Машиночитаемая доверенность будет, но в 2023 году

Обязательное использование машиночитаемой доверенности (МЧД) переносится на 2023 год. Такая информация впервые появилась 9 декабря 2021 года: в финансовом комитете Госдумы рассмотрели поправки в законопроект № 1137043-7. В них содержится информация о переходном периоде по применению МЧД, а также моменты по использованию электронных подписей, созданных после 1 июля 2021 года.

Поправки одобрены в третьем чтении 16 декабря 2021.

Пока законотворцы обсуждают введение МЧД, Алиса Муратова из Directum решила рассказать о том, какие новые правила ожидают бизнес.

Что такое машиночитаемая доверенность?

МЧД — электронный документ, подписанный сертификатом электронной подписи руководителя юридического лица или ИП. Формат МЧД утвержден приказом ФНС № ЕД-7-26/445@ от 30.04.2021 года.

Использовать доверенность в машиночитаемом виде разрешается уже с 30 августа 2021 года.

Глава организации вправе выдавать МЧД физическим лицам — ответственным сотрудникам, которые действуют от имени компании. В дальнейшем только руководитель сможет оформить МЧД на своих работников. Рядовые сотрудники будут подписывать документы с использованием сертификата электронной подписи физического лица, который выдается аккредитованным удостоверяющим центром по новым правилам.

Если говорить совсем простым языком, то руководителю придется либо подписывать все бухгалтерские и финансовые документы собственноручно, либо оформлять МЧД на ответственных при личном присутствии.

Требования к МЧД

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (63-ФЗ) уже рассматривает утвердил требования к МЧД:

доверенность оформляется в формате .XML;

если нет возможности открыть XML-документ в текущей информационной среде, в дополнение к нему рассматривается возможно создать машиночитаемую доверенность в формате .PDF;

единые требования к содержимому МЧД рассматриваются в приказе минцифры от 18.08.2021 N 857). Формат разрабатывается, предполагается, что он будет унифицированным.

обязательно наличие УКЭП в формате XMLDSIG или другом, который утвержден приказом Минцифры № 472;

подтверждение доверенности УКЭП доверителя.

Эксперимент по использованию МЧД

Пилотный проект по применению МЧД на основе цифровой платформы распределенного реестра, организованный ФНС, продолжается. В конце октября 2021 года были подготовлены промежуточные выводы.

Напомним, что Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» предусматривает возможность прикладывания машиночитаемой доверенности непосредственно к электронному документу или ссылки на нее.

При формировании универсального передаточного документа предполагается, что продавец выберет экземпляр МЧД и поместит его регистрационный номер в поле внутри XML-формата УПД, подпишет его электронной подписью лица, на которое ранее была оформлена доверенность.

В эксперименте используется поле «ИнфПолФХЖ1», а вся строчка выглядит так: <ТекстИнф Идентиф="МЧД" Значен="GUID экземпляра МЧД" />.

В случае если подписантов несколько, может быть перечислено требуемое число доверенностей.

Эксперимент продолжается.

Когда МЧД станет обязательной?

Ранее предполагалось, что с 1 января 2022 года сотрудники и уполномоченные лица компаний должны перейти на новый формат подписания документов: использовать личную электронную подпись физического лица и прикладывать к ней МЧД. Такой порядок вводили поправки к 63-ФЗ. Однако НПА, регулирующие правоотношения, значительно запаздывают, и рынок банально не успел подготовиться к изменениям ни морально, ни с технической стороны.

Предполагается, что 2022 год станет переходным периодом в рамках реформы электронной подписи и введения МЧД. В течение всего года можно будет применять сертификаты ЭП на сотрудников компаний без формирования и направления машиночитаемой доверенности. Однако нужно задуматься о заблаговременном перевыпуске сертификатов в конце 2022 года и сформировать доверенности.

Пункт 14 статьи 1 476-ФЗ разбит по сроку вступления в силу на две части: 1 января 2022 года и 1 марта 2022 года. На март отнесены все положения, связанные с МЧД и полномочиями. При этом получить сертификаты генерального директора с 1 января можно только в удостоверяющих центрах ФНС и ЦБ. При этом аналогичные сертификаты, полученные в АУЦ до конца текущего года, будут действовать весь 2022 год (ну или срока, указанного в них, если он наступит раньше). Обратите внимание, список аккредитованных УЦ меняется каждый день.

Если говорить еще более кратко, то компании могут решить сами, в какой период времени начать работать с МЧД: уже сейчас или дождаться 2023 года. Конечно, операторы электронного документооборота советуют не затягивать переход.

Как подписывать документы в 2022 году?

В случае, если от имени юридического лица действует лицо, не обладающее соответствующими полномочиями, не имеет доверенности, то допускается применение КЭП юридического лица, которая выдана УЦ, получившим аккредитацию после 1 июля 2020 года (в соответствии с требованиями статьи 16 63-ФЗ). При этом обязательно указание в качестве владельца физического лица, которое является представителем юридического лица. В данном случае МЧД не потребуется.

При этом квалифицированные сертификаты должны иметь срок действия не позднее 31 декабря 2022 года.

Что еще не предусмотрели

В рамках рабочих групп по использованию МЧД обсуждаются вопросы применения доверенности в следующих сценариях:

при обмене неформализованными документами;

при необходимости множественного подписания документов с одной стороны;

трех- и многостороннее подписание одного документа;

подписание технологических документов, в которых не предусмотрены отдельные поля (ИоП, УоУ).

Итого: обязательное применение МЧД откладывается еще на 1 год.