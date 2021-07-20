Как выбрать идеального мужа? Точнее, электронный архив для бухгалтерских документов

Электронный архив решает множество задач в бухгалтерии крупной организации с филиальной структурой. Главное — он позволяет экономить время на поиск документов при получении запросов от налоговой, аудиторов, банков или руководства. Потому что все документы хранятся в едином виде — они структурированы и связаны с проводками в учётных системах (в процессе сканирования данные извлекаются из документов). Есть возможность поиска лучше Яндекса: за период, по наименованию контрагента, типу документа, другим параметрам.

Преимущества понятны, а какие задачи реально можно решить с помощью электронного архива бухгалтерских документов?

Задачи, которые решает электронный архив бухгалтерских документов:

Снижение расходов на передачу документов (оригиналов на бумаге) между филиалами организации;

Ускорение процесса обработки документов в бухгалтерской службе за счёт избавления от повторяющихся действий;

Прозрачность процесса передачи данных между организациями и филиалами группы компании;

Хранение всех документов в одном месте — документы стекаются в головной офис из удалённых подразделений, филиалов, складов, от контрагентов;

Оперативное предоставление документов контролирующим органам и снижение трудозатрат на подготовку таких ответов со стороны организации.

Как выбрать ИТ-решение для создания такого архива? На что обратить внимание?

Какой объём документов можно хранить в архиве? Ведь нам надо найти решение, в которое мы загрузим уже имеющиеся документы, а затем ежедневно будем пополнять его новыми. И так на протяжении нескольких лет — всегда. Например, платформа Docsvision работает под нагрузкой более плюс 50 тыс. документов в месяц. С таким показателем архив будет работать стабильно и быстро обрабатывать запросы на поиск при росте данных. А если этого будет недостаточно, то есть возможность увеличить мощность, если попросить ИТ-отдел. Как документы, особенно бумажные, будут загружаться в архив? Важно, чтобы архив обладал точной технологией распознавания бумажных документов. От бумаги пока никуда не деться. Чем выше качество распознавания, тем меньше ручного ввода данных. Сравните точность 94% и 99%. При объёме в 1000 документов это или 60 документов, или только 10, которые оператор/бухгалтер вводит руками. Система обеспечивает автоматическое позиционирование документа с возможностью исправления перекоса (сканирование документов может проводиться под разным углом 90°, 180°). Параллельно при сканировании происходит удаление шума (грязи), оптимизируются размеры файлов.

Оцифровка документов, перевод бумажных версий в электронный вид, автоматизация структурирования и категоризация документов, полнотекстовый поиск — всё это возможно с помощью интеллектуальных средств распознавания.

Современные ИТ-решения позволяют распознавать и извлекать данные из неструктурированных документов, точно классифицировать и вносить в систему, прописывая дальнейший контур движения документов. Система может проверять комплектность документов, сопоставлять номенклатуру, распознавать проводки по первичным документам учёта, выявлять разногласия версий.

Единое хранение скан-копий бумажных документов и документов, получаемых через ЭДО. Чтобы архив отвечал задачам быстрого поиска документов и хранил в своих недрах все документы, он должен быть гибридным хранилищем, в которое документы загружаются из разных источников. Тогда архив функционирует по принципу «единого окна», объединяя бумажные и документы из нескольких операторов ЭДО. По сути, это репозиторий информации и связанных с ней процессов, внушительный массив документов и данных. Электронный архив превращается в базу для планирования нагрузки, построения аналитических отчётов. Обеспечивает возможность отбора документы с определением нужного срока хранения (для конкретных типов документов). Создаёт условия для безопасного хранения огромного объёма контента, позволяет удобно оперировать данными, гарантируя их точность. Живите настоящим, но не забывайте про будущее. Удобно, когда система настраивается «на лету» под задачи бухгалтерии (шаблоны распознавания, интерфейс, интеграция с ERP). Система для создания электронного архива должна удобно интегрироваться с другими системами и поддерживать сквозные бизнес-процессы.

Бесшовная интеграция с другими ИТ-системами (с ERP или складской) обеспечивает взаимодействие со всеми подсистемами. Архив позволяет контролировать своевременность предоставления контрагентами первички, правильность её оформления. Возможен одновременный доступ к одному документу любого количества уполномоченных пользователей. В результате, можно получить систему, построенную по принципу «чистый стол» — можно просматривать все первичные документы, отвечать на запросы налоговой, формировать отчёты руководителям, не вставая с рабочего места и даже не выходя из дома.

Напоследок...

Опыт ведущих компаний показывает, что можно построить стабильный и удобный в использовании электронный архив на базе платформы Docsvision. Она обладает всеми преимуществами, описанными выше. Поддерживает интеграцию с разными учётными системами и операторами ЭДО. Огромные объёмы данных хранятся в защищённом массиве и всегда доступны уполномоченным пользователям. И если мощности не хватает, то архитектура платформы всегда позволит повысить производительность.

В данной статье мы постарались рассказать, как выбрать решение для электронного архива бухгалтерских документов, исходя из бизнес-задач. Пусть выбор вас не разочарует.