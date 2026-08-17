Купить VPS/VDS сервер для сайта: цены, аренда и как выбрать виртуальный сервер в России в 2026 году

Что такое сервер для сайта простыми словами

Если совсем просто, сервер — это место, где «живет» ваш сайт. Вы размещаете там файлы, изображения, базу данных и программы, которые нужны для его работы. Сервер постоянно подключен к интернету и показывает сайт пользователям, когда они на него заходят.

Сервер для сайта можно представить как место, которое вы арендуете для размещения сайта и его файлов . На нём хранятся страницы, изображения, база данных, CMS и всё остальное, что нужно для работы проекта.

Хостинг — более широкое понятие. Самый простой виртуальный хостинг похож на аренду одной комнаты в большом здании: один мощный сервер одновременно используют сотни сайтов, а настройками занимается хостинг-провайдер.

VPS или VDS уже больше похож на отдельное помещение. Вы получаете свою часть ресурсов сервера: определённый объём оперативной памяти, процессора и диска, можете устанавливать нужные программы и настраивать систему под свой сайт.

Когда человек заходит на сайт, его браузер обращается к серверу. Сервер получает запрос, находит нужные данные и отправляет готовую страницу обратно пользователю. Поэтому от мощности сервера и его настроек напрямую зависят скорость сайта, стабильность работы и количество посетителей, которых он сможет обслужить одновременно.

На сервере могут находиться:

файлы сайта;

CMS;

база данных;

изображения;

backend;

API;

поисковый движок;

кеш;

служебные приложения.

Домен отвечает за адрес проекта. DNS направляет запрос по нужному IP. Сервер получает запрос, выполняет код, обращается к базе данных и возвращает готовую страницу пользователю.

Когда пользователь открывает страницу, происходит короткая цепочка: