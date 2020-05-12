Попробуйте цифровые процессы бесплатно - от создания документа до отправки контрагенту

Без финансовых и договорных обязательств, без ограничений по количеству документов! Переводите внутренние процессы в цифровой вид с системой Directum RX и подключайтесь к сервису электронного обмена с контрагентами Synerdocs. Предложение рассчитано на 50 пользователей и актуально до конца июня.
Удаленная работа показала руководителям важность цифрового взаимодействия. Компания Directum предлагает:
90 дней бесплатного цифрового взаимодействия
Вы получите полный цикл управления договорами и счетами на оплату в электронном виде, удобные инструменты для организации внутренних согласований, архив финансовых документов в системе Directum RX и возможность обмениваться с контрагентами неограниченным количеством юридически значимых документов через сервис Synerdocs.
Условия акции:
- Для быстрого старта мы обучим пользователей настройке и использованию системы. Оплата этих услуг потребуется, если вы решите продолжить работу в Directum RX по окончании 90 дней бесплатного периода.
- Работать в системе смогут не более 50 сотрудников вашей организации.
- Бесплатный период оканчивается 31.08.2020 г.
- Предложение о бесплатном подключении действительно до 30.06.2020 г.
Попробуйте и оцените, что нужно именно вашей компании, без дополнительных затрат. Благодаря широкой партнерской сети Directum в каждом регионе найдется квалифицированная команда профессионалов, готовая обеспечить полноценное внедрение и дальнейшее развитие системы.
Узнавай подробности на www.directum.ru/go-remote
Пиши на адрес market@directum.ru