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Как руководителю узнать о долгах компании

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Каждый хочет и должен управлять своими финансами, а руководитель предприятия еще и финансами компании, контролировать ситуацию. Долги могут испортить репутацию, стать причиной проблем с законом, ограничений. Проверить себя и компанию на задолженности достаточно просто — в сети интернет провести сверку по долгам можно в любой момент через специализированные порталы в оперативном режиме. И произвести оплату, что удобно.

Каждый руководитель хочет иметь в своем штате надежного бухгалтера и не вникать в учет. Но совсем не контролировать деятельность бухгалтерии нельзя, тем более, если ее передали на аутсорс.

Бухгалтер может нанести урон деловой репутации компании, как перед контрагентами, так и перед контролирующими органами, задолженность может быть взыскана судом за счет имущества, неплательщику грозят штрафные санкции, которые могут стать тяжким бременем для бюджета.

Причины возникновения долгов могут быть различными, и пока существует человеческий фактор, избежать ошибок полностью не удастся. И даже незначительные долги компании или ее руководителя могут привести к парализации всей деятельности. Для того чтобы своевременно узнать о налоговых и других долгах и оплатить их, достаточно просто периодически проводить проверку.

Кроме того, сбор информации проводят перед покупкой бизнеса.

Способы проверки задолженности компании

  • ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью, которая должна быть открытой для заинтересованных лиц;
  • через сайт ФНС РФ;
  • проверить реестр недобросовестных поставщиков;
  • убедиться через сайт ФССП РФ, что в отношении компании не ведется исполнительное производство.

Проверить налоговую задолженность компании можно с достаточно большой точностью. Чтобы получить полную картину, лучше использовать сразу несколько способов. Кстати, проверять можно (и нужно) не только свою организацию, но контрагентов.

Проверка через сайт ФНС РФ — способ бесплатный, быстрый и надежный. Так это официальный сайт государственного органа, сведения вы получите из максимально авторитетного источника:

Проверка с помощью Федеральной службы судебных приставов — еще один вариант проверки компании и руководителя на наличие задолженностей:

Проверка на наличие в Реестре недобросовестных поставщиков. Такой реестр доступен на официальном сайте госзакупок, получить информацию из него можно бесплатно.

Проверка с помощью ЕФРСБ — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в который включаются сведения, отражающие фактическое состояние компании, проходящей банкротство.

В данном реестре находятся данные о долгах у компаний, кредиторов, стадия процедуры признания юридического лица финансово несостоятельным.

  • для получения сведений из ЕФРСБ нужно зайти на официальный сайт. На стартовой странице находятся в хронологическом порядке данные о проводимых процедурах банкротства. Через форму расширенного поиска можно получить подробные сведения о компании.

Большое значение имеет не только задолженность у компании, но и судебные дела. Для этого нужно изучить картотеку арбитражных дел.

Как проверить ООО на судебные дела по ИНН:

Картотека арбитражных дел поможет установить, не участвует ли предприятие в тяжбе в настоящий момент. Вы получите сведения, в каких именно тяжбах участвует компания, в какой роли, информацию на какой стадии находится разбирательство.

Как еще можно обезопасить свой бизнес

Государство жестко контролирует предпринимательство. В этом контроле банкам отведена особая роль. В частности, банки следят за тем, чтобы клиент заплатил налоги, и интересуются происхождением денег. Банк, не соблюдающий правила контроля, потеряет лицензию. Если правильно построить работу с банком, то задолженности мимо вас не пройдут и будут погашены вовремя и без последствий.

Удобнее всего выстроить взаимодействие через онлайн-банк. Абсолютное большинство банков имеет онлайн-платформы, позволяющие совершать платежи и отслеживать транзакции, не вставая с места. Воспользоваться онлайн-услугами можно через веб-браузер или мобильное приложение, разработанное самим банком. К тому же так вы будете контролировать все платежи, списания, видеть блокировки.

С Онлайн-банком Банка «Развитие-Столица» вы можете развивать свой бизнес, доверив специалистам заботу о формальностях.

Онлайн-банк «Развитие-Столица» — современная система расчетов, которая помогает оперативно и удобно решать любые финансовые вопросы.

Документооборот с банком происходит также онлайн. Документы подписываются электронной цифровой подписью, что очень удобно, и такой способ подписания позволяет приравнять электронные документы к подписанным обычной подписью.

ЭЦП руководителя часто используются подчиненными, что упрощает бухгалтеру сдачу отчетности, отправку платежей, юрист может без труда передавать документы в суды, специалист по ВЭД подписывать и отправлять документы в таможню. Но передача ЭЦП является делом опасным и может привести к нежелательным последствиям. Подчиненный может быть не заинтересован в выполнении поручений и использовать данные ему права в корыстных целях.

Если по отношению к владельцу ЭЦП были совершены неправомерные действия, у него могут быть проблемы с доказательством невиновности. Руководствуясь нарушением принципа конфиденциальности ЭЦП, суды не всегда могут признать подписание документов незаконным.

Если вы хотите дать, например, бухгалтеру доступ к выпискам банка или загрузке платежек в онлайн-банк, то можете сделать его пользователем с ограниченными правами доступа. Либо самостоятельно загружайте платежи и выгружайте выписки, в этом при работе с Онлайн-банком Банка «Развитие-Столица» ничего сложного нет.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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