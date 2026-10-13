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Автоматизация учета
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Системы учета отпусков в 2026 году: обзор программ для HR и бухгалтерии

Системы учета отпусков в 2026 году: обзор программ для HR и бухгалтерии

В этой статье разберем, как выбрать систему управления отпусками под задачи вашей компании, и сравним семь популярных решений.

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Учет отпусков — задача, которая кажется простой только на бумаге. На практике даже компания со штатом 50–100 человек сталкивается с одной и той же картиной: график отпусков живет в Excel, остаток отпускных дней приходится пересчитывать вручную, а пересечения внутри отдела всплывают уже постфактум, когда два ключевых специалиста одновременно собираются отдыхать. Добавьте сюда расчет отпускных, где любая ошибка оборачивается недовольством сотрудников.

Системы учета отпусков в 2026 году: обзор программ для HR и бухгалтерии

Система учета отпусков снимает эту нагрузку. Работник отправляет заявку на отпуск онлайн, руководитель видит календарь отсутствий сотрудников, а бухгалтерия получает готовые данные для расчета отпускных. Переписка в чатах и бумажные заявления уходят в прошлое.

Но рынок неоднороден. Одни решения закрывают только график и согласования. Другие ведут весь кадровый электронный документооборот с цифровой подписью для кадровых документов. Одни встраиваются в 1С:ЗУП, другие работают как отдельный сервис. Есть системы с полноценным самообслуживанием сотрудников, а есть узкие программы для учета отпусков без лишних модулей.

В этой статье разберем, как выбрать систему управления отпусками под задачи вашей компании, и сравним семь популярных решений: Directum HR Pro, 1С:Кабинет сотрудника, ELMA365, HRlink, Saby, ТопФактор и Синимекс. Вы узнаете, какая программа для планирования отпусков подойдет крупному холдингу, а какая — небольшой компании без сложных процессов.

Как выбрать систему учета отпусков

Рынок переполнен решениями: от простых приложений для планирования отпусков сотрудников до полноценных HR-платформ. Чтобы не переплатить за лишние модули или, наоборот, не купить слишком примитивный сервис, начните с критериев. Вот семь вопросов, которые стоит задать себе до сравнения систем.

1.   Какие задачи должна закрывать система

Определите, что именно вы хотите автоматизировать. Только график отпусков и согласования? Или еще и учет отгулов, расчет отпускных, подготовку документов? От этого зависит класс решения.

Если нужна простая система управления отпусками, хватит узкого сервиса. Если планируете закрыть весь HR-контур, понадобится платформа с кадровым электронным документооборотом.

2.   Насколько ПО удобно для сотрудников

Главная ценность автоматизации — самообслуживание работников. Человек должен подать заявку на отпуск онлайн за пару минут, без звонков в HR и бумажных заявлений. Проверьте, есть ли личный кабинет, мобильное приложение и понятный интерфейс. Если коллегам неудобно, они вернутся к чатам и Excel.

3.   Как работает согласование

Электронное согласование отпусков экономит время и руководителю, и HR. Хорошо, когда заявка автоматически уходит нужному руководителю, а тот видит календарь отсутствий сотрудников и остаток отпускных дней у подчиненного. Если согласование требует ручных напоминаний, система не решает задачу.

4.   Видно ли пересечения отпусков

Одна из главных болей — когда два ключевых сотрудника уходят в отпуск одновременно. Система учета отпусков должна показывать пересечения на общем календаре, а не заставлять HR сверять даты вручную. В идеале — с цветовой подсветкой и предупреждениями.

5.   Есть ли интеграция с учетными системами

Если у вас уже работает 1С:ЗУП, логично выбрать решение, которое обеспечит бесшовный обмен данными с ней. Тогда информация по остаткам, отпускным и кадровым событиям синхронизируются автоматически, без двойного ввода.

6.   Соответствует ли система требованиям ТК РФ

Отпуска регулирует Трудовой кодекс. Учет отпусков сотрудников должен опираться на законодательство: убедитесь, что система формирует график по форме Т-7, учитывает виды отпусков и правила предоставления. Если в продукте нет привязки к законодательству, часть работы все равно ляжет на HR и бухгалтерию.

7.   Сколько стоит внедрение и поддержка

Смотрите не только на цену лицензии. Учитывайте стоимость внедрения, доработок и обучения. Простые приложения для планирования отпуска стоят от нескольких тысяч рублей в год. Корпоративные платформы требуют более серьезных вложений, но закрывают больше задач.

Обзор систем

Мы отобрали семь решений ­— от комплексных платформ до узкоспециализированных сервисов.

Directum HR Pro

Экосистема для комплексного управления кадровыми процессами. Автоматизирует весь цикл: от планирования отпусков сотрудников до отмены и отзыва. Подходит компаниям, которым нужен юридически значимый документооборот и проработанные HR-процессы с опцией гибкой настройки.

Источник:
Источник: https://hrpro.directum.ru/solution/vacations

Возможности:

●    автоматическое формирование графика отпусков с подсветкой пересечений;

●    запуск планирования по всей компании, отделу или конкретному сотруднику;

●    заявка на отпуск онлайн через портал или суперапп Omni;

●    электронное согласование отпусков по гибким маршрутам;

●    отправка индивидуальных листов ознакомления, которые содержат только период, относящийся к конкретному сотруднику;

●    автоматический расчет остатка отпускных дней (данные подтягиваются из 1С:ЗУП);

●    оформление приказов на отпуск, перенос и отзыв из отпуска;

●    кадровый электронный документооборот с поддержкой всех видов электронной подписи.

В Directum HR Pro доступна гибкая настройка процессов без программирования на no-code. Предусмотрены готовый коннектор к 1С:ЗУП, облачная и локальная поставка. В состав экосистемы входит суперприложение Directum Omni со встроенным ИИ, с помощью которого сотрудник получает доступ ко всем корпоративным сервисам.

Подойдет крупным и средним компаниям, где отпуска — часть большого кадрового контура. Точная стоимость зависит от набора модулей и способа размещения.

1С:Кабинет сотрудника

Прагматичный выбор для компаний, где 1С:ЗУП уже мастер-система. Отпуска ведутся в привычном контуре, сотрудники подают заявления через личный кабинет.

Источник:
Источник: https://its.1c.ru/db/emplcabinet/content/71/hdoc

Возможности:

●    сбор пожеланий работников при составлении графика отпусков;

●    подача заявлений на отпуск, перенос и отмену;

●    уведомления о начале отпуска по графику;

●    просмотр остатка отпускных дней и расчетных листков;

●    онлайн-подписание документов электронной подписью.

Отдельная лицензия не нужна. Данные по отпускам сразу попадают в кадровый и зарплатный учет. При этом интерфейс личного кабинета уступает современным HR-платформам, а согласования часто «добивают» в чатах.

Решение оптимально для компаний, которые уже ведут кадровые и зарплатные процессы в 1С и не хотят плодить отдельные системы.

1С:Кабинет сотрудника — отдельный сервис, оплачивается по подписке. Стоимость зависит от количества пользователей и редакции 1С.

ELMA365

Low-code-платформа с модулем КЭДО. Отпуска реализованы как готовый бизнес-процесс, который можно донастроить под свою оргструктуру.

Источник:
Источник: https://elma365.com/ru/help/kedo/kedo-vacation-plan.html

Возможности:

●    планирование отпусков сотрудников в едином окне;

●    заявка на отпуск онлайн с автоматической маршрутизацией;

●    электронное согласование по управленческой структуре;

●    автоматический расчет отпускных и продолжительности отпусков;

●    генерация приказа по шаблону после согласования;

●    интеграция с 1С:ЗУП: график можно автоматически отправить в ELMA365.

Сильный блок согласований и кастомизации. Процессы моделируются в BPMN-редакторе — можно менять маршруты без программиста. Порог входа выше, чем у «легких» сервисов: нужна внутренняя экспертиза или интегратор.

Подойдет компаниям, которые готовы инвестировать в настройку системы управления отпусками под свою модель управления.

Стоимость индивидуальна. Внедрение, как правило, длится дольше, чем у узкопрофильных решений.

HRlink

КЭДО-платформа с модулем онлайн-оформления отпусков.

Источник:
Источник: https://hr-link.ru/blog/base/razdelotpyskov

Возможности:

●    оформление отпуска за пару кликов в мобильном приложении;

●    счетчик доступных дней отпуска;

●    синхронизация графиков с 1С;

●    подписание заявлений и приказов электронной подписью;

●    заказ справок и просмотр документов.

Удовлетворит потребности компаний, чья главная боль — заявления, подписи и интеграция с 1С. Стоимость зависит от количества сотрудников.

Saby

Экосистема для бухгалтерии, ЭДО и кадров. Отпуска — часть большого контура; функциональность закрывает весь цикл: от графика до расчета отпускных.

Источник:
Источник: https://saby.ru/help/salary/vacation/annual

Возможности:

●    планирование с учетом пересечений и нежелательных дат;

●    составление и согласование графика отпусков;

●    учет остатков и начисленных дней по каждому периоду;

●    подписание отпусков и заявлений прямо в мобильном приложении;

●    расчет отпускных.

Логичный выбор, если СБИС уже используется для бухгалтерии и ЭДО. Стоимость зависит от выбранного тарифа «Управление персоналом» и количества сотрудников.

ТопФактор

HR-платформа с акцентом на управление отпусками и отсутствиями. Закрывает график, согласования и учет рабочего времени.

Источник:
Источник: https://topfactor.pro/others/lichnyy-kabinet-sotrudnika/grafik-otpuskov/

Возможности:

●    электронная подача заявок на отпуск;

●    автоматическое согласование заявок;

●    календарь отсутствий сотрудников;

●    учет остатка отпускных дней.

Прозрачный календарь отпусков всей компании. Подойдет среднему бизнесу, которому нужна программа учета отпусков без перегруза корпоративными модулями. Для крупных организаций может потребоваться настройка бизнес-процессов.

Стоимость зависит от количества сотрудников и набора модулей.

Синимекс: Управление отпусками

Узкоспециализированный продукт под одну задачу — автоматизацию предоставления отпусков. Это информационная система для отпусков, которая работает в связке с 1С:ЗУП.

Источник:
Источник: https://cinimex.ru/solutions/cinimex-upravlenie-otpuskami/

Возможности:

●    планирование ежегодного и неоплачиваемого отпуска;

●    автоматическая проверка на соответствие ТК РФ;

●    перенос и отмена отпуска;

●    печать заявлений на отпуск или перенос;

●    диаграмма Ганта и отчеты по периодам;

●    гибкая настройка параметров: минимальная продолжительность, количество дней подряд, производственный календарь.

Входит в единый реестр российского ПО. Интегрируется с 1С:ЗУП, 1С:ERP, 1С:Бухгалтерия. Можно подключать несколько баз 1С:ЗУП одновременно. Продукт получил сертификат «Совместимо с 1С».

ПО оптимально для компаний, которым нужна автоматизация отпусков без покупки целой HR-платформы.

Стоимость — от 40 000 руб. для компаний до 50 человек. Цена растет вместе с числом сотрудников.

Кому что подходит

Выбор зависит от размера компании, уже работающих систем и того, какие задачи вы хотите закрыть. Ниже — короткие рекомендации по каждому направлению.

Крупный холдинг с несколькими юрлицами. Нужна платформа, которая охватывает весь кадровый контур и выдерживает масштаб. Здесь подойдет Directum HR Pro, которая предлагает гибкие маршруты согласования, готовую интеграцию с 1С:ЗУП, подтвержденную масштабируемость, решения для КЭДО, приема на работу, управления отпусками, командировками, услугами, обучением и хранением. Если в компании больше 500 человек и несколько юридических лиц, узкие сервисы быстро упрутся в потолок.

Компания, где 1С уже мастер-система. Логично остаться в привычном контуре и добавить «1С:Кабинет сотрудника». Так вы закрываете учет отпусков без отдельной лицензии и без двойного ввода данных. Минус — интерфейс слабее, чем у современных HR-платформ, которые, в свою очередь, предлагают готовые коннекторы к 1С:ЗУП.

Компания с сильной внутренней IT-командой. Если готовы настраивать процессы под себя и есть ресурс на внедрение, смотрите в сторону ELMA365 и Directum HR Pro. Эти платформы дают максимум гибкости в согласованиях и маршрутах.

Удаленная команда или распределенные офисы. Когда сотрудники работают из разных городов, жизнь упростит любая система с личным кабинетом и мобильным приложением. Заявку на отпуск онлайн подают все: и офисные сотрудники, и удаленщики. Главное, чтобы сервис не требовал бумажных заявлений и физических подписей.

Средний бизнес, которому нужен только график и согласования. Переплачивать за корпоративную платформу смысла нет. Хватит ТопФактора: прозрачный календарь, автоматические согласования, понятный интерфейс. Это рабочая программа для учета отпусков без лишних модулей.

Компания на 50–200 человек с 1С:ЗУП. Если нужна автоматизация учета отпусков сотрудников без покупки целой HR-платформы, подойдет Синимекс. Продукт заточен под одну задачу, интегрируется с несколькими базами 1С и входит в реестр российского ПО.

Сводная таблица: кому что ближе

Задача

Подходящие системы

Полный кадровый контур с юридической силой

Directum HR Pro, ELMA365, HRlink

Компания уже работает в 1С

1С:Кабинет сотрудника, Синимекс

Компания уже работает в СБИС

Saby

Удаленная команда, нужны мобильные заявки

Directum HR Pro, HRlink, Saby, ТопФактор, Синимекс

Только график и согласования, без перегруза

ТопФактор

Узкая задача: автоматизировать отпуска на базе 1С

Синимекс

Гибкая настройка процессов под себя

Directum HR Pro, ELMA365

Заключение

Система учета отпусков уже стала «гигиеническим минимумом». Даже небольшая компания рано или поздно упирается в ограничения Excel: остатки не сходятся, заявки теряются, руководители не видят, кто уходит в отпуск на следующей неделе. Автоматизация снимает эту рутину и снижает риск ошибок в расчетах.

При выборе оцените три аспекта. Какие задачи хотите закрыть: только график и согласования или весь кадровый контур. Какие системы уже работают в компании: 1С, СБИС или ничего. Сколько людей и юрлиц нужно подключить.

Выбирайте ПО с запасом на будущее. Сегодня вам может хватать графика и согласований, но через год добавятся новые юрлица или сотрудники на удаленке. Если программа учета отпусков не готова к такому росту, придется менять ее вместе с процессами. Поэтому смотрите не только на текущие задачи, но и на то, какие модули и интеграции могут понадобиться позже.

Информации об авторе

Directum

Directum

Электронный документооборот и цифровизация бизнес-процессов с применением искусственного интеллекта.

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