Что такое домен, где купить и как выбрать: ТОП-10 регистраторов доменов в 2026 году

Домен - это адрес сайта в интернете.
Если говорить еще проще, доменное имя работает примерно как адрес офиса для бизнеса. Сам офис может переехать на другой сервер, сайт можно полностью переделать, но привычный адрес остается тем же.
В российском законодательстве есть и формальное определение. Согласно статье 2 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», доменное имя используется для адресации сайтов в интернете и обеспечения доступа к размещенной информации.
Например, company.ru. Пользователь вводит его в браузере, DNS определяет, на какой сервер направить запрос, после чего открывается нужный сайт.
Дальше разберем:
Что такое домен сайта, как выбрать доменное имя, как проверить домен, где купить домен для сайта и какие регистраторы в 2026 году выглядят наиболее разумно по цене, удобству и работе поддержки.
Доменное имя простыми словами
Домен и доменное имя в обычной речи используются практически как синонимы.
Возьмем адрес:
shop.ru
Здесь:
shop - выбранное владельцем имя;
.ru - доменная зона;
shop.ru - полное доменное имя сайта.
Доменные зоны бывают национальными, международными и тематическими. Для российского бизнеса привычны .RU и .РФ, для международных проектов часто используют .COM. Есть сотни других вариантов: .ORG, .ONLINE, .STORE, .SHOP, .TECH и так далее.
Поэтому вопрос «какие есть домены» обычно относится либо к доменным зонам, либо к свободным именам внутри конкретной зоны.
Сам домен хранит не сайт. Он связывает понятное человеку имя с сетевой инфраструктурой, на которой работает ресурс.
Как выбрать домен для сайта
Хорошее доменное имя в первую очередь удобно пользователю.
Для коммерческого проекта я бы проверял пять вещей:
имя короткое и легко читается;
его можно продиктовать по телефону без десяти уточнений;
написание связано с компанией, брендом или услугой;
доменная зона соответствует рынку;
название не создает очевидного конфликта с чужим товарным знаком.
Последний пункт особенно важен для бизнеса. Статья 1484 ГК РФ закрепляет исключительное право правообладателя на использование товарного знака, в том числе при адресации в интернете. Поэтому перед регистрацией коммерчески ценного имени стоит проверить товарные знаки и похожие обозначения.
Например, stroyexpert.ru легко прочитать и запомнить.
Вариант вроде stroitelstvo-expert-company24.ru уже сложнее использовать в рекламе, диктовать клиенту и размещать на визитке.
Как проверить домен перед покупкой
Перед тем как зарегистрировать домен, подготовьте несколько вариантов имени.
Дальше схема простая:
Проверьте доступность .RU, .РФ, .COM и других подходящих зон.
Посмотрите стоимость регистрации.
Сразу проверьте цену последующего продления.
Выберите администратора домена: физическое лицо, ИП или компанию.
Переходите к регистрации.
Проверить домен можно непосредственно у регистратора. Например, через Beget или Timeweb.
Для доменов .RU и .РФ также доступен WHOIS Координационного центра. Через него можно проверить статус имени и регистратора. Координационный центр отдельно публикует правила регистрации доменных имен.
Где купить и зарегистрировать домен
Фраза «купить домен» привычная, хотя технически пользователь оплачивает регистрацию доменного имени на установленный срок.
При выборе регистратора я бы смотрел не только на стоимость первого года.
Важнее сравнить:
регистрацию;
продление;
работу поддержки;
удобство панели;
автоматическое продление;
управление DNS;
перенос домена;
возможность держать домен и хостинг в одном кабинете.
Например, регистрация .RU может стоить меньше 200 рублей, а продление у некоторых сервисов обходится заметно дороже. Поэтому самая низкая стартовая цена еще не означает минимальные расходы через два-три года.
Мы уже подробно сравнивали этот момент в материале «Рейтинг ТОП-20 лучших хостингов для сайта в России 2026: где купить домен и VPS хостинг». Там отдельно собраны цены на регистрацию и продление доменов у крупных провайдеров.
ТОП-10 регистраторов доменов в 2026 году
В этом рейтинге учитываем не только размер компании. Для обычного владельца сайта важны цена регистрации, стоимость продления, скорость получения помощи, удобство управления и возможность решить большинство вопросов в одном кабинете.
Рейтинг подготовлен SEO-Gravity.
Автор: Сергей Григорьев, сооснователь SEO-Gravity.
Данные, цены и условия регистраторов актуализированы на 16 августа 2026 года. В SEO-Gravity занимаются SEO-продвижением, разработкой и сопровождением сайтов, а Beget команда использует в работе более 10 лет.
Цены приведены для .RU и актуальны на дату подготовки статьи. У провайдеров регулярно проходят акции, поэтому итоговую сумму перед оплатой стоит проверить еще раз.
Место
Регистратор
Регистрация .RU
Продление .RU
Оценка
1
199 ₽
420 ₽
9,8/10
2
от 179 ₽
от 399 ₽
9,6/10
3
SpaceWeb
189 ₽
около 319 ₽
9,3/10
4
Sprinthost
179 ₽
339 ₽
9,2/10
5
WebHOST1
189 ₽
399 ₽
8,9/10
6
Hostiman
200 ₽
400 ₽
8,8/10
7
Рег.ру
от 169 ₽
1 199 ₽
8,7/10
8
RU-CENTER
747 ₽
по тарифу
8,6/10
9
Джино
около 187 ₽
зависит от условий
8,4/10
10
AdminVPS
около 203 ₽
349 ₽
8,3/10
1. Beget
Цена: 199 ₽ за регистрацию .RU, 420 ₽ за продление.
Поддержка: 24/7.
Оценка: 9,8/10.
Beget ставим первым за сочетание простой панели, понятной работы с доменами и хостингом и поддержки, которой действительно приходится пользоваться при переносах и нестандартных настройках. В одной панели доступны домены, DNS, хостинг, SSL, базы данных и другие сервисы. Сам Beget указывает круглосуточную поддержку через панель, Telegram, телефон и email.
2. Timeweb
Цена: регистрация .RU от 179 ₽, продление от 399 ₽.
Поддержка: круглосуточные каналы поддержки.
Оценка: 9,6/10.давай заглавню в
Timeweb хорошо подходит тем, кто хочет держать в одном месте домены, виртуальный хостинг, VDS и облачные сервисы. Панель понятная, есть автоматическое продление доменов. Для .RU и .РФ продление становится доступно заранее, а сервис отправляет уведомления о приближении срока.
3. SpaceWeb
Цена: около 189 ₽ за регистрацию .RU.
Оценка: 9,3/10.
SpaceWeb интересен низкой стартовой стоимостью, собственной панелью и возможностью одновременно заказать домен и хостинг. Для небольших сайтов и WordPress-проектов это вполне практичный вариант. На странице .RU компания указывает регистрацию от 189 рублей.
4. Sprinthost
Цена: 179 ₽ регистрация, 339 ₽ продление.
Оценка: 9,2/10.
У Sprinthost одна из наиболее прозрачных цен в этой выборке: стоимость регистрации и продления опубликована рядом, поэтому общие расходы легко посчитать заранее.
5. WebHOST1
Цена: 189 ₽ регистрация, 399 ₽ продление.
Оценка: 8,9/10.
Подойдет для небольших проектов, когда требуется домен вместе с обычным хостингом. Цена .RU находится примерно на уровне Beget и Timeweb.
6. Hostiman
Цена: 200 ₽ регистрация, 400 ₽ продление.
Оценка: 8,8/10.
Еще один понятный вариант по цене. На момент проверки Hostiman указывает 200 рублей за регистрацию .RU или .РФ и 400 рублей за продление.
7. Рег.ру
Цена: регистрация от 169 ₽, продление .RU - 1 199 ₽ по опубликованным с апреля 2026 года условиям.
Оценка: 8,7/10.
Рег.ру остается одним из наиболее известных игроков рынка и предлагает большую экосистему услуг. Перед покупкой особенно внимательно смотрите стоимость второго года: стартовая регистрация может быть очень дешевой, а последующее продление заметно дороже.
8. RU-CENTER
Цена: регистрация .RU - 747 ₽ на момент проверки.
Оценка: 8,6/10.
RU-CENTER давно работает с доменами и подходит компаниям, которым важна развитая инфраструктура доменных услуг. Стоимость выше большинства участников нашего рейтинга.
9. Джино
Цена: около 187 ₽ по текущей акции.
Оценка: 8,4/10.
Джино подойдет пользователям, которые уже работают с его хостингом или хотят собрать несколько услуг в одном кабинете. При выборе смотрите действующую цену продления отдельно от акционной регистрации.
10. AdminVPS
Цена: около 203 ₽ за регистрацию .RU, 349 ₽ за продление.
Оценка: 8,3/10.
AdminVPS особенно логично рассматривать, если вместе с доменом нужен VPS или администрирование сервера. Продление .RU и .РФ сервис указывает по цене 349 рублей в год.
Сколько стоит купить домен
В 2026 году обычный свободный домен .RU у многих провайдеров можно зарегистрировать примерно за 170-200 рублей на первый год. Главное смотреть на вторую цифру - стоимость продления.
Например:
Beget - 199 ₽ / 420 ₽;
Timeweb - от 179 ₽ / от 399 ₽;
Sprinthost - 179 ₽ / 339 ₽;
WebHOST1 - 189 ₽ / 399 ₽;
Рег.ру - стартовая регистрация дешевле, продление значительно дороже.
В других доменных зонах разброс больше. .COM, .STORE, .ONLINE и тематические домены могут стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в год.
Купить домен навсегда одной оплатой нельзя. Для .RU доменное имя регистрируется на один год, затем срок регистрации продлевается.
Как зарегистрировать домен для сайта
Сам процесс занимает несколько шагов.
Придумайте несколько вариантов доменного имени.
Проверьте, какие из них свободны.
Выберите регистратора.
Определите администратора домена.
Укажите данные владельца.
Оплатите регистрацию.
После появления домена в кабинете настройте DNS и подключите его к сайту.
Для бизнеса рекомендую отдельно записать, на кого зарегистрирован домен, где лежат доступы и кто отвечает за продление. Потеря доступа к корпоративному домену часто затрагивает сайт, почту, рекламу, аналитику и аккаунты сотрудников одновременно.
Важное изменение с 1 сентября 2026 года
На дату подготовки этой статьи, 16 августа 2026 года, действует текущий порядок регистрации. Однако уже с 1 сентября 2026 года для значимых операций с национальными доменами .RU, .РФ и .SU вводится идентификация администратора через ЕСИА.
Изменения установлены Федеральным законом от 29.12.2025 № 569-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
То есть владельцам российских доменов уже сейчас имеет смысл проверить данные администратора и наличие подтвержденной учетной записи.
Мы отдельно разобрали новые требования, идентификацию физических лиц и компаний, регистрацию и продление в подробной инструкции: «Регистрация домена через Госуслуги с 1 сентября 2026: как купить и продлить домен .RU, .РФ и .SU».
Что делать после покупки домена
Само доменное имя бизнес-задачу еще не решает.
После регистрации обычно нужно:
выбрать хостинг;
подключить домен к серверу;
установить SSL-сертификат;
разместить сайт;
настроить Яндекс Метрику и другие системы аналитики;
добавить сайт в панели вебмастеров;
начать привлекать посетителей.
Если хостинг еще не выбран, посмотреть сравнение тарифов, VPS, поддержки и стоимости доменов можно в нашем рейтинге хостингов 2026 года.
Как привлекать посетителей на новый сайт
После запуска есть три базовых направления.
SEO. Поисковое продвижение подходит компаниям, которые хотят системно получать переходы из Яндекса и Google по коммерческим и информационным запросам. Для этого нужна нормальная структура сайта, семантика, контент и техническая оптимизация.
Яндекс Директ. Контекстная реклама позволяет начать получать целевой трафик значительно быстрее. Здесь важны стоимость клика, качество семантики, минус-слова, посадочные страницы и корректно настроенная аналитика.
Внешние публикации. Статьи на Клерке, РБК Компании, DRF.RU и отраслевых площадках дают дополнительные точки контакта с аудиторией, брендовые упоминания и переходы на сайт.
На практике эти каналы работают лучше вместе. SEO формирует долгосрочный поток, Директ закрывает быстрый коммерческий спрос, а внешний контент расширяет присутствие компании в поиске.
Какой регистратор выбрать в 2026 году
Для первого сайта или небольшого бизнеса я бы в первую очередь выбирал между Beget и Timeweb.
Beget удобен простой панелью, стоимостью домена, поддержкой и возможностью сразу разместить сайт на хостинге. Timeweb близок по цене и дает развитую инфраструктуру для проектов, которые в будущем могут вырасти до VDS или облачных решений.
Если главный критерий только минимальная цена регистрации, можно смотреть Sprinthost, SpaceWeb и другие сервисы из рейтинга. При этом всегда проверяйте продление.
Для коммерческого сайта дополнительно проверьте товарные знаки, оформляйте домен на правильного администратора и включайте автопродление.
Проверить свободный домен в Beget
Вопросы и ответы
Можно ли зарегистрировать домен на юридическое лицо?
Да. Администратором домена может выступать организация. Для корпоративного сайта такой вариант обычно упрощает контроль цифровых активов компании. С 1 сентября 2026 года для национальных доменов следует учитывать новые требования идентификации через ЕСИА.
Можно ли перенести домен к другому регистратору?
Да. Смена регистратора предусмотрена правилами доменных зон. Порядок и сроки зависят от конкретной зоны и регистратора. Сам адрес сайта при корректном переносе сохраняется.
Что произойдет, если не продлить домен?
После окончания регистрации домен перестает нормально обслуживаться, затем действует установленный правилами период продления. Если владелец не восстановит регистрацию, имя со временем может снова стать доступно другим пользователям.
Можно ли зарегистрировать несколько доменов на один сайт?
Да. Компания может зарегистрировать несколько вариантов написания бренда, разные доменные зоны или дополнительные адреса и настроить перенаправление на основной сайт.
Можно ли продать зарегистрированный домен?
Права администрирования доменного имени можно передать другому лицу по процедуре регистратора и правилам конкретной зоны. Для .RU, .РФ и .SU после 1 сентября 2026 года такие операции также будут связаны с идентификацией через ЕСИА.
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