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Карьера бухгалтера

Оскар за сцену в налоговой. 7 наград, которые заслуживают бухгалтеры

Люди, которые радуют других людей зарплатами два раза в месяц, просто обязаны получать премии. Мы прикинули, какие.
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Оскар за сцену в налоговой. 7 наград, которые заслуживают бухгалтеры
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

1. Оскар за лучшее актерское исполнение роли «уверенного в цифрах бухгалтера во время налоговой проверки»

Вручается за непревзойденное мастерство передачи стойкости и профессионализма во время визита налоговой. Этот бухгалтер знает, как достоверно изобразить уверенность, невозмутимость и уходящий в бесконечность взгляд. А после фразы «это не то, что вы думаете» так и хочется сказать: «Верю!»

2. Каннский лев за блестяще креативное оформление таблиц в Excel

Вручается за выдающуюся творческую работу со списками и таблицами, на которые приятно смотреть часами. Такой бухгалтер — настоящий творец, который превращает скучные цифры в произведение искусства. Долой черно-белые квадратики, да здравствуют арт-объекты «я так вижу». 

3. Пальмовая ветвь за лучшую режиссуру бюджета 

Вручается за умение управлять финансами так, что их всегда достаточно.

Этот гений умеет утвердить правильный сценарий бюджета и точно знает, сколько стоят прокат оборудования, спецэффекты и непредвиденные расходы. Такой фильм точно закончится хэппи-эндом. 

4. Грэмми за самый громкий стук по клавиатуре и использование принтера 

Вручается за умение создать особую музыкальную атмосферу в офисе. Этот бухгалтер с усилием бьет по клавишам калькулятора и ноутбука и обожает звуки принтера, судя по частоте его использования. А то, как виртуозно он перебирает шуршащую бумагу…Коллеги сказали бы, что это настоящая симфония бухгалтерских сезонов. 

5. Олимпийская медаль за стальные нервы во время отчетного периода

Вручается за железное терпение, хладнокровие и умение держать улыбку, даже когда «сдавать надо было еще вчера». Коллеги называют этого человека бухгалтером–акробатом за умение держать баланс не только в отчетах, но и в душе.

Он знает, что стресс, как долгосрочный бухгалтерский баланс: если ты не умеешь им правильно управлять, он начнет управлять тобой. 

6. Букер за лучшие праздничные открытки «С днем чего-то там»

Вручается тем, кому не нужен специальный день, чтобы поздравить коллегу. Этот бухгалтер знает, когда День рождения у курьера и женщины, которая работает в соседнем здании. Если вдруг вы хотели узнать, когда отмечается день кофе или огурца, просто спросите у такого коллеги. Он выбирает каждую открытку так тщательно, будто это цифры, которые нужно сверить в отчете. Не скупитесь на обратную связь, а то получите открытку «С днем брюзги». Это 5 марта, кстати.

7. Нобелевка за многозадачность

Вручается тем, для кого все задачи в приоритете. Этот бухгалтер — настоящий гуру организации и создатель таких чатов, как «Сбор денег на день рождения начальнику», «Обсуждаем бюджет», «Корпоратив». А еще ему удается вести несколько проектов одновременно и помогать HR устраивать тимбилдинги. Вот это энергия!

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