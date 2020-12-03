«Клерк» пытались подкупить, чтобы мы закрыли статью о коррупции вокруг ФНС. Мы не согласились и наш сайт атаковали

Никогда такого не было, и вот опять. За резонансную статью о новом виде мошенничества с липовыми декларациями нашему порталу прилетело: сначала предложение о взятке, потом DDoS атака.

Мы разместили расследование Михаила Жуховицкого о том, как в Москве тысячами валятся нулевые уточненки, которые сами компании не отсылали. История очень серьезная, и как с ней бороться, пока не знают даже наверху. Почитайте.

Сцена 1. Когда решалам дорого

Пост Жуховицкого за пару дней собрал уже 100 000 просмотров. О материале знают в центральном аппарате ФНС. В общем, погудели мы знатно. И у нас есть информация, что в московских налоговых начались выемки документов и поиск нечистоплотных инспекторов.

И все вроде бы хорошо, мир становится немного лучше, но нет, вчера и нашей редакции, и Михаилу прилетело письмо с предложением «о коммерческом закрытии материала».

Мы вступили в переговоры, чтобы понять, чьи ноги. Интересно, кто заказчик — коррумпированные инспекторы или мошенники из УЦ?

Посовещавшись, решили предложить 5 млн, чтобы посмотреть не реакцию офигевших от суммы решал.

Миша решил прикалываться дальше и предложил 10 млн за удаление себя с «Клерка».

Реакция была мгновенной. «ДОРОХО», — ответили нам, параллельно взывая к нашей совести (без комментариев):

«Да уж... Вы же прекрасно понимаете, что это неподъемная цифра!? Неужели у редакции нет своей личной позиции по этому вопросу?».

«Бедняжки», — подумали мы.

А вот что ответили Мише:

Материал, безусловно, мы бы не стали закрывать и за 5 млн, и за 10. Кто с нами давно, знает, что нас не напугали даже угрозами о «закрытии» нашего владельца Бориса Мальцева (да, закрытие в данном случае — это про тюрьму).

Сцена 2. DDoS атака. Бравые решалы не сдаются

Сегодня нам прилетела ответочка от тех, кого мы обидели. Сайт атакуют, он висел все утро, только сейчас мы смогли разместить этот материал.

На портал прилетела DDoS атака. Это когда сайт висит: атаку заказывают плохие дядечки хакерам, чтобы на сайт не могли зайти юзеры.

Это наш трафик сегодня....

Сайт лежал пару часов, но наши админы справились.

Коллеги из других СМИ, редакция «Клерка» обращается к вам. Перепечатывайте материал, чтобы все знали: журналистов затыкать нельзя. #ЯМЫКЛЕРК. Мы уже продублировали материал на Дзене, чтобы вы могли прочитать его, даже если «Клерк» снова положат.

Ну, что, ребята, которые работают на плохих дядечек, что у вас в планах на завтра?

Ваша бесстрашная редакция «Клерка»