Что такое домен, где купить и как выбрать: ТОП-10 регистраторов доменов в 2026 году

Домен - это адрес сайта в интернете.

Если говорить еще проще, доменное имя работает примерно как адрес офиса для бизнеса. Сам офис может переехать на другой сервер, сайт можно полностью переделать, но привычный адрес остается тем же.

В российском законодательстве есть и формальное определение. Согласно статье 2 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», доменное имя используется для адресации сайтов в интернете и обеспечения доступа к размещенной информации.

Например, company.ru. Пользователь вводит его в браузере, DNS определяет, на какой сервер направить запрос, после чего открывается нужный сайт.

Дальше разберем:

Что такое домен сайта, как выбрать доменное имя, как проверить домен, где купить домен для сайта и какие регистраторы в 2026 году выглядят наиболее разумно по цене, удобству и работе поддержки.