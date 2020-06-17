Как работать с иностранной первичкой и можно ли перейти на электронный обмен с зарубежным контрагентом?

Любые хозяйственные операции согласно требованиям российского законодательства должны быть подтверждены документально, в том числе и внешнеторговые. Однако состав документов при оформлении сделки с зарубежной организацией значительно отличается — традиционные первичные учетные документы в этом случае не подходят.

Знаете ли вы: Россия входит в ТОП-20 стран-импортеров с объемом импорта 242,8 млрд.долл. по итогам 2019 года. Несмотря на значительный спад мировой внешней торговли, связанный с пандемией, который по прогнозам ВТО составит от 13 до 32% по итогам 2020 года, структура российского импорта не изменится радикально. Традиционно наибольшую долю товаров составляют машины, оборудование и аппаратура, продукция химической промышленности и транспортные средства, а в структуре импорта услуг, по данным ЦБ РФ, преобладают поездки, деловые услуги и транспорт.

Какие документы сопровождают сделку с зарубежной организацией?

Во внутренней торговле основанием для оказания услуг или поставки товаров является договор, оплата производится по выставленному счету, а подтверждающими документами являются акт, счет-фактура, УПД, товарная или товарно-транспортная накладная — в зависимости от того, оказываются ли услуги или поставляется товар. Правила ведения этих документов как в бумажном, так и в электронном виде закреплены в законодательстве и регулярно актуализируются.

В случае с внешней торговлей бухгалтерия имеет дело с совершенно иным набором документов. Основой международных торговых отношений между двумя организациями является контракт, который должен быть составлен на двух языках — языках субъектов торговых отношений для однозначного трактования всех его условий обеими сторонами. Формально отличий контракта от договора не так много, разделы документов идентичны.

А вот с подтверждающими документами не все так однозначно. В зарубежном законодательстве отсутствуют понятия товарных накладных, счетов-фактур, актов и УПД. Некоторые контрагенты соглашаются подписывать акты произвольной формы, составленные российскими партнерами с целью принятия их к бухгалтерскому учету, однако обязать их это делать нельзя.

Основным документом при работе с иностранной компанией, подтверждающим поставку товаров или оказание услуг, является инвойс, он же является основанием для выполнения платежа. Для поставки товаров и прохождения таможни кроме инвойса и контракта к грузу должны прилагаться другие сопроводительные документы: упаковочный лист;

коносамент (для перевозок морским путем);

железнодорожная накладная (для перевозки по железной дороге);

сертификат происхождения;

таможенная декларация;

сертификаты и разрешительные документы для импорта товаров (в зависимости от ввозимого груза);

прочие сопроводительные документы, которые требуются согласно законодательству РФ для ввоза определенных видов товаров.

Как оформляется инвойс?

Как и любой другой документ, подтверждающий внешнеэкономическую деятельность, для принятия его к учету налоговыми органами России инвойс должен быть составлен на двух языках. Наиболее часто для этой цели применяют русский и английский, однако ключевым требованием является наличие именно русской транскрипции, второй язык выбирает сторона-экспортер. Так, например, в российско-китайских торговых отношениях часто встречаются инвойсы именно на этих языках.

Выделяют две разновидности инвойсов:

1. Проформа-инвойс является предварительным документом и не может быть принят к бухгалтерскому учету при совершении оплаты. Он используется в случае, когда количество приобретаемых единиц продукции не определено сторонами. После окончательного согласования на основании договоренности формируется коммерческий инвойс, в котором зафиксированы окончательные условия поставки и по которому производится оплата. Проформа-инвойс также может применяться для поставки товаров с благотворительными целями и гуманитарных грузов, которые не предполагают оплату.

2. Коммерческий инвойс представляет собой сочетание документов. Если буквально перевести слово «invoice», то словари предлагают следующие варианты:

счет — account, score, bill;

фактура — texture, account, bill of parcels;

накладная — waybill, consignment, delivery note, bill of lading;

квитанция — receipt, ticket, claim check.

В этих определениях нетрудно запутаться и ключевую роль в данном случае играют обязательные реквизиты этого документа.

На текущий момент не существует жестко закрепленных требований к оформлению инвойсов, однако участники внешнеэкономической деятельности стараются придерживаться рекомендации № 6 Европейской экономической комиссии ООН от 06.09.1983 г. «Формуляр-образец унифицированного счета для международной торговли» (ECE/TRADE/148). Рекомендация предписывает несколько обязательных разделов:

Номер и дата/время выписки.

Идентификатор, наименование, адрес поставщика.

Идентификатор, наименование, адрес покупателя.

Идентификатор, наименование, адрес грузоотправителя.

Идентификатор, наименование, адрес грузополучателя.

Транспортная информация.

Номер партии.

Идентификатор контракта.

Номер заказа.

Информация о стране происхождения (идентификатор, наименование).

Информация о сделке по ИНКОТЕРМС-2010.

Информация по условиям поставки (в частности дата и время, когда товар должен поступить покупателю).

Информация о маркировке товара.

Информация об упаковке товара, в том числе количество отдельных товарных единиц.

Вес и объем груза.

Стоимость товаров/услуг.

Информация по грузовым и страховым издержкам.

Информация о предоплате.

Подпись продавца

То есть по реквизитному составу инвойс сочетает в себе товарно-транспортную накладную и счет на оплату в одном документе, однако он не содержит информации о выделении НДС, поэтому нельзя его приравнивать к счету-фактуре. Стоит заметить, что состав реквизитов для инвойса об оказании услуг значительно меньше, чем при поставке товаров.

Можно ли перейти на электронный обмен с иностранными контрагентами?

На VI сессии Центра по упрощению процедур торговли и электронными деловыми операциями ЕЭК ООН, которая состоялась еще в 2010 году, была пересмотрена рекомендация № 6 — внесены поправки о возможности электронного фактурирования международных сделок. При этом, по мнению СЕФАКТ ООН, применение электронного обмена несет существенную пользу.

Трансграничный электронный обмен между странами ООН предполагает использование формата XML ЭДИФАКТ ООН. В рамках проекта Российской Федерации и ЕЭК ООН по государственно-частному сотрудничеству для упрощения процедур торговли и создания «единого окна» в 2011 году было проведено исследование по применению в России систем классификации, кодирования и электронной передачи данных для внешней торговли. По результатам исследования Правительству Российской федерации было предложено создать систему «Единого окна» для унификации электронного обмена как между федеральными органами власти (сейчас эту программу успешно реализует СМЭВ), так и для бизнеса.

Так может ли в настоящий момент российский бизнес обмениваться электронными документами со своими зарубежными контрагентами?

На текущий момент перейти на юридически значимый электронный документооборот с иностранными контрагентами невозможно в силу действующих ограничений: Для принятия к учету ФНС учетный документ должен соответствовать требованиям альбома форматов, описанного в приказе ФНС РФ от 21.12.2017 № MMB-7-6/1096@, который не описывает структуру инвойсов. Все электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии с ФЗ-63, однако понятие ЭП, применяемое в РФ, уникально и не описано в международных стандартах, следовательно, иностранный контрагент не может подкрепить документ электронной подписью Таким образом для подачи сведений в налоговые органы бухгалтерия обязана иметь бумажный оригинал инвойса, а значит и предварительно обрабатывать его.

Согласно существующей судебной практике к учету могут быть приняты инвойсы, поступившие в электронном виде (например, в виде email или pdf-файла), однако они должны содержать все необходимые для документа реквизиты. Такая практика имеет место как правило при импорте услуг.

Как и любой другой учетный документ, инвойс должен быть проведен в учетной системе, для этого бухгалтер может либо заполнить все реквизиты в учетной системе вручную и прикрепить скан документа, либо использовать интеллектуальные инструменты для сокращения временных издержек. Обработка одного комплекта первичной документации по статистике занимает у бухгалтера 10 минут, так как инвойс заменяет собой привычный комплект документов и содержит множество разделов автоматизация обработки таких документов может высвободить до 50% времени бухгалтера, которое он может применить для подготовку к различным проверкам.

Автор: Виталий Астраханцев, руководитель проектов развития бизнеса компании Directum