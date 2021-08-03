Страшная правда о том, сколько мы можем сэкономить с переходом на ЭДО внутри холдинга

В территориально распределённых организациях и холдингах, объединяющих несколько отдельных компаний, обмен важными бумажными документами и контроль за бизнес-процессами часто затруднён. Требуются дополнительные затраты на логистику документов, а также время на доставку. Плюс подготовка и обработка данных при отправке и получении между организациями часто дублируется, то есть в компании-отправителе и компании-получателе операционные сотрудники делают примерно одни и те же действия. Минимизировать такие издержки в территориально или организационно распределённых организациях можно с помощью электронного документооборота и перехода на безбумажный обмен данными с сохранением юридической значимости передачи документов в цифровом формате.
Комплексное внедрение электронного документооборота, включая электронный архив, создаёт своего рода модель общего центра обслуживания (ОЦО), расширяет возможности холдинговой структуры, повышает качество управления группой компаний. Финансовая и юридически значимая информация безопасно передаются между подразделениями в цифровом виде, а не на бумаге.
В единой системе могут работать офис, филиалы, цеха и пр. Но сотрудники этих разных бизнес-единиц будут иметь разные права и доступы, а значит, не увидят информацию, которая не является значимой для них или в целом, например, является коммерческой тайной. За счёт концентрации повторяющихся процессов в едином центре создаётся заметный экономический эффект.
Больше чем СЭД
Если объединить обмен документами, актуальных для бухгалтерских и юридических служб, разрозненных организаций холдинга, в единой системе, то возникнет эффект от экономии времени и средств на доставке и обработке документов сначала на местах, а потом в центральном офисе, оптимизируются бизнес-операции и штат организации.
Основными задачами внедрения электронного документооборота и создания электронного архива выступают:
- повышение скорости обмена информацией,
- прозрачность рабочих процессов и автоматизация обработки документов,
- исключение риска утери документов или дублирования,
- автоматизация процессов согласования документации,
- сокращение времени на поиск, обработку документов, что особенно важно, если нужно оперативно ответить на запросы ФНС, аудиторов, представителей других контролирующих органов,
- создание внутреннего контура обмена информацией.
Централизация функции помогает решить проблему дефицита кадров на местах, их обучения, ускоряет внутренние процессы компании, улучшает управляемость и обеспечивает поток данных, необходимый для наращивания бизнес-эффективности.
Например, в компании с головным офисом в Москве и 4 производственными площадками в южной части России с помощью платформы Docsvision и электронного архива всего за 1 месяц удалось повысить скорость обмена документами и улучшить коммуникации головного офиса и производственных подразделений.
Сначала в единую систему был переведён обмен бухгалтерскими документами между одной производственной площадкой и центральным офисом. Затем успех первого проекта замотивировал тиражировать решение на все производственные площадки. Результаты такого решения:
- быстрая передача документов с заводов в ОЦО,
- контроль сроков отправки,
- усиление учётной и исполнительной дисциплины.
Экономический эффект от цифровизации
Чтобы оцифровать процессы, которые ранее были завязаны на бумаге, курьерских и почтовых службах, требуется оптимизировать и унифицировать ИТ-решения, а также решать задачи постепенно. Первыми трансформируются простые функции, дающие быстрый эффект для бизнеса. Например, подготовка финансовой и бухгалтерской отчётности. Затем к ним добавляются согласования договоров, закупки и пр. Продуманный единый ИТ-ландшафт позволит оптимизировать используемое программное обеспечение и штат сотрудников холдинга.
Рассмотрим ещё один пример и отследим бизнес-эффект от цифровизации. Задача проекта по внедрению электронного документооборота состояла в повышении качества управления группой компаний. Особое внимание отводилось контролю исполнения решений и ускорению процессов взаимодействия. Основанием для внедрения СЭД стала необходимость оптимизировать поиск необходимой документации и обеспечить своевременность сдачи отчётности, избавиться от ошибок при ручном вводе данных и облегчить труд сотрудников в пиковые моменты поступления документов, приходящиеся на конец месяца. Регистрация документов требовалась по почти 100 подразделениям холдинга.
Как можно рассчитать эффект в таком проекте, подробно рассказывалось на вебинаре «Расчёт экономического эффекта автоматизации архива первичных документов бухучета» Ниже будут схемы конфигурации и ссылки на документы расчёта.
СЭД строилась на базе платформенного решения Docsvision и интегрировалась с другими системами холдинга.
Поток документов
Архитектура решения
Результаты расчёта
Замечание:
В расчёте используется подход к оценке эффекта «по нормативам», основанный на статистике измерений, выполненных в других проектах. В примере посчитан эффект по фактору трудоёмкости и себестоимости учёта. Но для пользователей учётной системы важнее другое — надёжность и оперативность информации. Оценить эти факторы в деньгах весьма сложно, а не учитывать их нельзя.
Результаты анализа позволяют сформулировать следующие выводы:
- Эффект достигается как в учётном подразделении (сокращение затрат), так и в основной деятельности (снижение рисков, повышение оборачиваемости и др.).
- Соотношение эффектов сокращения себестоимости учётного подразделения и получаемой от управления рисками выгоды — в 7 раз. Это «соотношение плеч рычага» цифровой трансформации.
- В учётном подразделении происходит снижение себестоимости и повышение качества работы. Относительно годовой стоимости подразделения эффект значительный.
- В основной деятельности происходит оптимизация работы и снижение рисков. Относительно годового дохода эффект незначительный, но в абсолютных цифрах на порядок выше.
- В случае внедрения в собственную бухгалтерию предприятия эффектом сокращения затрат в учётном подразделении можно пренебречь, основные выгоды достигаются в операционной деятельности и связаны с повышением надёжности и оперативности данных. И этот результат будет достигаться даже если стоимость учёта повысится!
- В примере самая большая выгода связана с налоговыми спорами. В конкретном предприятии возможны другие эффекты — от оперативности предъявления НДС к возмещению, от ускорения оборачиваемости денежных средств.
- Анализ составляющих эффекта полезно как для оценки ценности решения, так и для определения направлений дальнейшего развития.
Бизнес-эффектами от внедрения Docsvision стали:
- высокий уровень исполнительской дисциплины,
- ускорение и упорядочение согласований, закупок, переписки с контрагентами и пр.,
- прозрачность бизнес-процессов,
- повышение удобства управления холдингом.
Docsvision превратилась в центральную систему обслуживания, объединяющую управление компаниями и подразделениями холдинга.
Внедрение платформенных решений типа Docsvision заметно повышает эффективность центров обслуживания. Цифровая экосистема, в которой данные передаются без искажений и утраты, в цифровом виде, делает максимально прозрачными все процессы обработки и обмена информацией. Юридически значимый электронный документооборот упрощает и ускоряет внутрикорпоративное согласование, обмен документами с контрагентами, процессы подготовки и предоставления отчётности в контролирующие службы.