Создание сайта для компании с нуля в 2026 году: что выбрать, сколько стоит и какие документы нужны

С чего начать создание сайта для бизнеса

Соберите исходные данные в бриф: короткое описание компании, услуг и требований к сайту. Приложите прайс-лист, примеры договоров с клиентами, каталог и фотографии, если они есть. По этим материалам разработчик сможет задать конкретные вопросы и оценить объем подготовки контента.

Цель. Например, получить запрос на расчет поставки с приложенным файлом спецификации.

Аудитория. Кто принимает решение, какую информацию проверяет и что мешает обратиться.

Предложение. Какие услуги, товары и направления должны быть представлены на старте.

География. Где компания принимает клиентов, доставляет товары и оказывает услуги.

Работа с обращениями. Кто получает заявку, где она сохраняется и как контролируется ответ.

Для работы в Москве и области укажите города выезда, стоимость доставки за МКАД и ограничения по заказам. Например, монтажная компания может принимать заявки по всей области, а бесплатный замер проводить только в пределах определенного расстояния. Эти условия должны попасть на сайт вместе с предложением услуги.

Назначьте одного сотрудника для согласования проекта. Он собирает замечания руководителя, отдела продаж и других участников, затем передает подрядчику общий список. Если каждый участник согласует макеты отдельно, разработчик может получить противоречащие друг другу требования.

Укажите срок запуска и бюджетный предел. Если сайт нужен к выставке, зафиксируйте, какие разделы должны работать к этой дате. Например, услуги, кейсы и форма запроса запускаются первыми, личный кабинет дилера разрабатывается следующим этапом.