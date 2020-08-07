Пять способов вернуть кредиты, взятые на бизнес, если ИП закрылся

Из-за начавшегося экономического кризиса малый бизнес оказался под угрозой, а кому-то даже пришлось закрыться.

Но закрытие бизнеса не ведет к отмене кредитов, взятых индивидуальными предпринимателями на его развитие, платить всё равно нужно. Есть несколько способов закрыть кредит.

Способ 1. Воспользоваться кредитными каникулами

До 31 декабря индивидуальный предприниматель может получить кредитные каникулы на полгода. Эту возможность ввел Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ.

Этот способ подойдет, если платить по кредиту прямо сейчас нечем, но есть шансы восстановить доход в течение ближайшего полугода и условия по кредиту в целом устраивают.

Для получения каникул требуется попадать под 4 условия:

за месяц до подачи в банк требования о кредитных каникулах доходы заемщика снизились на 30%,

сумма кредита не превышает установленный лимит в 300 тыс. руб.,

заемщик не находится на ипотечных каникулах,

кредит взят до 3 апреля.

Если все условия выполнены, то банк обязан предоставить кредитные каникулы, во время которых по кредиту можно будет не платить. Мы уже писали подробную статью, как ИП уйти на кредитные каникулы, прочитайте, там есть нюансы.

После завершения кредитных каникул банк предоставит заемщику новый график платежей, где добавит сумму начисленных за время отсрочки процентов к основному долгу. Срок кредита увеличится на время каникул. Лучше брать кредитные каникулы на максимальный срок — полгода, т.к. взять отсрочку можно только раз, а вот прекратить её действие можно в любое время, оповестив об этом в банк.

За время кредитных каникул можно поискать новые источники дохода, помочь в этом может биржа труда. На бирже не только платят пособие, но и помогают найти новую работу или пройти обучение со стипендией. Подробнее об этом в нашем тексте «Как встать на учёт по безработице».

Ещё вариант получить отсрочку — воспользоваться отсрочкой банка. У многих кредитных организаций есть собственные программы кредитных каникул, условия по которым отличаются от условий, регламентированных законом № 106-ФЗ. Банку выгоднее сохранить заемщика, который сможет оплачивать кредит через какое-то время, чем потерять его совсем.

Важно. При оформлении кредитных каникул уточните у менеджера, является ли опция внутренней программой банка или оформляется по № 106-ФЗ, чтобы условия кредита после отсрочки не стали потом неожиданностью.

Способ 2. Реструктурировать или рефинансировать кредит

Если банк отказался предоставить индивидуальному предпринимателю кредитные каникулы или их срок завершился, а оплачивать кредит всё ещё тяжело, то его можно реструктурировать.

Реструктуризация кредита подразумевает изменения условий договора. Основных способа два — продление срока кредита или снижение процентной ставки. Оба они направлены на уменьшение ежемесячного платежа. Чаще всего банк соглашается продлить срок кредитного договора. В итоге переплата по кредиту увеличивается, но ежемесячный платеж сокращается, что упрощает для заемщика оплату кредита в текущем моменте.

Чтобы реструктурировать кредит, необходимо подать в банк заявление, образцы заявлений часто можно скачать прямо на сайте банка.

Также к заявлению нужно приложить документы, подтверждающие невозможность оплачивать кредит в полном объеме. Такими документами являются:

— справка о доходах за последние 3 месяца;

— лист записи ЕГРИП о прекращении деятельности в качестве ИП;

— справка о постановке на учет в качестве безработного (выдают центры занятости, в некоторых регионах — ещё и Госуслуги);

— свидетельство о смерти созаемщика;

— свидетельство о рождении ребенка,

— документы, подтверждающие нетрудоспособность.

Если у вас есть план по восстановлению заработка, который поможет погасить кредит, озвучьте его менеджеру банка. Ваша задача — показать, что трудности с оплатой кредита временные и через какое-то время вы сможете с ними справиться.

Пример. У индивидуального предпринимателя Надежды была небольшая танцевальная студия. Из-за коронавирусного кризиса и длительных ограничений на работу фитнес-центров, студию пришлось закрыть, а вместе с ней и ИП. Надежда брала кредит на развитие студии в сумме 300 тыс. руб. на четыре года. Ежемесячный платеж по кредиту составляет 7 827 руб.

Надежда обратилась в свой банк с заявлением о реструктуризации кредита, приложив к нему справку о доходах за последние 3 месяца и лист записи ЕГРИП о прекращении деятельности в качестве ИП. Также Надежда вспомнила о своем хобби — выпечке тортов.

Тогда она зарегистрировалась как самозанятая и представила банку свой финансовый план по развитию бизнеса домашнего кондитера. Банк пошел ей навстречу и реструктурировал кредит, теперь его срок составляет 6 лет, а ежемесячный платеж уменьшился до 5 787 руб.

У нас есть статья «Как стать самозанятым, и работать в любом регионе», вдруг вам будет полезно.

Важно. Реструктуризация — право, а не обязанность банка, поэтому банк может отказать в услуге.

Если банк отказался реструктурировать кредит, то предприниматель может попробовать рефинансировать его в другом банке. Этот способ является оптимальным, если у заемщика открыто несколько кредитов, тогда их лучше объединить в один при рефинансировании.

Пакет документов для рефинансирования у каждого банка может отличаться, но в целом стандартный:

— паспорт,

— второй документ, подтверждающий личность заемщика (загранпаспорт, водительские права, ИНН),

— документ, подтверждающий трудовую деятельность,

­— справка о доходах (или выписка Пенсионного фонда) за последние 3 или 6 месяцев.

Вместе с документами в новый банк необходимо подать заявление о рефинансировании кредита и кредитный договор с текущим банком. Если по кредиту выступал поручитель, то потребуется договор поручительства. Если же кредит обеспечен залогом — то нужен и залоговый договор.

Некоторые банки в рамках рефинансирования не только открывают заемщику новый кредит вместо старого (или нескольких), но и выдают некоторую сумму наличными, что также может поддержать предпринимателя в период между закрытием бизнеса и поиском нового источника дохода.

Способ 3. Договориться с поручителем

Если по кредиту индивидуального предпринимателя привлекался поручитель, то о невозможности оплачивать кредит необходимо оповестить и его. Также можно попробовать договориться с поручителем о временной поддержке в оплате кредита.

Важно учитывать, что если скрываться от банка, то кредитная организация имеет право сразу обратиться к поручителю и потребовать от него оплачивать ваш кредит, если условия договора это допускают. Поэтому лучше держать в курсе ситуации и банк, и поручителя, и пытаться договориться со всеми сторонами одновременно.

Важно. Если уклоняться от погашения кредиторской задолженности, то можно даже попасть под уголовное преследование. Сумма долга для попадания под соответствующую статью 177 Уголовного кодекса начинается от 2,25 млн. руб.

Способ 4. Распродать залоговое имущество

Если кредитная нагрузка слишком велика, а перспектив восстановить доходы в ближайшее время нет, то имеет смысл продать залоговое имущество самостоятельно. Главное — получить для этой процедуры согласие банка. Скорее всего, банк пойдет навстречу заемщику, так как в курсе его сложной финансовой ситуации, и окажет помощь в реализации залога. Продать имущество можно только с согласия банка.

К этому способу закрытия кредита стоит прибегать, если других возможностей платить по кредиту нет. Важно помнить, что при самостоятельной продаже залога заемщик сам определяет его цену и может контролировать процесс. Если просто перестать платить по кредиту и скрываться от банка, то банк обратится в суд, а залог всё равно продадут — или путем исполнительного производства или на торгах по реализации имущества должников. Но в этом случае стоимость продажи обычно ниже, а проконтролировать процесс должник уже не может.

Способ 5. Подать заявление на банкротство

Если других вариантов не осталось, а статус ИП у заемщика прекращен (почитайте наш текст о том, как закрыть ИП и не оставить долгов), то погасить кредит можно, инициировав процедуру собственного банкротства.

Важно. Подавать заявление в арбитражный суд о собственном банкротстве обязательно, если сумма долга перед кредитором или несколькими превышает 500 тыс. руб., а возможности оплачивать кредит нет. Сделать это заемщик должен не позднее 30 дней с момента, когда он узнает, что не может платить по кредиту.

Также подать заявление о банкротстве можно добровольно при любой сумме долга при условии неплатежеспособности — если размер задолженности превышает стоимость имущества должника.

Основание: Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ

Банкротство является крайней мерой, так как несет множество не самых приятных последствий для предпринимателя. Среди них:

распродажа имущества должника (кроме единственного жилья, если оно не в залоге. Не продадут и предметы первой необходимости — мебель, одежду, обувь, продукты),

признать себя банкротом повторно запрещено еще пять лет после получения статуса,

пять лет после признания себя банкротом необходимо сообщать об этом банку при оформлении кредита,

три года после признания банкротом человек не сможет управлять юрлицом,

до завершения процедуры банкротства суд может запретить покидать страну,

запрещено распоряжаться имуществом и проводить сделки на сумму более 50 тыс. руб. — вы не сможете купить или продать ничего, дороже этой суммы без письменного согласия арбитражного управляющего.

Если статус ИП к моменту, когда предприниматель хочет объявить себя банкротом ещё действует, то процедура будет немного отличаться от банкротства физлица. Различия таковы:

за 15 дней до подачи иска о банкротстве нужно опубликовать заявление о намерении обанкротиться в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц,

банкротство приведет к утрате статуса ИП,

после признания предпринимателя банкротом, ему в течение 5 лет запрещено регистрироваться как ИП.

Основание: Статья 216 ФЗ № 127 «О несостоятельности «банкротстве»

Признать себя банкротом самостоятельно нельзя, это делает арбитражный суд. Для этого необходимо подать иск, приложив к нему обширный пакет документов, утвержденный статьей 213.4 ФЗ № 127.

Также учитывайте, что процедура банкротства не бесплатная — платить придется арбитражному управляющему от 25 тыс. руб. за ведение банкротства, за госпошлину при подаче иска в суд — ещё 300 руб., за публикации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве: 430,17 руб., а также за публикации в газете «Коммерсантъ» по цене 225,54 рубля за кв. см.

После завершения процедуры банкротства долги кредит официально закроют, а долг спишут.

Статья за 30 секунд:

Если бизнес закрылся и платить по кредиту нечем, не скрывайтесь от банка, а сразу оповестите его о сложившейся ситуации, чтобы найти решение совместно. Воспользуйтесь кредитными каникулами — за это время есть шанс найти новый источник дохода. Попытайтесь реструктурировать или рефинансировать кредит, так платить по нему станет проще. Если других вариантов нет — попробуйте договориться об оплате кредита с поручителем или распродать залоговое имущество. В противном случае, сделать это всё равно придется, но на менее выгодных условиях. Если ничего не помогло — можно обанкротиться. Будут неприятные последствия, но они хотя бы предсказуемы.