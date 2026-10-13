Системы учета отпусков в 2026 году: обзор программ для HR и бухгалтерии

Как выбрать систему учета отпусков

Рынок переполнен решениями: от простых приложений для планирования отпусков сотрудников до полноценных HR-платформ. Чтобы не переплатить за лишние модули или, наоборот, не купить слишком примитивный сервис, начните с критериев. Вот семь вопросов, которые стоит задать себе до сравнения систем.

1. Какие задачи должна закрывать система

Определите, что именно вы хотите автоматизировать. Только график отпусков и согласования? Или еще и учет отгулов, расчет отпускных, подготовку документов? От этого зависит класс решения.

Если нужна простая система управления отпусками, хватит узкого сервиса. Если планируете закрыть весь HR-контур, понадобится платформа с кадровым электронным документооборотом.

2. Насколько ПО удобно для сотрудников

Главная ценность автоматизации — самообслуживание работников. Человек должен подать заявку на отпуск онлайн за пару минут, без звонков в HR и бумажных заявлений. Проверьте, есть ли личный кабинет, мобильное приложение и понятный интерфейс. Если коллегам неудобно, они вернутся к чатам и Excel.

3. Как работает согласование

Электронное согласование отпусков экономит время и руководителю, и HR. Хорошо, когда заявка автоматически уходит нужному руководителю, а тот видит календарь отсутствий сотрудников и остаток отпускных дней у подчиненного. Если согласование требует ручных напоминаний, система не решает задачу.

4. Видно ли пересечения отпусков

Одна из главных болей — когда два ключевых сотрудника уходят в отпуск одновременно. Система учета отпусков должна показывать пересечения на общем календаре, а не заставлять HR сверять даты вручную. В идеале — с цветовой подсветкой и предупреждениями.

5. Есть ли интеграция с учетными системами

Если у вас уже работает 1С:ЗУП, логично выбрать решение, которое обеспечит бесшовный обмен данными с ней. Тогда информация по остаткам, отпускным и кадровым событиям синхронизируются автоматически, без двойного ввода.

6. Соответствует ли система требованиям ТК РФ

Отпуска регулирует Трудовой кодекс. Учет отпусков сотрудников должен опираться на законодательство: убедитесь, что система формирует график по форме Т-7, учитывает виды отпусков и правила предоставления. Если в продукте нет привязки к законодательству, часть работы все равно ляжет на HR и бухгалтерию.

7. Сколько стоит внедрение и поддержка

Смотрите не только на цену лицензии. Учитывайте стоимость внедрения, доработок и обучения. Простые приложения для планирования отпуска стоят от нескольких тысяч рублей в год. Корпоративные платформы требуют более серьезных вложений, но закрывают больше задач.