Обзор про блокировки: опыт того, кто сталкивается с ними каждый день

115-ФЗ: очень больно и неизбежно.

Сидящему в печёнках предпринимателей закону под номером 115-ФЗ уже 18 лет. Уже большой. Можно в магазин посылать...

Учитывая, что каждый день ко мне прилетает хотя бы одно сообщение о блокировке со ссылкой на этот закон, и как человек, поставивший перед собой задачу защищать и всячески помогать своим клиентам, их друзьям и читателям расхлебывать эту кашу, я собрала обзор этой темы и сейчас поделюсь некоторыми способами, которые (искренне надеюсь) облегчат жизнь тем, кто попал под эти жернова или ждет со дня на день сюрприза из банка.

1. Почему мои счета заблокировали?

Задавать себе этот вопрос бессмысленно.

Также как бессмысленно задавать себе вопрос почему только что зарегистрированной компании, где учредителем и руководителем выступает взрослый человек, с пропиской в Москве, ни разу не бывший владельцем, директором или ИП, с уставным капиталом на порядок больше чем минимум, не открывают счет в ТОП-11 банков.

Можно фантазировать про вид деятельности, который не соответствует политике банка, который может в теории принести какие-то риски банку.

Но факт остается фактом: на стадии первоначальной проверки банк отказывает в открытии счета.

Плохо.

Но сейчас не об этом.

А о том, почему счет заблокировали.

Вообще нет такого понятия в 115- ФЗ как блокировка счета.

Есть ограничение проведения операции через Интернет-банк.

При этом у вас остается право отнести платежки в банк пешком (если у банка есть отделения, конечно).

Легче?

Нет, не очень.

Во-первых, мало кто помнит в каком отделении открыт счет.

Во-вторых, а сколько у руководителя компании дел, чтобы каждй день ездить в банк с платежками?

Более того: наличие такой блокировки (ограничения) счета не означает, что компания не может осуществлять налоговые платежи или выплату зарплаты.

Банк может не только операции через интернет-банк заблокировать.

Он может ограничиться, например, блокировкой операций по корпоративной карте (или чековой книжке).

А такие банки как Тинькофф могут заблокировать вход денег на счет через эквайринг.

То есть банк будет держать деньги у себя, не зачислять выручку на ваш счет до тех пор, пока вы не ответите на вопросы банка в рамках его требований по 115-ФЗ.

В общем, если счет заблокирован, то искать причину бессмысленно.

Банк вам все равно ничего не расскажет.

Или расскажет, сославшись на 115-ФЗ: подозрительные операции, странные получатели платежей, банку не понятны ваши расходы и т. п.

Истинную причину вам никто не раскроет.

Никакой банк не скажет вам в открытую: «уважаемый Петр Иванович, мы вам счет заблокировали из-за того, что вы вчера сделали платеж в адрес ООО «Бизнес с улыбкой» в сумме 999 999 рублей, а этот получатель у нас в черном списке». И , кстати, что за черные списки? Кто их придумал? с какого перепугу туда попадают компании с только что открытыми счетами?

"Есть подозрения, предоставьте документы и мы, возможно, возобновим сотрудничество" , - вот и весь ответ.

Кстати, в большинстве случаев шансов остаться в банке после наложения ограничений по счету у вас нет.

Не пытайте иллюзий.

Будьте честны сами с собой.

2. А можно избежать блокировки?

Никто вам не даст гарантии, что счет не заблокируют.

Есть совокупность признаков, по которым банк принимает решение об ограничении операций.

И вы можете осознанно нарушать принципы безопасной работы с банками, а можете просто, например, вести низкомаржинальный бизнес и уплачивать налогов меньше 1.5% от оборота.

Доказывать банку что бизнес с низкой маржой бесполезно. Он поверит, но вы не проходите по критериям и будете отправлены в списки 550-П или просто вежливо будете отправлены искать другой банк.

Итак, на что обратить внимание

1.Коды ОКВЭД.

Проверьте что указано в вашей выписке из ЕГРЮЛ. Если вы указали так все что можно и нельзя и на все случаи жизни, то вы – в зоне риска. Все подряд указывают однодневки. А значит – вы тоже можете быть признаны однодневкой. И если основной вид деятельности – предоставление рекламных услуг, то основные поступления на расчетный счет у вас должны быть за предоставление рекламных услуг. Если это сейчас не так, то бегите в ИФНС, меняйте основной ОКВЭД.

2. Уставный капитал.

У однодневок уставный капитал минимальный. Это значит, что у вас он должен быть хотя бы 100 000 рублей.

3. Адрес регистрации.

Сомневаетесь? Ни разу не видели офис, по адресу которого ваша фирма зарегистрирована? Почту получали последний раз 3 года назад или вообще никогда не получали? Тогда вперед, в ИФНС менять адрес. Подпишитесь на сервис налогового ведомства об изменених в ЕГРЮЛ и следите за тем, как меняется статус записей в реестре.

4. Если у вашей компании учредитель один и он же гендиректор, то это будет минусом в вашу карму, ибо у однодневок всегда так: владелец Иванов Иван Иванович и он же гендиректор. Идеальный вариант - два и более учредителей.

5. Платите ежемесячно налоги.

Если нет зарплаты (такое тоже может быть, хотя очень похоже на однодневку, но если хотите от нее отличаться, не платя зарплату, то выплачивайте себе любимому дивиденды хоть чуть-чуть, хоть раз в год, хоть раз в квартал).

Если работаете на УСН и обязанности уплачивать налоги раз в месяц нет, заведите за правило уплачивать авансы ежемесячно.

Это и кассовый разрыв предотвратит, и длинный нос таких банков, как Тинькофф и Модуль, которые очень любят контролировать соблюдение методических рекомендаций ЦБ в части выдуманных им 0.9% от оборота налогов, укоротит. А наилучшим вариантом будет прием на работу сотрудников (хотя бы 3) или регулярные выплаты по договорам гражданско-правового характера в адрес физлиц.

6. Однодневки не платят за офис.

У них его нет. Поэтому платите аренду офиса/рабочего места, оплачивайте канцтовары, интернет, телефон, воду, печеньки, кофе, сахар, разные услуги связи, компенсации сотрудникам за разъездной характер работы, за сотовую связь, бухгалтеру, юристу, за рекламу, за подбор персонала.

7. У однодневки нет зарплаты, поэтому у вас она должна быть.

И не МРОТ, а хотя бы на 20% больше.

Это ИФНС "съест" МРОТ, а банку это не понравится.

Ну и 2 раза в месяц платите ее.

И налоги тоже платите.

Не надо отправлять себе 100 000 рублей ежемесячно, при это забывать уплачивать НДФЛ и страховые взносы. Не надо так делать. Будьте честны сами с собой и государством.

8. Проверяйте получателей платежа на их цвет.

Зеленый или желтый (для ИП серенький сойдет) – платите.

Красный – СТОП категорически.

Иначе к вам прилетит. Тут же.

Нет в банке проверки контрагентов? Ищите тот, где эта опция есть. В ТОП-11 она есть почти у всех. Не знаете какой банк выбрать - спросите меня. На эти вопросы я отвечаю бесплатно.

9. Остатки на счетах.

Держите остаток. Понимаю, что для торговой компании это странно, но не выводите средства под 0 каждый день. Размещайте большие остатки на выходные. В идеале – 15-20% от ежедневного оборота держать на конец дня.

10. «Предоплата по счету № 100 от 01.07.2019, в т.ч. НДС 20%» - такие варианты назначения платежа надо исключить. Пишите подробно. Не надо усердствовать, но банку должно быть понятно, что сегодня вы платите за 100 тонн подгузников, а завтра вы оплатили аренду офиса.

Что однозначно не надо делать, чтобы работать с банком долго и без проблем?

1. Не торгуйте наличными. Если у вас розничный бизнес и велико искушение продать кэш за 10-15%, то вы рискуете. Не только счетом, но и свободой.

2. Не усердствуйте с оптимизацией налогов. Кстати, если вы платите налогов больше чем 1% от оборота, это вас не убережет от блокировки, если вы платите, например, только НДС, или платите УСН, но не выплачиваете зарплату при том , что количество оплачиваемых покупателями заказов явно один директор не может «перелопатить». Ведь банку вы не сможете доказать, что вы – супер-мега-специалист-многорукий Шива. Как ни крути, а руки у вас две. И голова одна. А значит – укрываете доходы от налогов. А уж если на сайте размещены лица ваших менеджеров/дизайнеров/продавцов/экспертов, а зарплату им не платите, то это повод задуматься не только банку, но и инспекторам ФНС.

3. Не выводите на счета физлиц больше 30% от оборота. Это банками расценивается как обналичка. И не убеждайте себя и меня в том, что вы что хотите, то и делаете со всеми деньгами после уплаты налогов. Это вы будете рассказывать банкирам, когда при попытке сделать платеж Интернет -банк напишет вам сообщение «уважаемый клиент, обратитесь в банк за разъяснениями, а в почтовых сообщениях вы найдете требование о предъявлении документов по 115-ФЗ».