Что такое умное распознавание документов. Объясняем с помощью Тиндера

Свайп вправо, пожалуйста. «Распознавание — это когда текст с бумаги переносится в электронный вид», — сказал один из клиентов Dbrain и оказался бы прав, если бы говорил про распознавание старого типа. Насколько старого?

Добро пожаловать в 50-е

Первые технологии распознавания документов появились еще в 1950. Технология OCR (оптическое распознавание символов) позволяла машинам считывать текст и преобразовывать его в машиночитаемый формат.

Система была примитивной, работала с ограниченным количеством шрифтов и требовала специально подготовленных документов в идеальном качестве. Но технологию использовали: банки даже умудрялись обрабатывать банковские чеки.

Сегодня многие компании до сих пор используют OCR — технология с 1950 годов конечно сильно изменилась, но суть осталась та же: текст с бумаги переносится в электронный вид. Круто, но ведь сколько технологий появилось за это время. Неужели распознавание документов сделало настолько маленький технологический рывок?

Современные технологии: Tinder и IDP

За последние лет 20 технологии кардинально изменили то, как мы живем, работаем и отдыхаем. Отличный пример заметного изменения — Tinder. Благодаря дейтинг-приложениям у нас изменился процесс поиска отношений.

Раньше люди говорили: «Нужно пойти и познакомиться с кем-нибудь в баре».

Сейчас они говорят: «Классный чел. Свайп вправо».

Если бы поиск второй половинки был бизнес-процессом, можно было бы с уверенностью сказать: «Как круто этот бизнес-процесс автоматизировали!»

В сфере распознавания документов тоже произошли большие изменения. На смену OCR пришел IDP (интеллектуальная обработка документов).

Эта технология использует искусственный интеллект и автоматизирует извлечение и обработку данных из любых типов документов, включая неструктурированные и полуструктурированные форматы. IDP превращает фото и сканы документов в доступные и управляемые данные на вашем компьютере.

Раньше бухгалтер говорил: «Вижу стопку из ста накладных. Иду перепечатывать, но сначала кувшин кофе».

Сейчас он говорит: «IDP за секунды сам распознал все накладные, структурировал данные и разложил по папкам. Кувшин кофе отменяется».

Бариста: «((((((((»

Что общего между умным распознаванием документов в Dbrain и Tinder

1. Анализ большого объема данных

Tinder анализирует миллионы профилей и предпочтений пользователей, чтобы предлагать идеальные (на его взгляд) мэтчи.

Мы в Dbrain обучаем наш сервис на огромном количестве документов, чтобы он мог идеально распознавать любой документ, с которым работает ваша компания.

Распознали первичку, пока бухгалтер ходил за водичкой Представьте, что на вашем рабочем столе есть папка, куда можно закинуть накладную, а она сама распознается и отправится в нужную систему. За секунды. Представили? А мы сделали! Попробовать

2. Обучение на основе взаимодействия

Tinder со временем улучшает предложения мэтчей на основе откликов пользователей (свайпы влево или вправо).

Сервис распознавания документов также обучается на основе корректировок и обратной связи, которые предоставляют пользователи. Это повышает точность и эффективность распознавания в будущем.

3. Пользовательский интерфейс и удобство использования

Tinder делает акцент на простоте использования, и люди могут легко выбирать партнеров.

Наш сервис распознавания тоже максимально удобен и интуитивно понятен. А еще он может работать как в облаке, так и в вашем контуре. Свайп вправо, пожалуйста.

Чем умное распознавание документов НЕ похоже на Тиндер

1. Непредсказуемый результат. На фото было одно, а в жизни…

Удачный свайп — и вот вы спешите навстречу потенциальной судьбе. Подходите к назначенному месту встречи, а там… и на фотографии не похоже, и по характеру полное несовпадение.

У нас в распознавании таких сюрпризов не бывает. Если вы загрузили накладную от Ивана Иванова, сервис никогда не выдаст вам в распознанном тексте «Бред Питт». Все данные, которые есть в документе, сервис прилежно достанет без ошибок и преувеличений.

2. Ограничения по свайпам

В Tinder, если у вас не супер–пупер аккаунт, количество свайпов в день ограничено. Не успел найти приемлемый вариант для свидания — до свидания.

В Dbrain ограничения выставляете вы. Можете обрабатывать сколько угодно документов: от тысяч до миллионов в месяц.

Глава, в которой людям, которые работают с документами, пора свайпать вправо. Вправо же?

Dbrain специализируется на умном распознавании документов с помощью ИИ. Мы умеем классифицировать, распознавать и проверять множеством способов любые документы и полностью автоматизировать процессы с ними. Например, умеем ускорять работу с первичкой.

Дайте знать, если захотите посмотреть кейсы по конкретным процессам — для этого оставьте заявку на dbrain.io.

Распознали первичку, пока бухгалтер ходил за водичкой Представьте, что на вашем рабочем столе есть папка, куда можно закинуть накладную, а она сама распознается и отправится в нужную систему. За секунды. Представили? А мы сделали! Попробовать

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