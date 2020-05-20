Первый видеоролик о том, как работает электронная транспортная накладная

Можно написать 100 статей о том, для чего бухгалтеру электронная транспортная накладная. И мы пишем, потому что эта тема относительно новая и неизведанная. А можно снять короткий видеоролик и за 4 минуты рассказать и показать, что это за новшество такое — электронные транспортные документы.

Зачем вам стоит посмотреть ролик:

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