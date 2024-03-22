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Карьера бухгалтера

10 фраз, которые бесят бухгалтера 

Прочитать до конца и не выбеситься — миссия невыполнима.
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10 фраз, которые бесят бухгалтера 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вы не встаете за плечом работающего разработчика и не говорите: «Нужно переписать код. Это же несложно? Сделаешь за 5 минут?» Вы не приходите к маркетологу и не говорите: «Сделай мне красивый вовлекающий пост с котиком и бубенчиками для моего инстаграма, тебе ведь не трудно». 

К бухгалтерам же многие приходят с обесценивающими просьбами и вопросами, которые отнимают время, фокус на важные задачи и, главное, нервы.

Собрали 10 типично-токсичных фраз в сторону бухгалтера на работе. Делаем глубокий вдох и читаем.

1. «Это же просто ввод данных. Сколько там времени может уйти? 5 минут?»

5 минут у вас уйдет, чтобы объяснить человеку, что основная задача бухгалтера не сводится к механическому вводу данных.

Бухгалтерия включает анализ финансовой информации, контроль за соблюдением законодательства, планирование налогов и множество других задач, требующих высокой квалификации и внимания к деталям. Звучит сложно? Так, блин, и есть.

2. «Я не могу найти свой чек из командировки. Можешь его просто придумать?»

Эта фраза говорит о том, что человек безответственно подошел к сохранению важных финансовых документов. Для него это просто чек за гостиницу и воспоминания о прекрасных двух днях в Тюмени. А для вас — дополнительные сложности и риски. Если вы случайно потеряете зарплату этого человека за месяц, он сможет сам ее придумать?)

3. «Можешь посчитать мне налоги?»

Вспомните, сколько раз в этом году родственники, друзья, знакомые, знакомые знакомых просили вас помочь с налогами, финансами или документами, просто потому что вы бухгалтер. Помогать — это круто.

Помогать всем подряд, потому что вы что-то умеете, а они нет — это уже жертвоприношение. Если страдаете таким заболеванием, посмотрите «Догвилль» Ларса фон Триера.

4. «Подскажи, как мне уклониться от налогов?»

Бухгалтера то и дело стараются переманить на сторону зла и просят совета, как обойти закон. Это как попросить пожарного подсказать, как поджечь дом. Бухгалтеры знают финансовые законы лучше остальных, чтобы соблюдать их, а не нарушать. Правда же? ПРАВДА?

5. «Да что там сложного? За тебя все делает машина»

Многие бухгалтеры слышали мнения, что скоро их профессия исчезнет, ведь все будет автоматизировано. Как люди, которые работают с автоматизацией, экспертно заявляем, что даже самую навороченную автоматизацию должен разгребать кто-то умный (то же вы). Теперь вы знаете, что отвечать умникам, которые принижают достоинства вашей профессии. Самое время дать почитать статью тому самому коллеге. 

6. «Сколько мы должны заказчику? А, ты в отпуске, понял. Так, сколько мы должны заказчику?»

Ушли в долгожданный отпуск, но телефон разрывается от звонков? Часто боссы думают, что бухгалтер должен быть на связи 24/7. Еще чаще они думают, что бухгалтер должен помнить каждую цифру, даже если позвонить ему в три часа ночи. Разве у вас нет таких суперспособностей? Ну ладно. Так сколько вы должны заказчику? 

7. «Тут цифры. Значит, это работа бухгалтера»

Люди думают, что бухгалтеры должны разбираться во всем, что связано с цифрами и документами. Особенно часто бухгалтеров донимают сторонними задачами, когда в компании нет юриста, офис-менеджера и HR. Вооружившись стопками задач, которые им самим не нравятся, сотрудники начинают бежать к бухгалтеру. Ну цифры же, цифры…

8. «А можете прислать мне зарплату пораньше? Очень надо» 

Кажется, будто коллеги решили, что у вас есть волшебный барабан, который вы крутите, чтобы определить, кому первому достанется зарплата. Было бы неплохо. Но, увы, система работает гораздо сложнее. И даже последующие смс «С меня шоколадка» не помогут. 

9. «Да никто не заметит»

Добираемся до самого возмутительного: бухгалтера просят нарушить закон так, чтобы никто не заметил. А потом начальство может сказать, что вообще не в курсе и это личная инициатива бухгалтера продать квартиру стоимостью 20 миллионов за 1 миллион племяннику директора. Смело отправляем эту статью директору. Может, он поймет намек?

10. «Почему это так долго? В других компаниях все делают быстрее»

Если вы все делаете в срок, смело запрашивайте статистику по другим компаниям: сколько там человек в бухгалтерии, какие там сервисы, бюджеты на бухгалтерию и какие там метрики скорости: делают быстрее насколько? Что делают быстрее? Кто измерял?

Если же вы действительно работаете очень медленно, подумайте: может, вам нужен помощник или вы выгорели и вам пора в отпуск?

В любом случае сравнивать сотрудника с каким-то другим сотрудником в вакууме — это токсик. Вместо критики всегда должно быть предложение помочь или вместе подумать, как улучшить ситуацию.

Бонус. Почему в Dbrain никто не обесценивает бухгалтеров, и как это повторить

1. Делитесь тем, что делаете. Раз в месяц мы проводим встречи всей компании, где каждый отдел коротко делится своими успехами. Так мы видим, сколько контрактов оформила бухгалтерия и какие задачи закрыла за месяц. И заодно больше узнаем о специфике работе отдела.

2. Говорите «нет». У нас нормально, если сотрудник пришел к бухгалтеру, а тот не взял на себя задачу. Потому что она не входит в прямые обязанности или просто не приоритетна. Если разработчик может не взять задачу, потому что у него забит бэклог, то и бухгалтер — тоже. Фокусироваться на важном — мастхэв любого специалиста.

3. Сами улучшайте свои процессы. Пока одни бухгалтеры ждут, когда сверху спустится приказ ввести ЭДО или новые сервисы для документов, наш бухгалтер сам ищет, как упростить себе работу. Если большую часть работы за вас делает ИИ или роботы, это не значит, что вы как специалист уже не так значимы. Это значит, что вы отличный менеджер, который умеет оптимизировать процессы и освобождать время для более сложных и важных задач. Например, наш бухгалтер использует сервис Dbrain для распознавания первичных документов и больше времени тратит на финансовые стратегии и долгосрочное планирование бюджетов. Звучит солидно? Так и есть.

Распознали первичку, пока бухгалтер ходил за водичкой

Представьте, что на вашем рабочем столе есть папка, куда можно закинуть накладную, а она сама распознается и отправится в нужную систему. За секунды. Представили? А мы сделали!

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