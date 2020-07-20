Как правильно выбрать упрощёнку: доходы против расходов

Доходы или доходы минус расходы? Это вопрос, который каждый предприниматель задаёт себе, когда выбирает упрощённую систему налогообложения. Неправильный ответ повлияет на прибыльность бизнеса, а поменять решение получится только в следующем году.

При таких последствиях ошибаться с выбором не хочется. Поэтому давайте разбираться, как правильно подобрать упрощёнку, чтобы платить государству меньше и получать больше прибыли.

Какой бывает упрощёнка

Немного теории. Упрощённая система налогообложения (УСН) — налоговый режим, при котором организации и предприниматели платят единый налог и сдают одну общую декларацию. Чтобы работать на УСН, бизнес должен соответствовать двум критериям:

штат сотрудников — меньше 100 человек;

доход за календарный год — не более 150 млн рублей.

Упрощёнка бывает двух видов:

Доходы. Платите налоги по УСН только с полученного дохода. Заработали 10 млн рублей — заплатили 600 тыс. рублей по ставке 6%. Доходы минус расходы. Платите налоги только с прибыли. Заработали 10 млн рублей, потратили 5 млн рублей — заплатили 750 тыс. рублей по ставке 15%.

Важно. Если бизнес не получил прибыли, платить налоги по системе «доходы минус расходы» всё равно нужно. Есть минимальный порог в 1% от суммы дохода, который предприниматель платит, даже если работает в убыток.

Предприниматели могут выбрать упрощёнку как налоговый режим для своего бизнеса в двух случаях:

В момент регистрации бизнеса. Предприниматель или учредитель компании подают заявление на упрощёнку одновременно с документами на регистрацию или в течение 30 дней после. Перед новым календарным годом. Предприниматель или директор компании подают заявление на упрощёнку в текущем году, чтобы с 1 января следующего года перейти на упрощёнку.

Принято считать, что ставка по УСН «доходы» равна 6%, а по УСН «доходы минус расходы» равна 15%. В Москве это действительно так. Но в других регионах ставки отличаются. Например, в Санкт-Петербурге берут только 7% с прибыли, а в Ивановской области только 4% по доходам. Коллеги из «1С:ИТС» составили таблицу со ставками упрощёнки по каждому региону. Пользуйтесь!

Что влияет на выбор упрощёнки

Выбор упрощёнки зависит от того, сколько вы тратите на ведение и развитие бизнеса. Есть несколько критериев выбора правильного налогового режима.

Текущие расходы бизнеса

Если вы практически не тратите деньги на бизнес, выбирайте упрощёнку по «доходам»: ставка налога по доходам всегда ниже, чем по расходам. Например, если оказываете образовательные, юридические или бухгалтерские услуги — они практически не требуют затрат.

Если вы много тратите на развитие бизнеса, присмотритесь к системе «доходы минус расходы». Например, если расходы составляют больше 30−40% от общего оборота. Особенно система подходит бизнесам с низкой маржой. Например, перепродажа товаров с небольшой стоимостью: продуктов питания, одежды, бытовой химии или средств гигиены.

Московский предприниматель Дмитрий покупает куриное мясо у фермеров из Подмосковья и продаёт в сетевые столичные магазины. Стоимость закупки — 150 руб. за кг, продажи — 200 руб. за кг. За год Дмитрий перепродаёт 20 тыс. кг мяса, поэтому доход составляет 4 млн руб., расходы — 3 млн руб. Ещё 500 тыс. руб. предприниматель тратит на ремонт и топливо для «Газели», на которой возит мясо с ферм в магазины.

По системе «доходы минус расходы» за месяц Дмитрию начислят (4 000 000 − 3 000 000 − 500 000) ? 15% = 75 000 руб. налогов по упрощёнке. Если бы он работал на УСН «доходы», то ему бы начислили 4 000 000 ? 6% = 240 000 руб.

Система «доходы минус расходы» учитывает только бизнес-расходы, которые:

экономически обоснованы;

направлены на получение дохода;

подтверждаются чеками, платёжками, накладными и другими документами.

Например, траты на закупку сырья считаются бизнес-расходами, а покупка нового автомобиля — нет. Полный перечень расходов, которые учитывают на упрощёнке «доходы минус расходы», можете посмотреть в статье 346.16 Налогового кодекса.

Штат работников

Чем больше сотрудников в штате, тем выгоднее работать на системе «доходы минус расходы». Дело в том, что зарплата, страховые и пенсионные взносы, командировочные и больничные выплаты считаются бизнес-расходами.

Компания «Делконс» занимается консультационными услугами. Ежемесячный доход — около 5 млн руб. в год. Больших бизнес-расходов нет: разве что аренда на 1 млн руб. Казалось бы, стоит выбрать упрощёнку «доходы», чтобы средний налог за месяц составил 240 000 руб.

Но штате компании работает 10 человек, фонд оплаты труда составляет 2,7 млн руб. в год. Получается, что работать на системе «доходы минус расходы» компании выгоднее: платить придётся только (5 000 000 − 2 700 000 − 1 000 000) ? 15% = 195 000 руб.

Но есть нюанс. На упрощёнке «доходы» тоже можно вычесть расходы на персонал. Это касается только больничных выплат, страховых и пенсионных взносов. Сумма вычитаемых расходов не должна превышать 50% от доходов. Например, если сотрудников немного и ФОТ небольшой, можно выбрать упрощёнку «доходы» и вычитать пенсионные и страховые взносы.

Торговые сборы и налоги

Упрощёнка — это налог, который заменяет все остальные налоги. Но некоторые сборы всё-таки нужно платить отдельно. Это НДС при работе с иностранными контрагентами и торговый сбор. Например, если покупаете товары у китайских поставщиков, нужно платить НДС с каждого товара. А торговый сбор платят организации, которые занимаются розничной торговлей в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Торговый сбор и НДС считаются расходами бизнеса. Если вы работаете с иностранными компаниями или занимаетесь розничной торговлей, обратите внимание на упрощёнку «доходы минус расходы». Возможно, налоги в сочетании с другими бизнес-расходами помогут платить меньше.

Чек-лист по выбору упрощёнки

1. Посмотрите налоговые ставки в своём регионе. Вот таблица со ставками УСН по каждому субъекту РФ.

2. Оцените расходы бизнеса. Если тратите на развитие своего дела больше 30−40%, есть смысл перейти на упрощёнку «доходы минус расходы».

3. Посчитайте расходы на персонал. Если вы работаете один или с небольшим штатом, выбирайте «доходы». Но с большими расходами на персонал лучше работать на системе «доходы минус расходы».

4. Посчитайте другие налоги. Если ваш бизнес будет работать с НДС или торговым сбором, приплюсуйте их к другим расходам и оцените, какая налоговая система для вас выгоднее.