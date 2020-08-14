Какой налоговый режим выбрать вместо ЕНВД

Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход действует последний год. Еще в 2012 году был принят Федеральный закон № 97, предусматривающий отмену «вменёнки» с 01.01.2021 г. Что делать дальше?

ЕНВД выгоден для бизнеса. Организации и ИП, применяющие этот режим, уплачивают налог не с реального дохода, а с рассчитанного государством по конкретному виду деятельности. Налоговая ставка составляет от 7,5 до 15% в зависимости от региона. Налог можно уменьшить на уплаченные страховые взносы.

Но практика показала, что реальные доходы бизнеса в десятки раз выше, чем те, которые рассчитаны для них государством. Премьер-министр России Мишустин на очередном заседании Госдумы в июле заявил, что плательщики ЕНВД за 2019 год заплатили в семь раз меньше налогов, чем плательщики на УСН.

В Минфине заявили о том, что ЕНВД не станут продлевать. Его отмена и так откладывалась неоднократно. Даже потери, понесенные бизнесом в связи с пандемией, не убедили власть отсрочить отмену режима. ЕНВД не выгоден для государства.

Если плательщики ЕНВД вовремя не заявят о переходе на другие налоговые режимы, с 01.01.2021 ФНС автоматически переведёт их на общую систему налогообложения.

Таким образом, отмена ЕНВД произойдёт с вероятностью 99,9%. Вряд ли отдельные инициативы депутатов и бизнес-омбудсменов убедят власть сохранить вменёнку. Лучшее решение — заранее определиться с новым налоговым режимом и самостоятельно перейти на него. Вот что можно выбрать вместо ЕНВД.

На какую систему налогообложения перейти после отмены ЕНВД

Универсального совета по переходу с ЕНВД на другие налоговые режимы нет. Необходимо оценить все показатели бизнеса: вид деятельности, годовой доход, численность сотрудников и т.д. И на основании этих показателей делать выбор.

Мы разобрали каждую систему налогообложения, которая может стать заменой вменёнке. Выбирайте ту, которая больше всего подходит вашему бизнесу.

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Условия для перехода. УСН — это льготная система налогообложения, существенно снижающая налоговую нагрузку на бизнес. Её могут использовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям, указанным в таблице ниже.

Преимущества УСН. К плюсам упрощёнки можно отнести:

Отсутствие обязанности по уплате налога на прибыль (организациям) и НДФЛ (ИП), налога на имущество и НДС (за некоторыми исключениями). Все эти налоги заменяются единым налогом по УСН. Возможность выбора между УСН «доходы» (ставка от одного до шести процентов) и УСН «доходы минус расходы» (ставка от одного до 15 процентов). Подробнее о том, какой вид упрощёнки выбрать, мы писали в статье «Как правильно выбрать упрощёнку: доходы против расходов». Минимальную отчётность. Раз в год — до 30 апреля (для ИП) и до 31 марта (для организаций) следующего года — нужно сдавать декларацию. Помимо декларации, необходимо вести книгу учёта доходов и расходов. Возможность на УСН «доходы» снизить налог на сумму уплаченных страховых взносов.

Недостатки УСН. У упрощёнки, как и любого налогового режима, есть свои минусы:

Ограничения по размеру дохода. После превышения лимита в 150 млн. руб. за год, право использовать упрощёнку исчезает. На УСН «доходы минус расходы» можно учесть не все расходы, а лишь те, которые указаны в ст. 346.16 НК.

С 2021 года для предпринимателей на упрощёнке начнёт действовать переходный период. Переходным будет считаться период, когда доходы налогоплательщика за год составят от 150 до 200 млн. руб., а средняя численность сотрудников — от 100 до 130 человек. При таких показателях плательщик больше не будет переводиться с УСН на общую систему налогообложения. Он сможет остаться на упрощёнке, но ему придётся платить налог по повышенной ставке: на УСН «доходы» по ставке 8%, на УСН «доходы минус расходы» по ставке 20%.

Когда и как перейти. По общему правилу, перейти на упрощёнку разрешено только с начала года. Чтобы с 1 января 2021 года начать работать по УСН, до 31.12.2020 подайте в налоговую уведомление о переходе по форме 26.2-1. Также в течение пяти дней со дня прекращения работы на вменёнке необходимо сняться с учёта. Для этого подайте в налоговую заявление по форме ЕНВД-3 (для юрлиц) или ЕНВД-4 (для ИП). Те, кто прекратил работать на ЕНВД и перешел на УСН с 2020 года, могли подать такое заявление до 15 января 2020 года.

Патентная система налогообложения (ПСН)

Условия для перехода. Патент в некоторых случаях может стать неплохой заменой ЕНВД. Он рассчитывается не с реального дохода, а с потенциально возможного по ставке 6% (в регионах ставка может быть снижена до 0).

Самостоятельно рассчитать стоимость патента для конкретного вида деятельности и региона можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС. Однако перейти на него смогут только индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям, указанным в таблице ниже.

Преимущества ПСН. Использование патента может быть выгодно предпринимателю по следующим причинам:

Не нужно платить НДФЛ, НДС и налог на имущество (за некоторыми исключениями). Нет обязанности сдавать декларацию. Потребуется только ведение книги учёта доходов. Можно купить патент на срок от одного до 12 месяцев.

Недостатки ПСН. Патент подойдет не всем ИП, и вот почему:

Существуют ограничения по видам деятельности, годовому доходу и количеству работников. Если показатели превысят допустимые, ИП вынужден будет перейти на ОСНО. Держатели патента не могут уменьшить его стоимость на сумму уплаченных страховых взносов. Использование патента запрещено предпринимателям, торгующим маркированными товарами.

Когда и как перейти. Чтобы перейти на ПСН, индивидуальному предпринимателю нужно за десять дней до начала работы по патенту подать налоговикам заявление на получение патента по форме 26.5-1. Ещё понадобится заполнить форму ЕНВД-4 в пять дней после прекращения работы на вменёнке.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, разработанный в целях поддержки предпринимателей на ПСН. По этому проекту планируется расширение списка доступных видов деятельности, увеличение площадей торговых помещений с 50 до 150 кв. м. и снижение стоимости патента на уплаченные страховые взносы. Но пока это только проект.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Условия для перехода. Индивидуальные предприниматели могут перейти на самозанятость и платить налог на профессиональный доход. Это возможно, если ИП соответствует следующим условиям:

Не имеет наёмных работников.

Его годовой доход не превышает 2,4 млн. руб.

Осуществляет виды деятельности, которые не входят в список исключений, перечисленных в п. 2 ст. 4 Федерального Закона № 422.

Ставка НПД составляет 4%, если оплата получена от физического лица, и 6%, если от юридического.

Преимущества НПД. У нового режима немало положительных свойств, а именно:

Уплата страховых взносов в ПФР строго добровольная. Предприниматель платит налог только за те месяцы, в которых был доход. Нет нужды заполнять декларацию или прочие виды отчётности. ФНС при регистрации автоматически присвоит налоговый вычет в 10 тыс. руб. и налоговый капитал в 12 130 руб. Вычет и капитал можно использовать, чтобы не платить НПД со своего кармана. Однако налоговый капитал рассчитан только на 2020 год. Использование онлайн-кассы необязательно.

Недостатки НПД. Самозанятость подходит не всем индивидуальным предпринимателям, поскольку:

Есть ограничения по размеру годового дохода и видам деятельности, например, запрещена торговля маркированными и подакцизными товарами. Самозанятый вручную формирует чек за каждую продажу. При сплошном потоке клиентов это неудобно. Время работы в качестве самозанятого не входит в трудовой стаж, только если самозанятый ИП не отчисляет добровольно взносы в ПФР. Нельзя нанимать работников.

Когда и как перейти. Чтобы стать самозанятым, ИП нужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог». В течение 30 дней после получения статуса самозанятого необходимо подать в налоговую заявление о снятии с учёта по форме ЕНВД-4.

Общая система налогообложения (ОСНО)

Общую систему налогообложения в силу её непопулярности среди МСБ мы затронем кратко.

На ОСНО нет ограничений по ОКВЭД, статусу (организация или ИП), оборотам, численности сотрудников. Соответственно, никаких льгот тоже нет.

На ОСНО придётся платить налог на прибыль (юрлицам) или НДФЛ (ИП), налог на имущество, НДС, а также дополнительные налоги (земельный, транспортный и т.д.). Налоговая нагрузка на ОСНО максимальна. Такой режим подходит только крупным компаниям. Небольшого ИП общая система способна разорить.

Чтобы перейти на ОСНО, необходимо просто подать заявление по форме ЕНВД-3 или ЕНВД-4 в срок до пяти дней после прекращения работы на вменёнке. Налоговая присвоит ОСНО автоматически, если в установленный срок не перейти на спецрежим.

Для кого вменёнку отменили в 2020 году

До конца 2020 года продолжать работать на ЕНВД могут все организации и ИП, кроме тех, кто реализует товары, подлежащие обязательной маркировке. Такие товары, согласно п. 58, п. 59 ст. 2 и п.3 ст. 3 Федерального закона № 325, не относятся к розничной торговле, разрешённой плательщикам ЕНВД.

Обязательной маркировке с этого года подлежат:

одежда и изделия из натурального меха — с 01.01.2020.

лекарства и обувь — с 01.07.2020.

Юридические лица и ИП, торгующие маркированными товарами, с 01.01.2021 могут выбрать только между ОСНО и УСН. Если хотите с нового года работать на упрощёнке, не забудьте подать в налоговую до 31.12.2020 уведомление о переходе.

Отмены ЕНВД не стоит бояться. Анализ показателей вашего бизнеса докажет, что и другие режимы способны снизить налоговую нагрузку.

Чек-лист по выбору нового налогового режима

ИП, торгующие товарами, подлежащими обязательной маркировке, а также юридические лица могут выбрать ОСНО или УСН. Общая система налогообложения больше подходит организациям с крупными оборотами, но не индивидуальным предпринимателям. Для ИП, не имеющих дела с маркированными товарами, на выбор предусмотрено три режима: УСН, ПСН и самозанятость. Чтобы определиться с выбором, необходимо проанализировать такие показатели бизнеса, как годовой доход, ОКВЭД, количество сотрудников, площадь торгового помещения. Патент немного похож на вменёнку, поскольку на его стоимость не влияет реальный доход предпринимателя. Если соответствуете условиям его получения, предварительно зайдите на сервис ФНС, рассчитайте стоимость и сравните с той суммой, которую платите сейчас на ЕНВД. Если ИП не соответствует условиям получения патента или покупка патента для него слишком невыгодна, можно перейти на упрощёнку. Она подходит практически любому бизнесу. А со следующего года можно будет получать больше 150 млн. руб. в год и оставаться на УСН. Рассмотрите вариант совмещения ПСН и УСН. Зачастую дешевле работать на упрощёнке, а по некоторым видам деятельности, например сдаче в аренду помещений, использовать патент. ИП без работников и с годовым доходом до 2,4 млн. руб. стоит обратить внимание на самозанятость. Самозанятые уплачивают налог через приложение «Мой налог», не сдают отчетность и не обязаны платить взносы в ПФР.