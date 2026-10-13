Системы учета отпусков в 2026 году: обзор программ для HR и бухгалтерии

Учет отпусков — задача, которая кажется простой только на бумаге. На практике даже компания со штатом 50–100 человек сталкивается с одной и той же картиной: график отпусков живет в Excel, остаток отпускных дней приходится пересчитывать вручную, а пересечения внутри отдела всплывают уже постфактум, когда два ключевых специалиста одновременно собираются отдыхать. Добавьте сюда расчет отпускных, где любая ошибка оборачивается недовольством сотрудников.
Система учета отпусков снимает эту нагрузку. Работник отправляет заявку на отпуск онлайн, руководитель видит календарь отсутствий сотрудников, а бухгалтерия получает готовые данные для расчета отпускных. Переписка в чатах и бумажные заявления уходят в прошлое.
Но рынок неоднороден. Одни решения закрывают только график и согласования. Другие ведут весь кадровый электронный документооборот с цифровой подписью для кадровых документов. Одни встраиваются в 1С:ЗУП, другие работают как отдельный сервис. Есть системы с полноценным самообслуживанием сотрудников, а есть узкие программы для учета отпусков без лишних модулей.
В этой статье разберем, как выбрать систему управления отпусками под задачи вашей компании, и сравним семь популярных решений: Directum HR Pro, 1С:Кабинет сотрудника, ELMA365, HRlink, Saby, ТопФактор и Синимекс. Вы узнаете, какая программа для планирования отпусков подойдет крупному холдингу, а какая — небольшой компании без сложных процессов.
Как выбрать систему учета отпусков
Рынок переполнен решениями: от простых приложений для планирования отпусков сотрудников до полноценных HR-платформ. Чтобы не переплатить за лишние модули или, наоборот, не купить слишком примитивный сервис, начните с критериев. Вот семь вопросов, которые стоит задать себе до сравнения систем.
1. Какие задачи должна закрывать система
Определите, что именно вы хотите автоматизировать. Только график отпусков и согласования? Или еще и учет отгулов, расчет отпускных, подготовку документов? От этого зависит класс решения.
Если нужна простая система управления отпусками, хватит узкого сервиса. Если планируете закрыть весь HR-контур, понадобится платформа с кадровым электронным документооборотом.
2. Насколько ПО удобно для сотрудников
Главная ценность автоматизации — самообслуживание работников. Человек должен подать заявку на отпуск онлайн за пару минут, без звонков в HR и бумажных заявлений. Проверьте, есть ли личный кабинет, мобильное приложение и понятный интерфейс. Если коллегам неудобно, они вернутся к чатам и Excel.
3. Как работает согласование
Электронное согласование отпусков экономит время и руководителю, и HR. Хорошо, когда заявка автоматически уходит нужному руководителю, а тот видит календарь отсутствий сотрудников и остаток отпускных дней у подчиненного. Если согласование требует ручных напоминаний, система не решает задачу.
4. Видно ли пересечения отпусков
Одна из главных болей — когда два ключевых сотрудника уходят в отпуск одновременно. Система учета отпусков должна показывать пересечения на общем календаре, а не заставлять HR сверять даты вручную. В идеале — с цветовой подсветкой и предупреждениями.
5. Есть ли интеграция с учетными системами
Если у вас уже работает 1С:ЗУП, логично выбрать решение, которое обеспечит бесшовный обмен данными с ней. Тогда информация по остаткам, отпускным и кадровым событиям синхронизируются автоматически, без двойного ввода.
6. Соответствует ли система требованиям ТК РФ
Отпуска регулирует Трудовой кодекс. Учет отпусков сотрудников должен опираться на законодательство: убедитесь, что система формирует график по форме Т-7, учитывает виды отпусков и правила предоставления. Если в продукте нет привязки к законодательству, часть работы все равно ляжет на HR и бухгалтерию.
7. Сколько стоит внедрение и поддержка
Смотрите не только на цену лицензии. Учитывайте стоимость внедрения, доработок и обучения. Простые приложения для планирования отпуска стоят от нескольких тысяч рублей в год. Корпоративные платформы требуют более серьезных вложений, но закрывают больше задач.
Обзор систем
Мы отобрали семь решений — от комплексных платформ до узкоспециализированных сервисов.
Directum HR Pro
Экосистема для комплексного управления кадровыми процессами. Автоматизирует весь цикл: от планирования отпусков сотрудников до отмены и отзыва. Подходит компаниям, которым нужен юридически значимый документооборот и проработанные HR-процессы с опцией гибкой настройки.
Возможности:
● автоматическое формирование графика отпусков с подсветкой пересечений;
● запуск планирования по всей компании, отделу или конкретному сотруднику;
● заявка на отпуск онлайн через портал или суперапп Omni;
● электронное согласование отпусков по гибким маршрутам;
● отправка индивидуальных листов ознакомления, которые содержат только период, относящийся к конкретному сотруднику;
● автоматический расчет остатка отпускных дней (данные подтягиваются из 1С:ЗУП);
● оформление приказов на отпуск, перенос и отзыв из отпуска;
● кадровый электронный документооборот с поддержкой всех видов электронной подписи.
В Directum HR Pro доступна гибкая настройка процессов без программирования на no-code. Предусмотрены готовый коннектор к 1С:ЗУП, облачная и локальная поставка. В состав экосистемы входит суперприложение Directum Omni со встроенным ИИ, с помощью которого сотрудник получает доступ ко всем корпоративным сервисам.
Подойдет крупным и средним компаниям, где отпуска — часть большого кадрового контура. Точная стоимость зависит от набора модулей и способа размещения.
1С:Кабинет сотрудника
Прагматичный выбор для компаний, где 1С:ЗУП уже мастер-система. Отпуска ведутся в привычном контуре, сотрудники подают заявления через личный кабинет.
Возможности:
● сбор пожеланий работников при составлении графика отпусков;
● подача заявлений на отпуск, перенос и отмену;
● уведомления о начале отпуска по графику;
● просмотр остатка отпускных дней и расчетных листков;
● онлайн-подписание документов электронной подписью.
Отдельная лицензия не нужна. Данные по отпускам сразу попадают в кадровый и зарплатный учет. При этом интерфейс личного кабинета уступает современным HR-платформам, а согласования часто «добивают» в чатах.
Решение оптимально для компаний, которые уже ведут кадровые и зарплатные процессы в 1С и не хотят плодить отдельные системы.
1С:Кабинет сотрудника — отдельный сервис, оплачивается по подписке. Стоимость зависит от количества пользователей и редакции 1С.
ELMA365
Low-code-платформа с модулем КЭДО. Отпуска реализованы как готовый бизнес-процесс, который можно донастроить под свою оргструктуру.
Возможности:
● планирование отпусков сотрудников в едином окне;
● заявка на отпуск онлайн с автоматической маршрутизацией;
● электронное согласование по управленческой структуре;
● автоматический расчет отпускных и продолжительности отпусков;
● генерация приказа по шаблону после согласования;
● интеграция с 1С:ЗУП: график можно автоматически отправить в ELMA365.
Сильный блок согласований и кастомизации. Процессы моделируются в BPMN-редакторе — можно менять маршруты без программиста. Порог входа выше, чем у «легких» сервисов: нужна внутренняя экспертиза или интегратор.
Подойдет компаниям, которые готовы инвестировать в настройку системы управления отпусками под свою модель управления.
Стоимость индивидуальна. Внедрение, как правило, длится дольше, чем у узкопрофильных решений.
HRlink
КЭДО-платформа с модулем онлайн-оформления отпусков.
Возможности:
● оформление отпуска за пару кликов в мобильном приложении;
● счетчик доступных дней отпуска;
● синхронизация графиков с 1С;
● подписание заявлений и приказов электронной подписью;
● заказ справок и просмотр документов.
Удовлетворит потребности компаний, чья главная боль — заявления, подписи и интеграция с 1С. Стоимость зависит от количества сотрудников.
Saby
Экосистема для бухгалтерии, ЭДО и кадров. Отпуска — часть большого контура; функциональность закрывает весь цикл: от графика до расчета отпускных.
Возможности:
● планирование с учетом пересечений и нежелательных дат;
● составление и согласование графика отпусков;
● учет остатков и начисленных дней по каждому периоду;
● подписание отпусков и заявлений прямо в мобильном приложении;
● расчет отпускных.
Логичный выбор, если СБИС уже используется для бухгалтерии и ЭДО. Стоимость зависит от выбранного тарифа «Управление персоналом» и количества сотрудников.
ТопФактор
HR-платформа с акцентом на управление отпусками и отсутствиями. Закрывает график, согласования и учет рабочего времени.
Возможности:
● электронная подача заявок на отпуск;
● автоматическое согласование заявок;
● календарь отсутствий сотрудников;
● учет остатка отпускных дней.
Прозрачный календарь отпусков всей компании. Подойдет среднему бизнесу, которому нужна программа учета отпусков без перегруза корпоративными модулями. Для крупных организаций может потребоваться настройка бизнес-процессов.
Стоимость зависит от количества сотрудников и набора модулей.
Синимекс: Управление отпусками
Узкоспециализированный продукт под одну задачу — автоматизацию предоставления отпусков. Это информационная система для отпусков, которая работает в связке с 1С:ЗУП.
Возможности:
● планирование ежегодного и неоплачиваемого отпуска;
● автоматическая проверка на соответствие ТК РФ;
● перенос и отмена отпуска;
● печать заявлений на отпуск или перенос;
● диаграмма Ганта и отчеты по периодам;
● гибкая настройка параметров: минимальная продолжительность, количество дней подряд, производственный календарь.
Входит в единый реестр российского ПО. Интегрируется с 1С:ЗУП, 1С:ERP, 1С:Бухгалтерия. Можно подключать несколько баз 1С:ЗУП одновременно. Продукт получил сертификат «Совместимо с 1С».
ПО оптимально для компаний, которым нужна автоматизация отпусков без покупки целой HR-платформы.
Стоимость — от 40 000 руб. для компаний до 50 человек. Цена растет вместе с числом сотрудников.
Кому что подходит
Выбор зависит от размера компании, уже работающих систем и того, какие задачи вы хотите закрыть. Ниже — короткие рекомендации по каждому направлению.
Крупный холдинг с несколькими юрлицами. Нужна платформа, которая охватывает весь кадровый контур и выдерживает масштаб. Здесь подойдет Directum HR Pro, которая предлагает гибкие маршруты согласования, готовую интеграцию с 1С:ЗУП, подтвержденную масштабируемость, решения для КЭДО, приема на работу, управления отпусками, командировками, услугами, обучением и хранением. Если в компании больше 500 человек и несколько юридических лиц, узкие сервисы быстро упрутся в потолок.
Компания, где 1С уже мастер-система. Логично остаться в привычном контуре и добавить «1С:Кабинет сотрудника». Так вы закрываете учет отпусков без отдельной лицензии и без двойного ввода данных. Минус — интерфейс слабее, чем у современных HR-платформ, которые, в свою очередь, предлагают готовые коннекторы к 1С:ЗУП.
Компания с сильной внутренней IT-командой. Если готовы настраивать процессы под себя и есть ресурс на внедрение, смотрите в сторону ELMA365 и Directum HR Pro. Эти платформы дают максимум гибкости в согласованиях и маршрутах.
Удаленная команда или распределенные офисы. Когда сотрудники работают из разных городов, жизнь упростит любая система с личным кабинетом и мобильным приложением. Заявку на отпуск онлайн подают все: и офисные сотрудники, и удаленщики. Главное, чтобы сервис не требовал бумажных заявлений и физических подписей.
Средний бизнес, которому нужен только график и согласования. Переплачивать за корпоративную платформу смысла нет. Хватит ТопФактора: прозрачный календарь, автоматические согласования, понятный интерфейс. Это рабочая программа для учета отпусков без лишних модулей.
Компания на 50–200 человек с 1С:ЗУП. Если нужна автоматизация учета отпусков сотрудников без покупки целой HR-платформы, подойдет Синимекс. Продукт заточен под одну задачу, интегрируется с несколькими базами 1С и входит в реестр российского ПО.
Сводная таблица: кому что ближе
Задача
Подходящие системы
Полный кадровый контур с юридической силой
Directum HR Pro, ELMA365, HRlink
Компания уже работает в 1С
1С:Кабинет сотрудника, Синимекс
Компания уже работает в СБИС
Saby
Удаленная команда, нужны мобильные заявки
Directum HR Pro, HRlink, Saby, ТопФактор, Синимекс
Только график и согласования, без перегруза
ТопФактор
Узкая задача: автоматизировать отпуска на базе 1С
Синимекс
Гибкая настройка процессов под себя
Directum HR Pro, ELMA365
Заключение
Система учета отпусков уже стала «гигиеническим минимумом». Даже небольшая компания рано или поздно упирается в ограничения Excel: остатки не сходятся, заявки теряются, руководители не видят, кто уходит в отпуск на следующей неделе. Автоматизация снимает эту рутину и снижает риск ошибок в расчетах.
При выборе оцените три аспекта. Какие задачи хотите закрыть: только график и согласования или весь кадровый контур. Какие системы уже работают в компании: 1С, СБИС или ничего. Сколько людей и юрлиц нужно подключить.
Выбирайте ПО с запасом на будущее. Сегодня вам может хватать графика и согласований, но через год добавятся новые юрлица или сотрудники на удаленке. Если программа учета отпусков не готова к такому росту, придется менять ее вместе с процессами. Поэтому смотрите не только на текущие задачи, но и на то, какие модули и интеграции могут понадобиться позже.