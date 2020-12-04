Продолжаю борьбу из-за обвинений по 1С: жалоба на следователя

Вчера я писал о том, как посетил прокуратуру Краснодарского края и как занёс туда жалобу на слишком вольные действия одного ретивого следователя.

В связи с тем что klerk.ru был подвергнут DDOS атаке, у меня не получилось тогда прикрепить собственно тексты ходатайства моего адвоката и постановления об отказе. Однако, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Поэтому делаю это сейчас.

Ну, и само постановление. Слепил следак его прямо при нас, не вставая с кресла, с улыбкой сопроводив его вручение моему адвокату словами: «Не согласны — обжалуйте!».

Интересна позиция по этому поводу прокуратуры Краснодарского края, которая в надзорной жалобе указывает следующее: