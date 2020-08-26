Как купить франшизу и не прогореть

Со стороны франшиза выглядит, как бизнес под ключ: получаешь процент с оборота и можно переезжать в Тайланд.

На самом деле, вывести франшизу на окупаемость бывает сложней, чем открыть своё дело. Мы расспросили людей, которым не удалось запустить франшизу и они рассказали, в чём была ошибка.

Поэтому сегодня разбираемся, как выбрать франшизу и не потерять деньги.

В этой статье будут использоваться следующие термины:

Франшиза — бизнес, который уже успешен в одном регионе и продаётся по договору в других регионах. Для использования передаётся торговый знак, технологии, реклама и другие бизнес-инструменты.

— бизнес, который уже успешен в одном регионе и продаётся по договору в других регионах. Для использования передаётся торговый знак, технологии, реклама и другие бизнес-инструменты. Франчайзи — покупатель франшизы.

— покупатель франшизы. Франчайзер — продавец франшизы.

— продавец франшизы. Роялти — процент, который платит франчайзи с оборота. Роялти — пассивный доход, ради которого люди начинают продавать франшизу.

— процент, который платит франчайзи с оборота. Роялти — пассивный доход, ради которого люди начинают продавать франшизу. Паушальный платёж — это единоразовый платёж франчайзи перед покупкой франшизы. Тоже доход франчайзера.

— это единоразовый платёж франчайзи перед покупкой франшизы. Тоже доход франчайзера. Управляющая компания — один из способов управления франшизой.

Какие франшизы бывают

Франшизы различаются условиями, на которых передаются права на бизнес. Выделяют три вида франшиз: товарную, сервисную и производственную.

Товарная франшиза

Это бизнес, где передаются права на продажу от владельцев бизнеса.

Например, магазин бутиковой одежды. Покупателю франшизы передают товар, рассказывают, как нужно продавать и предоставляют коллекцию на сезон: отправляют для продажи готовую партию одежды. Если франчайзи женских платьев захочет продавать в магазине вьетнамки, с него взыщут штраф. Обычно в договоре прописываются штрафы за нарушение технологии продаж и товарного ряда.

Магазин одежды, как один из вариантов торговой франшизы

Производственная франшиза

В этом виде бизнеса франчайзи покупают технологии производства товара, контакты для закупок сырья и требования к производству. Например, мастерская по обжарке кофе. Франчайзи получит технологию обжарки, контакты поставщиков и дизайн-макеты упаковки. Если франчайзи захочет выпускать под этой же маркой ковры — это будет нарушением договора.

Производственной франшизой может быть завод по обжарке кофе или производство по вышиванию ковров.

Сервисная франшиза

Это бизнес, где франчайзи передаётся торговый знак, оборудование и продвижение новой точки бизнеса. Например, парикмахерская. Франчайзи получает оборудование, рекламную поддержку и название бренда. Украсть такой бизнес довольно сложно: просто переименовать точку не получится. В договоре, как правило, прописывается ответственность на такой случай.

Cервисной франшизой может быть парикмахерская, юридическая фирма по оказанию типовых услуг или косметологический центр

Если выбираете франшизу, чтобы начать бизнес, лучше выбирать из той отрасли, в которой у вас есть опыт. Например, если вы работали в найме стоматологом — выберите франшизу стоматологической клиники. Трудились прорабом на стройке — вам подойдёт франшиза по дизайнерскому ремонту помещений.

О том, как выбрать франшизу, нам рассказал Денис Б., который в прошлом купил франшизу в строительном секторе, но был вынужден её продать из-за больших убытков:

Я хотел заняться своим собственным делом. Хотелось получать тысяч сто рублей в месяц и не особо утруждаться. На деле, всё оказалось наоборот: работать нужно больше, чем в найме, а ещё нужно глубоко разбираться в особенностях бизнеса, который покупаешь. Гораздо глубже, чем если работаешь в найме. Когда я продал франшизу, у меня остались добрые дружеские отношения с прорабами. Теперь я понимаю, почему. Я не проверял сметы, а просто давал задачу на их составление. После выяснилось, что прорабы могли указать в смете 18 мешков цемента, хотя по факту нужно было 9. Если бы у меня был бы опыт в строительной сфере — такие вещи я бы сразу заметил. Со временем франшиза росла и её основатели поменяли модель на продажи дизайн-проектов премиум-сегмента. В Волгограде продавать такую услугу было сложней, поэтому пришлось экстренно выходить из бизнеса.

Договор — основа безопасного бизнеса

Перед покупкой франшизы досконально проверьте договор. Нужно обращать внимания на все формулировки: как распределяются доли между франчайзером и франчайзи, зарегистрирован ли торговый знак и как меняется процент роялти при увеличении прибыли (как правило, франчайзеры увеличивают этот процент — чем больше зарабатываешь, тем больше отчисляешь).

Если на вас давят и просят подписать договор быстрей, предлагают не вчитываться в детали, а «устремиться к своей мечте» — лучше повременить и забрать договор на дом, чтобы почитать в спокойной обстановке.

Обратите внимание, как распределены доли во франшизе. Если нет чёткого обозначения, что франчайзи владеет, например, 30% компании, а франчайзер 70% — лучше не подписывать такой договор. Если доли не распределены, будет непонятно, какую прибыль вы получаете в качестве франчайзи, а какую отдаёте франчайзеру.

Стоит посмотреть на гарантии, которые прописаны в договоре: это те пункты, которые защищают франчайзи в кризисных ситуациях. Например, если франшиза неприбыльная, то как франчайзи будет выходить из бизнеса. Правильно так: если бизнес не приносит доход в течение долго времени — долг переквалифицируется в обычный долг, а бизнес закрывается или продаётся другому инвестору.

Проверьте перед покупкой у франчайзера права на торговый знак. Если права не зарегистрированы — это скажется в будущем на безопасности бренда фрнашизы. Например, кто-то другой может зарегистрировать торговый знак с таким же названием фирмы и предъявит вам иск за незаконное использование его торгового знака.

Созвонитесь с франчайзи из других регионов. Часто на сайтах франшизы основатели могут указать, что точки уже давно работают, а франчайзи успешны и приносят прибыль. Поэтому не стоит звонить и докучать вопросами о работе франшизы и поверить на слово.

Именно с такой ситуацией столкнулся Денис:

На сайте я увидел, что уже работают три франшизы в других регионах. Менеджер, с которым я общался, уверил меня, что не стоит беспокоить других франчайзи. Впоследствии оказалось, что я был первым, кто покупал у них франшизу. Сначала всё было хорошо: основатели франшизы помогали советами и следили за результатами. Но после того, как появились другие франчайзи, основатели начали утрачивать контроль над разрастающейся структурой. Они перестали помогать и начали давать советы из разряда «нормально делай — нормально будет».

Почему франшиза может не окупиться

Главное, что нужно сделать перед покупкой франшизы — это проверить, есть ли спрос на продукт франчайзера в вашем регионе. Возможно, продукт франшизы слишком дорогой для местного рынка или непривычный для покупателей.

Денис столкнулся с такой проблемой после покупки франшизы:

Сначала я продавал типовые ремонты: дела шли хорошо. Но после управляющая компания изменила модель: нужно было продавать дизайн-проекты: по сравнению с прошлой моделью они относились к премиум-сегменту. Закрывать заявки было нормально: у меня был опыт в продажах и я отрабатывал возражения клиентов при продаже ремонтов. Но после перехода на продажу дизайн-проектов дело не пошло. Продавать дизайн-проекты было тяжело: клиенты не были готовы платить больше, а некоторые крутили пальцем у виска: местные компании занимались дизайн-проектами долгое время и имели кредит доверия, к тому же они продавали проекты дешевле. А мы были новичками и покупателям было сложней решиться купить дизайн-проект у нас.

Франшиза — не единственный способ начать бизнес. Если хотите зарабатывать самостоятельно, прочитайте нашу статью «Как проверить бизнес-идею, прежде чем открыть своё дело» — это поможет если не выбрать правильное направление бизнеса, то хотя бы избежать фатальных ошибок.

Что нужно сделать перед покупкой франшизы

Определиться с нишей: посмотрите на конкурентов. Сколько стоят их услуги, запускают ли рекламу, где запускают и как продают. Можно даже позвонить им, чтобы попробовать «купить» их товар и посмотреть на процесс продажи изнутри. Стоит записать, какие вопросы задают менеджеры и потом проанализировать. Нетипичные вопросы дадут много подсказок. Например, менеджер отеля может уточнить есть ли у клиента дети, а возможности для размещения в будущем отеле по франшизе этого не предусматривает. Хотя это может быть важной услугой для вашего региона.

Например, если покупать франшизу хостела: можно посмотреть хостелы в городе по картам Яндекс.Карты и 2ГИС. Также посмотрите на сайтах хостелов стоимость одной ночи и сравните со стоимостью, которую предлагает франчайзер.

В среднем по Воронежу хостелы стоят от 500 рублей до 1000 за ночь. Если заходить на рынок — стоит ориентироваться на эти цены

После этого можно, например, пообщаться с владельцами бизнеса, которые запускали франшизу через знакомых или указаны на сайте франшизы как франчайзи. Например, некоторые основатели бизнесов или франшизы проводят прямые эфиры в инстаграме с секциями вопросов и ответов.

Стоит посмотреть на спрос: сколько людей в регионе интересуются продуктам франшизы. Например, вбейте запрос на Яндекс.Водстате и Гугл Трендах «хостел в Волгограде» и посмотрите, сколько людей интересуются хостелами. Также в Яндекс.Вордстате можно посмотреть сезонность: в январе могут интересоваться номерами в хостеле больше, чем в августе. Следовательно, можно покупать и оборудовать хостел в августе-сентябре, чтобы к январю уже можно было открывать бизнес.

В Воронеже удачным периодом для открытия хостела будет период с марта по май. А в июле на услуги размещения бывает максимальный спрос.

После этого стоит пообщаться с основателями франшизы и не стесняться задавать вопросы. Идеально найти контакт с основателями, но это не всегда может получиться из-за загруженности владельцев франшизы. Тогда нужно познакомиться хотя бы с другими франчайзи, которые уже запустили бизнес в своём регионе. Главное: найти тонкие моменты в их рассказе:

Например:

Главное из этого диалога: рекламой и привлечением клиентов занимается управляющая компания. Получается, что она может диктовать свои условия по рекламе и назначать проценты, которые нужно отдавать с каждой сделки.

Это хорошая система для начала работы: все процессы настроены и нужно идти по плану. Но на длинной дистанции это может повлиять на окупаемость бизнеса. Например, если в течение трёх месяцев бизнес не продаёт товар или услугу, то деньги, которые направляются на рекламу по договору франшизы, могут съедать больше половины бюджета. Если бы бизнес был свой — можно было бы сократить расходы на рекламу, а с франшизой так не получится — рекламные расходы по договору франшизы часто постоянны. Перед покупкой стоит сразу посчитать кризисный вариант.

Денис даёт три совета перед покупкой франшизы:

1. Посмотреть на дату создания франшизы. Молодая франшиза может не справиться с объёмами, когда сеть из франчайзи будет расти. Стоит выбирать франшизы с несколькими давно работяющими франчайзи, чтобы не нарваться на неумелое управление сетью. 2. Поговорить с основателями. Если они из вашего региона или проживают в нём: идеальный вариант — встретиться лично. Если такой возможности нет — найдите контакты и созвонитесь по телефону или в зуме. Если выйти на контакт с основателями не получится — обязательно переговорите с франчайзи из других регионов. 3. Критично проанализируйте информацию о рынке в регионе и спросе на продукт франшизы. Лучше всего брать франшизу в той сфере, в которой у вас уже есть опыт и вы знаете тонкие моменты этой отрасли. Да, есть талантливые люди, которые могут запустить успешный бизнес без опыта. Но таких единицы. Впрочем, вдруг это вы.

Чек-лист: как купить франшизу и не попасть на деньги

Проверьте, какие условия прописаны в договоре: гарантии, распределение долей и регистрация товарного знака. Проверьте есть ли спрос на продукт или услугу в вашем регионе. В этом поможет анализ через Яндекс.Вордстат и Гугл Тренды. Можно провести опрос среди знакомых и друзей. Посчитайте окупаемость для разных ситуаций с продажами. Если учесть все роялти и комиссии, то с какого объёма продаж и стоимости продукта получится выйти в прибыль. Будет ли востребована услуга по такой цене в вашем регионе? Пообщайтесь с основателями и другими франчайзи. Они расскажут о тонкостях. Обращайте внимание на нестыковки — так вы узнаете тонкие моменты, которые не прописаны в договорах и на сайте.