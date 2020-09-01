Блокировка счета: проблемы и решения

«Блокировка счета» — нет такого понятия в законодательстве. Понятия нет, а факт есть. По существу это означает приостановление банком расходных операций по счету. Заблокировать могут как всю сумму средств на счетах полностью, приостановив все операции, но только расходные, так и частично.

Почему налоговая инспекция может заблокировать счет в банке?

Чаще всего счет блокирует налоговая. Основаниями для приостановления операций по счетам являются:

обеспечение исполнения решения о взыскании за счет денежных средств налогоплательщика в банках, а также электронных денежных средств;

непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления — в течение 3 лет со дня истечения срока, установленного настоящим подпунктом;

неисполнение налогоплательщиком обязанности по обеспечению получения по месту нахождения организации документов в электронной форме по ТКС в течение 10 рабочих дней со дня установления налоговым органом факта неисполнения налогоплательщиком такой обязанности;

неисполнение налогоплательщиком обязанности по передаче квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для передачи квитанции о приеме документов;

непредставление расчета сумм НДФЛ или расчета по страховым взносам;

обеспечение возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Как видим, причин блокировки счета налоговой не так уж много. Сама налоговая предлагает вариант решения вопроса: «Устранить причину нарушения в максимально короткие сроки», и обещает, со своей стороны в такие же, максимально короткие сроки, ваш счет разблокировать.

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В основном срок разблокировки составляет не позднее одного дня, следующего за днем:

получения налоговым органом документов (их копий), подтверждающих факт взыскания;

представления налогоплательщиком налоговой декларации;

исполнения налогоплательщиком обязанности по обеспечению получения от налогового органа по месту нахождения организации документов в электронной форме по ТКС (пункт 5.1 статьи 23 НК РФ);

представления указанным налоговым агентом (плательщиком страховых взносов) расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (расчета по страховым взносам)

Есть еще и особые сроки:

двухдневный срок со дня получения заявления налогоплательщика об отмене приостановления операций по счетам в части превышения суммы денежных средств, указанной в решении налогового органа о приостановлении операций по счетам и находящихся на счетах денежных средств, достаточных для исполнения решения о взыскании, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ.

не позднее одного дня, следующего за наиболее ранней из следующих дат:

дня передачи в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 статьи 23 НК РФ, налогоплательщиком квитанции о приеме документов, направленных налоговым органом; дня представления документов (пояснений), истребованных налоговым органом, при направлении требования или явки представителя организации в налоговый орган — при направлении уведомления о вызове налогоплательщика.

В общем — все просто. Необходимо исполнить нарушенную обязанность и счет будет разблокирован.

Банк «Развитие-Столица» активно взаимодействует со своими клиентами и старается не допускать блокировки счета, если клиент действует законно и идет на контакт. Банк в этой ситуации готов проявить гибкость и лояльность, оставаясь в рамках закона. Наши специалисты всегда готовы помочь вам в разрешении непростых ситуаций.

Какими еще могут быть причины блокировки

На основании решения суда. Приостанавливаются операции по банковским счетам организаций или лиц, чья деятельность признана экстремистской, преступной, террористической и пр. Основанием блокировки счета может быть решение суда о наложении ареста на банковские счета организации в рамках уголовного или гражданского дела.

Разблокировать счет можно после отмены решения суда, или если орган подтвердит отсутствие необходимости в дальнейшей блокировке счета.

На основании решения органов исполнительного производства. Это постановление судебного пристава-исполнителя о принудительном исполнении судебного акта или актов уполномоченных органов о взыскании. В связи с наличием решения по гражданскому, арбитражному или административному делах решение принимается не об аресте всего счета, а только конкретной суммы денежных средств, указанной в судебном акте.

Если средств на счете недостаточно для исполнения, банк будет производить списание суммы задолженности по частям, по мере поступления денег на счет в порядке очередности, которая установлена законом для каждого вида платежа (алименты, возмещение вреда, заработная плата, налоговые отчисления и т.д.).

Для разблокировки счета необходимо погасить задолженность, либо добиться отмены решения судебного органа или органа исполнительного производства.

Банк может заблокировать счет и по своей инициативе. Основанием принятия решения о блокировке счета является, как правило, применение положений 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», либо подозрение в совершении организацией мошеннических действий.

Банк блокирует счет, если движение средств по счетам организации вызвали у него подозрения, что организация участвует в незаконной деятельности. И даже если у вас за спиной многолетняя безупречная репутация, ваша компания попадает под пристальный контроль службы финансового мониторинга банка.

Основные причины, при которых банк может заблокировать счет:

операция проводится по сделке, в которой сторона или обе стороны действуют по поручению лиц, находящихся в розыске;

организация отказалась предоставить документы, запрошенные банком для подтверждения законности проводимой операции, либо представленные документы вызвали у банка подозрения в их подлинности;

организация часто осуществляет переводы в пользу физлиц, либо снимает наличные со счета.

организация совершает сделки, имеющие запутанный или необычный характер, не имеющие очевидного экономического смысла;

списание денежных средств производится в срок, не превышающий двух дней со дня зачисления;

проведение сомнительной операции по счету (операция не соответствует видам уставной деятельности или ОКВЭД организации; противоречия между данными в платежке и в подтверждающих документах; назначение платежа сформулировано не четко и такой платеж неоднократно повторяется);

низкая налоговая нагрузка деятельности организации (менее 0,9% от выручки);

руководитель компании одновременно возглавляет еще несколько организаций, при этом он не появляется в банке лично, что может вызвать подозрение у банка в номинальности директора;

организация не уведомила банк о внесении изменений в учредительные документы (изменение Устава, юридического адреса, состава участников, наименования и т.д.);

адрес местонахождения организации не подтвержден проведенной проверкой (или адрес носит «массовый» характер, внесен в черные списки).

Данный список причин не является исчерпывающим, подозрение сотрудников банка может вызвать любая сомнительная транзакция.

При блокировке счета банк обычно присылает уведомление — через интернет, SMS-сообщение или другим способом.

Если вас оповестили о том, что счет вашей организации заблокирован, нужно как можно быстрее узнать о причинах блокировки. Важно предоставить запрашиваемую документацию, если банк пытается проверить законность деятельности организации. К документам, подтверждающим законность деятельности организации, относятся счета-фактуры, акты приемки, накладные, доверенности, договоры с контрагентами, складские документы. Банк вправе запросить дополнительные документы (сведения о налоговой отчётности, штатное расписание, договор аренды на помещение и т.д.).

По итогам рассмотрения документов финмониторинг банка принимает решение о снятии блокировки со счета или об отказе в проведении дальнейших операций по счету. Такой отказ влечет массу негативных последствий для организации и ее руководства. Когда счет организации блокируется одним из банков, информация о этом передается в ЦБ РФ и становиться доступной для других банков, а также органов и служб финансовой безопасности. Так формируются «черные списки» клиентов (организации, руководители и учредители), нахождение в которых станет причиной отказа в открытии нового счета в любой другой кредитной организации.

Устранить последствия отказа в проведении операции и блокировки счета можно путем обжалования действий кредитной организации в межведомственную комиссию ЦБ РФ либо в суд.

Предпринимателям необходимо вести дела крайне аккуратно, тщательно проверять контрагентов, правильно заполнять платежные поручения и указывать понятные и точные назначения платежа, иметь в наличии все документы по сделкам, своевременно платить налоги и сдавать отчетность.

Специалисты Банка «Развитие-Столица» помогут в решении любых вопросов при проведении операций по счетам, проконсультируют и подскажут какие предоставить документы.

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