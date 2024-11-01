Вывод из оборота безалкогольных напитков в потребительской упаковке. Изменения в процессах для общепита

5 ноября 2024 года начнется обязательная подача сведений о выводе из оборота безалкогольных напитков. Нужно будет передавать данные при продаже через кассу для некоторых безалкогольных напитков в определенной упаковке.

Напитки, к которым применяются правила:

обычная и минеральная вода с ароматизаторами, усилителями вкуса и другими добавками;

другие газированные и негазированные напитки с добавками;

тонизирующие и энергетические напитки;

квасы и квасные напитки с крепостью не более 1,2%.

Упаковка:

стекло,

полимерная упаковка,

алюминиевая банка,

полимерная банка.

С 1 марта 2025 года рестораны будут обязаны подавать сведения о выводе из оборота и других видов безалкогольных напитков во всех остальных видах упаковки: