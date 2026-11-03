Создание сайта для компании с нуля в 2026 году: что выбрать, сколько стоит и какие документы нужны

Материал носит информационный характер. Стоимость и состав работ зависят от проекта. Юридические документы следует адаптировать к деятельности компании и фактической работе сайта.
Сервисной компании нужен сайт с описанием услуг и записью к специалисту. Поставщику оборудования нужны каталог, технические характеристики и возможность приложить спецификацию к запросу. Магазину потребуются корзина, расчет доставки и учет заказов. Разница в стоимости таких проектов возникает уже при составлении задания.
Перед заказом сайта компании предстоит решить три вопроса: какие задачи войдут в первую версию, сколько будет стоить запуск и что нужно подготовить со своей стороны. Отдельно придется оформить отношения с разработчиком и проверить документы для работы с клиентами
через сайт.
Сергей Григорьев, кофаундер SEO-Gravity:
«В смете должно быть понятно, что именно получит компания: какие страницы, функции и интеграции войдут в проект, кто подготовит контент и по каким критериям будут принимать работу. Формулировка «сайт под ключ» всех этих условий не заменяет. Это поможет сравнить предложения подрядчиков и заранее согласовать расходы на запуск и дальнейшую поддержку сайта».
С чего начать создание сайта для бизнеса
Соберите исходные данные в бриф: короткое описание компании, услуг и требований к сайту. Приложите прайс-лист, примеры договоров с клиентами, каталог и фотографии, если они есть. По этим материалам разработчик сможет задать конкретные вопросы и оценить объем подготовки контента.
Цель. Например, получить запрос на расчет поставки с приложенным файлом спецификации.
Аудитория. Кто принимает решение, какую информацию проверяет и что мешает обратиться.
Предложение. Какие услуги, товары и направления должны быть представлены на старте.
География. Где компания принимает клиентов, доставляет товары и оказывает услуги.
Работа с обращениями. Кто получает заявку, где она сохраняется и как контролируется ответ.
Для работы в Москве и области укажите города выезда, стоимость доставки за МКАД и ограничения по заказам. Например, монтажная компания может принимать заявки по всей области, а бесплатный замер проводить только в пределах определенного расстояния. Эти условия должны попасть на сайт вместе с предложением услуги.
Назначьте одного сотрудника для согласования проекта. Он собирает замечания руководителя, отдела продаж и других участников, затем передает подрядчику общий список. Если каждый участник согласует макеты отдельно, разработчик может получить противоречащие друг другу требования.
Укажите срок запуска и бюджетный предел. Если сайт нужен к выставке, зафиксируйте, какие разделы должны работать к этой дате. Например, услуги, кейсы и форма запроса запускаются первыми, личный кабинет дилера разрабатывается следующим этапом.
Какой сайт выбрать для компании
Выбирайте формат по тому, как клиент покупает вашу услугу или товар. Запись на консультацию, запрос оптового прайса и покупка с доставкой требуют разных страниц и функций.
Формат
Когда подходит
Что предусмотреть
Лендинг
Один продукт, одна услуга или отдельная рекламная кампания
Условия предложения, подтверждение опыта, ответы на возражения, заявка
Корпоративный сайт
Несколько услуг, направлений или групп клиентов
Самостоятельные страницы услуг, кейсы, информация о компании, контакты
Сайт-каталог
Ассортимент нужно показать, а условия сделки согласуются с менеджером
Категории, карточки, характеристики, поиск, запрос цены или спецификации
Интернет-магазин
Покупатель должен оформить заказ через сайт
Каталог, корзина, оформление заказа, способы оплаты и доставки, учет статусов
Если цену согласуют по спецификации, в каталоге нужны характеристики, документы и запрос расчета. Для покупки без участия менеджера придется описать наличие, цену, способы оплаты и доставки. Переход от каталога к магазину затрагивает учет и обработку заказов, поэтому его стоит обсудить до разработки.
Когда достаточно лендинга
Лендинг подходит для одного предложения: записи на семинар, продажи конкретного оборудования, заявки на определенную услугу. На одной странице размещают условия, стоимость или порядок расчета, подтверждение опыта и форму обращения.
Например, для рекламной кампании по установке кондиционеров можно подготовить отдельный лендинг. Если та же компания занимается вентиляцией, обслуживанием и промышленным холодом, каждому направлению понадобятся собственные объяснения, примеры работ и ответы на вопросы. Для такого объема информации планируйте многостраничный сайт.
Когда нужен корпоративный сайт
Корпоративный сайт нужен компании с несколькими услугами или группами заказчиков. Основные разделы: услуги, выполненные проекты, информация о компании и контакты. Для B2B могут понадобиться документы для закупок, технические описания, сведения о производстве и условия сотрудничества.
Страницу услуги стоит проверить с отделом продаж: есть ли на ней данные, без которых менеджер не может подготовить предложение. Для строительной компании это могут быть тип объекта, площадь, состав работ и возможность загрузить проект. Поля заявки и объяснения на странице должны учитывать эти вопросы.
Двадцать страниц услуг могут использовать один шаблон с разными текстами и фотографиями. Калькулятор, подбор оборудования или кабинет партнера требуют отдельной разработки. При оценке проекта считайте и количество страниц для наполнения, и число уникальных шаблонов.
Что потребуется каталогу и интернет-магазину
До разработки каталога подготовьте пример данных о товарах: артикул, название, характеристики, изображения, документы. Решите, какие параметры нужны для фильтрации. Если характеристики записаны произвольно, например «220 В», «220V» и «напряжение 220», их придется привести к общему формату до загрузки.
Для магазина опишите полный заказ: выбор варианта товара, наличие, применение скидки, доставку, оплату и отмену. Укажите, где менеджер меняет статус и какая система хранит актуальные цены. Эти решения определяют интеграции и объем тестирования.
На какой платформе делать сайт
Сначала составьте требования к каталогу, формам и обмену данными, затем выбирайте платформу. Попросите подрядчика показать на демонстрационном сайте, как сотрудник изменит цену, добавит услугу или опубликует кейс. Уточните, какие действия доступны редактору, а для каких потребуется программист.
Конструктор можно выбрать для лендинга, презентационного сайта или небольшого магазина, если доступны нужные функции. Проверьте подключение домена, прием заявок, оплату, управление метатегами и условия экспорта. Перенос файлов на свой хостинг может потребовать отдельной настройки форм и других сервисных функций.
WordPress подходит для корпоративных сайтов и публикации контента; функции добавляют плагинами и собственной разработкой. Ядро распространяется свободно. В смете отдельно учитывают дизайн, настройку, платные компоненты и обслуживание. Попросите перечень плагинов: кто выпускает обновления, нужны ли продления и кто проверяет работу сайта после обновления.
«1С-Битрикс: Управление сайтом» используют для корпоративных сайтов и магазинов с каталогами и интеграциями. Подрядчик должен указать редакцию, дополнительные модули и условия их продления. Обмен с учетной системой требует настройки: нужно определить, какие сведения передаются, в каком направлении и с какой периодичностью.
Индивидуальная разработка может понадобиться для сложного кабинета дилера, расчета нестандартной продукции или особых правил согласования заказов. В договор включают передачу кода и документации в согласованном объеме. До выбора технологии выясните, кто сможет поддерживать проект после запуска и как будет развертываться его копия на другом сервере.
Какой сайт нужен вашей компании
Расскажите об услугах, клиентах и обработке заявок. Обсудим формат, необходимые разделы и интеграции, затем определим состав первой версии.
Сколько стоит создание сайта с нуля
Запрашивайте стоимость создания сайта по одному и тому же заданию. В предложении на 15 страниц могут быть только дизайн и программирование, а в другом предложении дополнительно учтены тексты, фотографии, загрузка каталога и подключение CRM. Сначала сопоставьте состав работ, затем итоговые суммы.
Для ориентира: на странице разработки сайтов SEO-Gravity опубликованы стартовые цены от 150 000 ₽ за одностраничный проект, от 500 000 ₽ за корпоративный сайт и от 1 000 000 ₽ за интернет-магазин или крупный портал. Это тарифы одной студии на дату подготовки материала, 3 ноября 2026 года. Они не отражают среднюю цену по Москве и не заменяют расчет конкретного проекта.
Что сильнее всего влияет на смету
Дизайн и шаблоны. В смете указывают перечень уникальных макетов и адаптацию для мобильных устройств. Уточните, включены ли состояния форм: ошибка заполнения, отправка, подтверждение приема заявки. Эти элементы тоже нужно спроектировать и проверить.
Интеграции. Передача заявки в CRM и двусторонний обмен заказами, ценами и остатками с учетной системой требуют разного объема работы. В оценке должны быть описаны передаваемые данные, обработка сбоев и тестовый обмен. Уточните, кто отвечает за настройки на стороне CRM или 1С.
Наполнение. Зафиксируйте количество страниц и карточек, которые подготовит подрядчик. Например, «настройка импорта и загрузка 500 карточек из файла заказчика» и «подготовка описаний для 500 товаров» означают разные работы. Если данные требуют очистки и обработки изображений, это тоже включают в оценку.
Подготовка к поисковому продвижению. До верстки согласуют страницы под основные услуги, адреса, управление заголовками и метатегами. Если планируется SEO-продвижение, перечислите в ТЗ работы, которые выполнят к запуску: сбор запросов, структура, технические настройки, контент. Дальнейшее продвижение рассчитывают отдельно.
Попросите указать, учтен ли НДС или какое основание применяется для работы без него. Отдельными строками должны быть видны лицензии, подписки и услуги третьих лиц. Уточните, кто их оплачивает и на кого оформляются аккаунты.
Как контролировать сроки и дополнительные работы
В графике разделите время разработки и время согласований. Для каждого этапа укажите, что передает подрядчик и что должен предоставить заказчик. Работа над дизайном может зависеть от утвержденной структуры, а загрузка каталога от готовности товарных данных.
Согласуйте порядок изменений. Например, после утверждения прототипа компания решила добавить расчет доставки. Подрядчик оценивает новую задачу, сообщает изменение срока, стороны подтверждают его до начала работы. Переписка и приложение к договору должны позволять установить, что именно согласовано.
Как посчитать бюджет первого года
К смете разработки прибавьте домен, хостинг, лицензии, платные сервисы и поддержку. Для каждой позиции укажите период оплаты и стоимость продления. У домена и хостинга цена первого года может отличаться от последующих платежей.
Пример ниже показывает расходы на разработку и 12 месяцев работы корпоративного сайта после запуска. Все суммы условные. Это расчет для планирования бюджета, а не коммерческое предложение.
Статья расходов
Условие примера
За первый год
Разработка
Фиксированная смета без перечисленных ниже расходов
500 000 ₽
Контент
Подготовка текстов и изображений, разово
60 000 ₽
Лицензии и платные компоненты
По выбранной платформе, за первый год
30 000 ₽
Домен и хостинг
Оплата за 12 месяцев
12 000 ₽
Техническая поддержка
10 000 ₽ × 12 месяцев с даты запуска
120 000 ₽
Всего
Разработка и первые 12 месяцев эксплуатации
722 000 ₽
Расчет предполагает, что перечисленные позиции оплачиваются отдельно. Если контент или лицензия уже включены в разработку, повторно прибавлять их не нужно. Реклама, регулярное SEO, комиссии платежных сервисов и новые функции в этот пример не входят.
Для поддержки зафиксируйте, что входит в ежемесячный платеж: обновления, резервные копии, контроль работоспособности, часы на правки. Отдельно пропишите время реакции на недоступность сайта и порядок работы вне рабочего времени. Срок реакции означает начало обработки обращения; срок восстановления зависит от причины сбоя и должен обсуждаться отдельно.
Во втором году разработки в расходах уже нет, но сохраняются продления и сопровождение. В приведенном примере при неизменных условиях это 162 000 ₽: 30 000 ₽ за компоненты, 12 000 ₽ за домен и хостинг, 120 000 ₽ за поддержку. Новые страницы, интеграции и продвижение потребуют отдельного бюджета.
Какие документы подготовить с подрядчиком
Подготовьте договор, техническое задание, смету и график. Они могут быть отдельными приложениями или разделами одного документа. Проверьте, чтобы названия этапов, суммы и сроки совпадали во всех частях договора.
Техническое задание и смета
ТЗ должно позволять проверить работу без догадок. Вместо «удобная форма заявки» укажите поля, обязательность заполнения, допустимые файлы, получателя и результат отправки. Например: посетитель указывает телефон, прикрепляет PDF до согласованного размера, а в CRM создается обращение с источником и файлом.
Укажите ограничения: поддерживаемые устройства и браузеры, объем каталога, роли сотрудников, требования к резервному копированию. Если важна скорость загрузки, зафиксируйте метод проверки, страницы и условия измерения. Иначе заказчик и разработчик могут получить разные результаты одного теста.
Приложите список материалов заказчика с ответственными и сроками передачи. Для страницы услуги могут понадобиться цены, описание работ, фотографии и подтверждающие документы. Заранее определите, кто проверяет их достоверность и кто вносит на сайт
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Условия о правах и доступах
Перечислите результаты, на которые заказчик получает права: дизайн-макеты, тексты, фотографии, программный код. Укажите объем прав, момент перехода и вознаграждение либо порядок его определения. Формулировки должен проверить юрист с учетом того, что создается по заказу и какие материалы существовали до проекта.
Для CMS, готовой темы, модулей и фотобанков составьте отдельный перечень лицензий. Уточните, сможет ли компания использовать компоненты после прекращения сотрудничества с разработчиком, оплачивать продления и передавать поддержку другой команде.
Домен регистрируйте на компанию или ИП, для которых создается сайт. Адрес для восстановления доступа и телефон подтверждения должны контролироваться заказчиком. То же проверьте для хостинга, аналитики, CRM и платных модулей. Разработчику предоставляют доступы для выполнения его задач.
Приемка, гарантия и сопровождение
Определите срок проверки этапа и способ передачи замечаний. В замечании указывают страницу, действия пользователя, фактический результат и пункт ТЗ, которому он не соответствует. К ошибке прикладывают снимок экрана или запись воспроизведения.
В гарантийных условиях укажите период исправления ошибок, порядок обращения и исключения. Отдельно согласуйте последствия изменений, которые заказчик или другая команда внесут после приемки. Новые функции оформляют как дополнительные работы.
При передаче сайта проверьте комплект: исходные файлы в согласованном объеме, код, резервная копия, доступы, список лицензий и инструкция редактору. Попросите показать восстановление копии на тестовой площадке. Это проверит, что переданным комплектом действительно можно воспользоваться.
Получить смету разработки
Пришлите описание проекта, список услуг или пример каталога. Уточним функции, интеграции и объем наполнения, подготовим расчет по этапам.
Какие документы и сведения нужны на сайте
Перед наполнением сайта составьте список сведений и документов под его функции. Для клиники, образовательной организации и интернет-магазина перечни будут различаться. Отраслевые требования нужно проверять отдельно.
Сведения о компании. Подготовьте наименование, реквизиты, адрес и контакты. Если бренд отличается от юридического наименования, посетитель должен понимать, кто оказывает услугу, принимает заказ и отвечает на претензии.
Условия сделки. Для заказа через сайт согласуйте описание товара или услуги, цену, момент заключения договора, оплату, доставку, отмену и возврат. Юрист определит, какие условия оформить офертой и какие сведения показать непосредственно при заказе.
Правила сервиса. Для личного кабинета или платного доступа опишите регистрацию, восстановление доступа, действия пользователя и прекращение обслуживания. Название «пользовательское соглашение» само по себе не определяет содержание документа.
Формы заявок и персональные данные
При сборе персональных данных применяется Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». До запуска определите цели и правовые основания обработки, состав данных, получателей и сроки хранения.
При сборе через интернет необходимо опубликовать политику обработки персональных данных и обеспечить доступ к ней на соответствующих страницах. Если основанием служит согласие, его оформляют отдельно от других подтверждаемых документов. Способ получения должен позволять доказать согласие; для формы обращения можно предусмотреть отдельное активное действие пользователя и сохранение его подтверждения.
До начала обработки проверьте обязанность уведомить Роскомнадзор: статья 22 предусматривает уведомление и ограниченные исключения. Оцените требования к локализации данных граждан России и подключенные сервисы. Для иностранной CRM или другого зарубежного получателя отдельно проверяют условия трансграничной передачи.
Проверьте маршрут заявки: форма, почта, CRM, резервная копия. Укажите разработчику, какие данные сохраняются на каждом шаге и кому доступны. Подключенные чат, коллтрекинг и аналитика также должны учитываться при описании работы сайта.
Для изображений и текстов подготовьте подтверждения прав использования. Если планируется публикация отзывов с именами и фотографиями клиентов, отдельно проверьте основания для распространения персональных данных и использования изображения человека.
Что проверить перед запуском
Отправьте тестовые обращения с компьютера и телефона. Проверьте их получение в CRM и на почте: контакты, выбранную услугу, файл и источник. Для магазина проведите тестовый заказ по согласованной с платежным сервисом процедуре и проверьте изменение статуса.
Клиентский путь. Найти услугу, посмотреть условия, позвонить, отправить форму или оформить заказ с телефона.
Передача данных. Проверить CRM, уведомления, приложенные файлы и поведение формы при ошибке.
Поиск и аналитика. Проверить доступность рабочих страниц для индексации, метатеги, подключение аналитики и фиксацию целевых действий.
Эксплуатация. Проверить HTTPS, права доступа, резервное копирование и возможность восстановления.
Передача заказчику. Убедиться, что компания контролирует основные аккаунты и умеет изменять содержание сайта.
В первую неделю после запуска сверяйте отправки форм с полученными обращениями. Зафиксируйте сотрудника, который отвечает за заявки, и контакты для сообщения о сбое. Цены, наличие и условия работы должны обновляться одновременно на сайте и в системе, которой пользуется отдел продаж.
Вопросы и ответы
Нужно ли создавать отдельный сайт для каждого юридического лица группы?
Решение зависит от брендов, аудитории и самостоятельности направлений. Несколько компаний можно представить на одном ресурсе, четко указав, кто оказывает конкретную услугу или продает товар. Для форм и сделок отдельно определяют соответствующее лицо и порядок обработки данных.
Можно ли использовать один домен для сайта и корпоративной почты?
Да. Сайт и почта могут обслуживаться разными провайдерами на одном домене. При настройке нужно согласовать записи DNS, чтобы изменения сайта не нарушили доставку писем. Доступ к управлению доменом должен оставаться у уполномоченного представителя компании.
Стоит ли покупать домен, на котором раньше работала другая компания?
Перед покупкой проверьте историю содержимого, прежние упоминания, возможные ограничения и сходство с чужими обозначениями. Возраст адреса сам по себе не подтверждает его качество. Домен с нежелательной историей может потребовать дополнительных затрат на восстановление репутации.
Нужны ли версии сайта на других языках для иностранных клиентов?
Их имеет смысл запускать, когда компания готова обслуживать такие обращения. Помимо перевода нужны актуальные условия для соответствующего рынка и сотрудник, который ответит клиенту. Для первой версии можно выбрать один приоритетный язык и ограниченный набор страниц.
Как оценить результат сайта при длинном цикле B2B-продажи?
Свяжите обращения с последующими этапами в CRM: квалификацией, расчетом, предложением и договором. Смотрите стоимость подходящего обращения и долю заявок, которые доходят до сделки. Для корректного сравнения учитывайте длительность цикла продажи и источники, которые предшествовали обращению.