслей. Компания сможет уменьшить федеральную часть налога до 3% за счет половины от первоначальной стоимости ОС и НМА. Определить категории налогоплательщиков, которым доступен вычет, и разработать детальный порядок его применения должно Правительство.

Сохраняется региональный инвестиционный вычет (ст. 286.1 НК), который станет действовать бессрочно.

Установлен повышающий коэффициент 2 по расходам на НИОКР и покупку лицензий на российское ПО, на адаптацию и модификацию таких программ. То есть, учесть в расходах можно будет сумму вдвое большую, чем потратили фактически.

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УСН — большие перемены

Тем, кто ведет или планирует вести свой бизнес на упрощенке, нужно подготовиться к масштабным изменениям:

1. Вводится обязанность уплаты НДС при доходе за прошлый год свыше 60 млн руб.

Сейчас упрощенцы не являются плательщиками НДС (за некоторым исключением), но со следующего года такой привилегии у них не будет.

При этом есть выбор:

Платить НДС по обычным ставкам (0%, 10% или 20%) и принимать к вычету «входящий» налог.

Применять пониженные ставки , но без права на вычет «входящего» НДС: 5% — при годовом доходе до 250 млн руб. в год; 7% — при доходе от 250 до 450 млн руб.



НДС по пониженным ставкам не включается в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), но учитывается в расходах на УСН «доходы минус расходы».

Чтобы применять пониженные ставки по НДС, организации на упрощенной системе налогообложения не должны будут подавать заявление в ИФНС

Первоначально планировалось, что упрощенцы будут заявляться на пониженную ставку НДС, но затем в законопроекте № 639633-8 во втором чтении эту обязанность отменили.

Выбранная ставка будет применяться в течение 12 налоговых периодов подряд. Поскольку налоговый период по НДС равен кварталу, выбранный порядок уплаты налога придется соблюдать на протяжении трех лет.

Как все плательщики НДС, упрощенцы будут выставлять счета-фактуры, вести книги продаж и покупок, сдавать НДС-декларации.

От НДС можно получить освобождение (ст. 145 НК):

при доходе ниже 60 млн руб. в предыдущем году;

при переходе на упрощенку с других налоговых режимов.

Если в текущем году заработано больше 60 млн руб., освобождение прекращает действовать с 1 числа месяца, в котором это произошло.

При этом доход учитывается вместе с доходами от патентной деятельности, если налогоплательщик совмещает УСН и ПСН.

2. Отменяются повышенные ставки по «упрощенному» налогу.

С 2025 года не будут применяться повышенные ставки 8% для УСН «доходы» и 20% для УСН «доходы минус расходы».

Действующими останутся только базовые значения:

6% — для УСН «доходы»;

15% — для УСН «доходы минус расходы».

Законом субъекта ставки могут снижаться соответственно до 1% и 5%.

3. Увеличиваются базовые лимиты для перехода на УСН и работы на спецрежиме.

Теперь применять упрощенку сможет большее число желающих:

«Переходный» лимит доходов для компаний вырос до 337,5 млн руб. за 9 месяцев года перед годом перехода на УСН (сейчас 112,5 млн руб.). В него включат все поступления, учитываемые по налогу на прибыль, кроме положительных курсовых разниц и субсидий при безвозмездной передаче государству имущества.

Среднюю численность работников для перехода на упрощенку увеличили со 100 до 130 человек.

Максимальная остаточная стоимость основных средств , допустимая для упрощенца — 200 млн руб. (сейчас 150 млн руб.).

Работать на УСН с 2025 года можно, пока годовой доход не превысит 450 млн руб. (вместо нынешних 200 млн).

Все лимиты доходов, а также лимит по стоимости ОС, будут индексироваться на коэффициент-дефлятор, который устанавливается ежегодно.

Для ИП и компаний, утративших в 2024 году право на применение упрощенки из-за превышения доходного лимита, ввели переходное положение (п. 11 ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):

Они вправе не ждать целый год (до 2026 года) и снова перейти на УСН уже с 1 января 2025 года, если за 9 месяцев 2024 года их доход не превысит новый «переходный» лимит (337,5 млн руб. умноженный на коэффициент-дефлятор). В эту сумму входят доходы, полученные на упрощенке и ОСНО.

НДФЛ для ИП — новая шкала

Предприниматели на ОСНО платят со своих доходов НДФЛ.

Сейчас ИП применяют ставку 13% для дохода не более 5 млн руб., а доходы свыше этой суммы облагается по ставке 15%.

С 2025 года для ИП, которые зарабатывают в год до 2,4 млн руб., ставка НДФЛ остается прежней — 13%, а для более высоких доходов вводится прогрессивная шкала:

Годовой доход, руб. Ставка НДФЛ не более 2,4 млн 13% от 2,4 млн до 5 млн 312 тыс. руб. + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб. от 5 млн до 20 млн 702 тыс. руб. + 18% с дохода, превышающего 5 млн руб. от 20 млн до 50 млн 3 402 тыс. руб. + 20% с дохода, превышающего 20 млн руб. более 50 млн 9 402 тыс. руб. + 22% с дохода, превышающего 50 млн руб.

Согласно этой шкале, по более высокой ставке налог уплачивается не со всей суммы дохода, а лишь с части, превышающей предыдущей уровень.

Льготный тариф страховых взносов

Для некоторых ИП и компаний из категории малого и среднего бизнеса будет действовать пониженный единый тариф взносов 7,6%. Тариф применяется к части выплаты физлицу, превышающей федеральный МРОТ.

Для этого нужно соответствовать следующим условиям:

ОКВЭД основного вида деятельности относится к разделу классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) «Обрабатывающие производства» . Но есть исключения — металлургия, производство табачных изделий, кокса и нефтепродуктов, а также напитков, в эту льготную категорию не входят.

Доход от такой деятельности составляет минимум 70% от всего объема доходов за предыдущий год, а затем и по итогам текущего периода.

При нарушении условий, право на тариф 7,6% теряется с начала года.

Новые акцизы

Новшества ждут и плательщиков акцизов:

Вводят акцизы на никотиновое сырье, на никотинсодержащие нагреваемые бестабачные смеси . При производстве никотинсодержащей продукции, продаже смесей и жидкостей для электронных сигарет можно будет получить сырьевой вычет.

Акциз вводят на фармсубстанцию этилового спирта и лекарств, содержащих спирт , не включенных в правительственный перечень. Акцизная ставка составит 0% при продаже фармсубстанции аптекам и медучреждениям, а также нулевой она будет для аптек, которые изготавливают лекарства по рецептам.

Размер нового акциза на природный газ для производства аммиака по специальной формуле будет определяться за каждые 1000 куб. м.

Имущественные налоги могут вырасти

По налогу на имущество организаций регионам дали право устанавливать повышенную ставку — до 2,5% для недвижимости, кадастровая стоимость которой превышает 300 млн руб.

По земельному налогу для участков с кадастровой стоимостью более 300 млн руб. отменяют льготную ставку 0,3% — с 2025 года она может составлять до 1,5%. Но ставка 0,3% сохранится для земель (независимо от их стоимости):

Сельхозназначения и входящих в зоны сельхозиспользования населенных пунктов.

Ограниченных в обороте, предоставленных для оборонных целей, для безопасности, таможенных нужд.

Туристический налог

Курортный сбор превратится в туристический налог — в НК ему посвящена новая глава 33.1.

Вводить налог будут муниципалитеты на своих территориях.

Плательщики — компании и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, хостелы и т.п.).

Ставка в 2025 году — 1%от стоимости услуг без НДС, а затем будет ежегодный рост ставки на 1%, но не выше 5% к 2029 году. Возможно введение дифференцированных ставок исходя из сезонности и категории места для проживания.

Сдавать декларацию и уплачивать турналог нужно ежеквартально. Декларация подается до 25 числа, а налог уплачивается не позже 28 числа следующего за кварталом месяца.

Госпошлины вырастут

Изменений по госпошлинам немало, в частности, с 2025 года повышается госпошлина за регистрацию прав и сделок с недвижимостью дороже 22 млн руб.:

для юрлиц она составит 0,2% от кадастровой стоимости, но не меньше 0,2% от цены сделки, а максимум — 1 млн руб.;

для ИП — 0,02% от кадастровой стоимости, но не меньше 0,02% от цены сделки, максимально — 500 тыс. руб.

Дробление бизнеса попало под амнистию

Когда единую предпринимательскую деятельность делят между несколькими компаниями или ИП, которые самостоятельны лишь формально, а на деле контролируются одними и теми же лицами — имеет место дробление бизнеса. Цель такого дробления — возможность применять спецрежим для занижения налоговой базы после того, как доходы превысят установленные лимиты.

При выявлении подобных схем от налоговиков неизбежно последует обвинение в уклонении от уплаты налогов со всеми вытекающими, но этого можно избежать, отказавшись от дробления добровольно в 2025–2026 годах, то есть, рассчитав и уплатив налоги с доходов, объединенных по всем созданным компаниям и ИП.

Согласно ст. 6 закона № 176-ФЗ добровольный отказ от незаконной схемы в 2025–2026 годах освобождает налогоплательщика от взыскания неуплаченных в связи с дроблением налогов, взносов, пеней, штрафов за 2022–2024 годы:

Если дробление не будет выявлено налоговой проверкой за периоды 2025–2026 гг., амнистия к долгам за 2022–2024 гг. будет применена с даты вступления в силу решения по итогам проверки.

Если дробление продолжится и в 2025–2026 годах, компании или ИП придется уплатить все доначисления, пени и штрафы.

Амнистия не применяется к решениям ФНС по проверкам, вступившим в силу до 1 января 2025 года.

Принятые поправки вызывают немало вопросов у бизнеса, остается надеяться, что подробные разъяснения со стороны налоговиков и Минфина по применению новых положений НК не заставят себя долго ждать, и появятся уже в ближайшее время.

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