🤨 Налоговый мониторинг: зло необходимое?

Кто из вас в курсе, что с 2015 года в стране действует новая форма взаимодействия с ФНС – налоговый мониторинг? Кому и для чего он нужен? Какие плюсы, минусы и подводные камни?

Сегодня налоговый мониторинг – активность добровольная, и даже далеко не все желающие могут в нём участвовать:

сумма налогов (НДС + акцизы + ННП) за прошедший год должна быть больше 300 000 000 руб.;

доходы и активы за год от 3 000 000 000 руб.

Ясно, что это игроки среднего и крупного бизнеса. Но с 2022 года показатели будут уменьшены в 3 раза, а это уже более широкий охват российской экономики.

Суть налогового мониторинга – обеспечение доступа к учётной базе компании налоговым инспекторам, которые будут контролировать правильность начисления и уплаты налогов. Причём это не сплошная проверка всего и вся, как мы привыкли, а отслеживание выборочных сделок, которые кажутся наиболее рискованными или нестандартными.

Плюсы

К проверенным компаниям больше доверия у государственных организаций и партнёров по бизнесу, у покупателей и продавцов.

В процессе мониторинга сразу видны недочеты и ошибки, которые можно исправить, не доводя дело до штрафных санкций.

Снижение участия сотрудников бухгалтерии в поиске, сканировании и пересылке документов, написании оправдательных писем и ответов на требования.

С налоговиками можно проконсультироваться онлайн по спорным вопросам и получить ответ не через 2 недели, как обычно, а практически сразу, не теряя выгодных сделок.

Отмена камеральных и выездных налоговых проверок (подразумевается, но это не точно).

Минусы

Компания должна организовать электронный архив всех имеющихся документов, к которым будет получать доступ налоговая, помимо бухгалтерской программы.

Проработка иерархии архива, организация выборки, проверка на дублирование документов.

Совмещение архива с ЭДО.

Объединение в один архив разветвлённой сети филиалов, подразделений.

Защита информации.

Интеграция с учётными системами.

Для участия в налоговом мониторинге недостаточно соответствовать заданным значениям оборота. Нужно ещё подготовиться технически, в частности, организовать электронный архив бухгалтерских документов.

Архив бухгалтерских документов на базе платформы Docsvision объединяет функции нескольких систем:

система внутреннего контроля и управления рисками;

система обеспечения доступа и защиты данных;

система информационного взаимодействия как с учётными базами, так и между филиалами и подразделениями.

Архив наращивается постепенно. Но базово он структурирует хранение, распределяя документы по папкам, типам документов, источникам поступления, датам, временным отрезкам и т.д. Документы связываются или компонуются между собой так, как удобно: по контрагентам, по договорам, по связям и по другим атрибутам.

Доступ к архиву разграничен для разных типов пользователей.

Quod licet Iovi, non licet bovi («Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку») — крылатое латинское выражение, отражающее, что если нечто разрешено человеку или группе людей, то оно необязательно разрешено всем остальным, приобретает практическое воплощение.

Как реализовать?

Маркировка документов системой штрихкодов. Это недорогая и уже часто используемая идентификация принадлежности документа определённым критериям.

Сканирование всех входящих документов. Это может быть организовано как на первичных местах, на каждом условном складе, так и в «скан-цеху» с использованием потоковых сканеров, куда стекается вся первичка по группе компаний, и сканированием занимаются специально обученные люди (операторы).

Распознавание отсканированных документов, если есть проблемные (плохо читаемые) данные. Здесь подключается «ручная» верификация. К счастью, к этому этапу нераспознанных документов остаётся не так уж и много, поэтому хватает одного оператора для проверки.

Интеграция с системами учёта – с бухгалтерскими программами, управленческими, складскими, SAP ERP, …

Резюме

Все документы в компании, которая готовится к налоговому мониторингу:

маркированы штрихкодом для идентификации;

хранятся в одном месте;

доступ к ним определяется правами пользователей;

систематизированы, их можно выдёргивать по заданным критериям, необходимым в каждой конкретной ситуации;

документы из архива «дружат» с ЭДО;

загрузка в учётные системы и выгрузка из них происходит с использованием шлюза;

к архиву документов есть доступ не только у сотрудников компаний, но и у налоговой, аудиторов и контрагентов, если предоставить им на это права.

Налоговый мониторинг сегодня – это реальность для крупного бизнеса или учреждений, близких к государственному аппарату и системообразующих в отдельных отраслях экономики в масштабах страны. Но тенденции смотрят в сторону расширения охвата компаний, которые сначала в добровольном или режиме эксперимента могут подключиться. А потом, кто знает, возможно это станет обязательным для всех.

Поэтому вопросы технической готовности становятся актуальными уже сейчас. Подробно о том, как организовать внедрение электронного архива для бухгалтерских документов мы разбирали на тематическом вебинаре: