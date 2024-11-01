Вывод из оборота безалкогольных напитков в потребительской упаковке. Изменения в процессах для общепита

Обычно такие изменения вызывают у рынка много вопросов, а еще требуют подготовительных действий, которые занимают время. В статье рассказываем о ближайших нововведениях и нюансах подготовки.
Ближайшие изменения
5 ноября 2024 года начнется обязательная подача сведений о выводе из оборота безалкогольных напитков. Нужно будет передавать данные при продаже через кассу для некоторых безалкогольных напитков в определенной упаковке.
Напитки, к которым применяются правила:
обычная и минеральная вода с ароматизаторами, усилителями вкуса и другими добавками;
другие газированные и негазированные напитки с добавками;
тонизирующие и энергетические напитки;
квасы и квасные напитки с крепостью не более 1,2%.
Упаковка:
стекло,
полимерная упаковка,
алюминиевая банка,
полимерная банка.
С 1 марта 2025 года рестораны будут обязаны подавать сведения о выводе из оборота и других видов безалкогольных напитков во всех остальных видах упаковки:
напитки безалкогольные, включая газированные, с сахаром, подсластителями, соком, вкусо-ароматическими веществами;
напитки на растительном сырье;
морсы;
соки фруктовые, ореховые, овощные;
компоты фруктовые и ягодные (за исключением содержащих плоды фруктов и ягод).
Как выводить такие товары из оборота
В «Честном знаке» предусмотрено несколько вариантов вывода напитков из оборота:
Прямая подача с использованием ККТ: сканирование кода маркировки или продажа через ККТ с подачей в чеке кода товара GTIN (с досылом в течение 3 рабочих дней информации о выбытии кодов маркировки).
Приемка от поставщика посредством подачи в ГИС МТ сведений в УПД с одновременным выводом из оборота на производственные цели или собственные нужды.
В личном кабинете «Честного знака» по причинам: брак, истечение срока годности, маркетинг, ранее принятые по УПД товары, постепенное списания на производственные цели и собственные нужды.
Не забудьте зарегистрироваться в ГИС МТ и активировать товарные группы, если продаете что-то из списка.
Подробнее об этих и других нововведениях мы недавно рассказали на совместном вебинаре с представителем ЦРПТ. Запись можно посмотреть здесь.
Маркировка пива в «Честном знаке»
В 2024 году ввели новые правила отчётности о реализации пива. Кеги являются маркированной продукцией, поэтому при каждом действии нужно будет передавать информацию в «Честный знак»
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