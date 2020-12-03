Посетил прокуратуру края: занёс жалобу на следователя

Как я посещал ФСИН, я уже рассказал, а сегодня расскажу о том, что посещал ещё и прокуратуру Краснодарского края.

Под лежачий камень вода не течёт. В большинстве своём, неправосудно осужденные люди опускают руки и выдают что-то вроде «бороться с системой бесполезно», «пустая трата времени и сил» или что-то подобное.

Однако «система» в основном и существует за счёт этого. Слепил «эксперт» липовую экспертизу — ему за это государство ещё и денег заплатило (а как вы думали? Не за бесплатно это всё, немалые деньги из бюджета на это тратятся). И не наказали его за подлог. Вот он и в следующий раз сделает такую же экспертизу сваяет. А между тем у кого-то появится клеймо на всю жизнь. Но деньги же не пахнут...

Я отвлёкся рассуждениями о недобросовестных «экспертах» — этот пост не о них.

Сейчас я хотел бы рассказать о цели своего вчерашнего визита в прокуратуру края.

Посещал я учреждение на Советской, 39 с целью занести дежурному прокурору письмо, адресованное заместителю прокурора края. В нём я просил дать оценку действиям следователя Артура Вартикяна, который отказал в удовлетворении ходатайства моего адвоката, признав его... незаконным.

Отбирает следователь хлеб у судей и прокуроров, наделяя себя несвойственными для следствия полномочиями давать оценку законности/незаконности правам, которые гарантируются УПК участникам процесса

Ст. 119 УПК РФ: Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, представитель администрации организации и иное лицо, права и законные интересы которых затронуты в ходе досудебного или судебного производства, вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, либо представляемых им лица или организации.

Буду продолжать вам рассказывать о том, как я борюсь с системой.