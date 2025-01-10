Как восстановить складской учет

Особенности работы с учетом и хранения данных всегда зависят от программы складского учета и специфики ресторана. Однако в любом случае необходимо проверить в программе настройки, привязки складов списания, типы оплат и категории списаний.

Следующим шагом нужно навести порядок в модификаторах:

создать карты для физических модификаторов;

завести номенклатурные карточки сервисных модификаторов;

привязать их к основным блюдам.

Если есть услуги, нужно создать их и проверить отображение на «фронте». Также в ходе восстановления учета заведите и настройте все, что пробивается по кассе.