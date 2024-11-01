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Маркировка товаров

Вывод из оборота безалкогольных напитков в потребительской упаковке. Изменения в процессах для общепита

В ближайшее время нас ждет несколько нововведений в отчетности. Общепит обяжут передавать информацию об обороте разных безалкогольных напитков в «Честный знак», систему мониторинга маркированных товаров.

Обычно такие изменения вызывают у рынка много вопросов, а еще требуют подготовительных действий, которые занимают время. В статье рассказываем о ближайших нововведениях и нюансах подготовки.

Ближайшие изменения

5 ноября 2024 года начнется обязательная подача сведений о выводе из оборота безалкогольных напитков. Нужно будет передавать данные при продаже через кассу для некоторых безалкогольных напитков в определенной упаковке.

Напитки, к которым применяются правила:

  • обычная и минеральная вода с ароматизаторами, усилителями вкуса и другими добавками;

  • другие газированные и негазированные напитки с добавками;

  • тонизирующие и энергетические напитки;

  • квасы и квасные напитки с крепостью не более 1,2%.

Упаковка:

  • стекло,

  • полимерная упаковка,

  • алюминиевая банка,

  • полимерная банка.

С 1 марта 2025 года рестораны будут обязаны подавать сведения о выводе из оборота и других видов безалкогольных напитков во всех остальных видах упаковки: 

  • напитки безалкогольные, включая газированные, с сахаром, подсластителями, соком, вкусо-ароматическими веществами;

  • напитки на растительном сырье;

  • морсы;

  • соки фруктовые, ореховые, овощные;

  • компоты фруктовые и ягодные (за исключением содержащих плоды фруктов и ягод).

Как выводить такие товары из оборота

В «Честном знаке» предусмотрено несколько вариантов вывода напитков из оборота:

  1. Прямая подача с использованием ККТ: сканирование кода маркировки или продажа через ККТ с подачей в чеке кода товара GTIN (с досылом в течение 3 рабочих дней информации о выбытии кодов маркировки)

  2. Приемка от поставщика посредством подачи в ГИС МТ сведений в УПД с одновременным выводом из оборота на производственные цели или собственные нужды.

  3. В личном кабинете «Честного знака» по причинам: брак, истечение срока годности, маркетинг, ранее принятые по УПД товары, постепенное списания на производственные цели и собственные нужды.

Не забудьте зарегистрироваться в ГИС МТ и активировать товарные группы, если продаете что-то из списка.

Подробнее об этих и других нововведениях мы недавно рассказали на совместном вебинаре с представителем ЦРПТ. Запись можно посмотреть здесь.

Маркировка пива в «Честном знаке»

В 2024 году ввели новые правила отчётности о реализации пива. Кеги являются маркированной продукцией, поэтому при каждом действии нужно будет передавать информацию в «Честный знак»

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